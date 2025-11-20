Localiser une personne : les meilleurs outils à utiliser

Comment voir la localisation de quelqu’un ? Telle est la question que se posent certaines personnes lorsqu’elles ont besoin de savoir où se trouve un proche. Cela peut être un partenaire qui ne répond plus aux messages ou simplement un parent inquiet qui veut vérifier que son enfant est bien arrivé à l’école.

Dans ces moments, localiser une personne peut éviter beaucoup d’angoisse. Selon une enquête réalisée par OPEN, 4 parents sur 10 déclarent avoir déjà utilisé un logiciel espion pour surveiller leur enfant. Ce qui prouve que ce besoin de surveillance est devenu très courant.

Découvrez dans ce guide complet les meilleurs outils de surveillance à utiliser aujourd’hui pour localiser une personne sans tracasserie.

Meilleures méthodes pour localiser une personne

Comment localiser quelqu’un ? Il existe plusieurs méthodes sûres pour localiser une personne. Certaines sont très techniques et d’autres très simples.

Cependant, tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez : avez-vous accès au téléphone de la personne ou seulement à son numéro ? Est-ce que vous cherchez un suivi permanent ou juste une localisation ponctuelle ? Voici trois méthodes différentes qui répondent à ces scénarios.

Méthode n° 1 : Eyezy, la plus complète

Si votre objectif est de localiser quelqu’un avec son portable de manière fiable et surtout discrète — par exemple dans un cadre de sécurité familiale ou de contrôle parental — Eyezy se place en tête. L’application s’installe en quelques minutes puis fonctionne en mode invisible sur l’appareil concerné. Aucun logo, aucune alerte : impossible pour l’utilisateur de remarquer quoi que ce soit. De nombreux parents comparent d’ailleurs différentes solutions, en cherchant par exemple des umobix avis, afin de choisir l’outil le plus adapté pour protéger leurs proches et assurer un suivi responsable.

Une fois installée, Eyezy donne accès à plusieurs fonctionnalités très puissantes. Il s’agit notamment de :

Suivi en direct : localisation GPS en direct avec adresse exacte, heure et coordonnées.

: localisation GPS en direct avec adresse exacte, heure et coordonnées. Historique des trajets : pratique pour comparer les explications données par la personne avec les déplacements réels.

: pratique pour comparer les explications données par la personne avec les déplacements réels. Fonction géo-repérage : vous pouvez définir des zones « autorisées » (domicile, école, bureau) et des zones à éviter. Dès que la personne entre ou sort, une notification est envoyée.

: vous pouvez définir des zones « autorisées » (domicile, école, bureau) et des zones à éviter. Dès que la personne entre ou sort, une notification est envoyée. Mode furtif total : aucune trace visible sur le téléphone.

: aucune trace visible sur le téléphone. Compatibilité iOS et Android : la plupart des modèles actuels sont couverts.

: la plupart des modèles actuels sont couverts. Démo gratuite sur le site officiel : utile pour se faire une idée avant de s’abonner.

Voici comment procéder pour installer l’application Eyezy :

Se rendre sur le site Eyezy et créer un compte. Choisir un type d’abonnement. Installer l’application sur le téléphone de la personne à localiser. Activer le mode invisible.

Le vrai avantage de l’application Eyezy, c’est qu’il n’y a rien à refaire après l’installation. Tout se consulte à distance depuis un tableau de bord en ligne, accessible sur ordinateur ou smartphone.

Pour les parents, c’est une solution rassurante : savoir comment voir la localisation de quelqu’un sans avoir à appeler dix fois dans la journée.

Méthode n° 2 : Scannero, rapide et sans manipulation

Scannero prend une autre direction. Ici, vous n’avez pas besoin de toucher au téléphone de la personne. Il suffit de son numéro ou de son adresse e-mail. En quelques clics sur le site, l’outil génère un lien permettant de savoir comment savoir où se trouve une personne.

Le processus est vraiment simple :

Aller sur le site Scannero. Créer un compte et faire un abonnement. Entrer le numéro ou l’adresse e-mail. Recevoir un lien de localisation.

Scannero est rapide et pratique, mais ce n’est pas un outil de suivi constant. Il répond surtout aux besoins ponctuels, quand on veut juste vérifier où se trouve quelqu’un à un instant donné.

Méthode n° 3 : Google Maps, la solution gratuite

Il est impossible d’ignorer Google Maps quand il s’agit de connaître comment localiser quelqu’un. Beaucoup oublient que l’application propose le partage de localisation en direct. Si la personne active cette fonction, vous pouvez suivre ses déplacements sur votre propre téléphone.

Voici comment procéder pas à pas :

Ouvrir Google Maps. Cliquer sur “Partager la position”. Sélectionner le destinataire. Choisir la durée de partage.

Notons que cette option n’est pas aussi discrète que les Eyezy et Scannero. La personne sait qu’elle partage sa position. Elle est donc utile dans un cadre familial ou amical, mais beaucoup moins pour une surveillance invisible.

Conclusion

Trois méthodes principales existent pour géolocaliser quelqu’un : Eyezy, Scannero et Google Maps. Scannero séduit par sa simplicité, Google Maps par sa gratuité, mais aucun de ces outils n’égale la discrétion et la richesse de l’application Eyezy.

Pour un suivi fiable et continu, Eyezy reste la meilleure option. Essayez dès maintenant cette application et bénéficiez d’un suivi fiable.