Réalité virtuelle à Lyon : découvrez la salle LDLC VR Experience

Vous cherchez une activité immersive et originale à Lyon ? La réalité virtuelle (VR) s’impose comme une expérience unique où le jeu vidéo devient une véritable aventure sensorielle. Parmi les lieux incontournables pour s’initier à cette technologie, la salle LDLC VR Experience à Dardilly offre un large choix de jeux et d’expériences adaptées à tous les âges. Que vous soyez en quête de sensations fortes, d’un défi en équipe ou simplement d’un moment de détente ludique, voici tout ce qu’il faut savoir sur cette salle de VR près de Lyon.

Une salle de réalité virtuelle au cœur de la région lyonnaise

Située à Dardilly, dans la zone Techlid, LDLC VR Experience propose un espace de 500 m² entièrement dédié à la réalité virtuelle près de Lyon. Cette salle permet aux joueurs de s’immerger dans des univers variés grâce à des équipements de pointe et plusieurs modes de jeu.

Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, vous pourrez tester différentes expériences allant de l’exploration sous-marine à l’affrontement contre des zombies, en passant par des défis sportifs ou encore des jeux de réflexion. L’expérience est encadrée par des animateurs pour garantir une immersion fluide et sécurisée.

VOIR AUSSI : Tryhard en gaming : signification de l’expression « Try hard » en jeux vidéo

Deux types de jeux pour des sensations différentes

Le Pod VR : une immersion à 360°

Le mode Pod VR propose une expérience fixe mais ultra-réaliste, où chaque joueur dispose d’un espace de 4 m² pour interagir avec son environnement virtuel. C’est idéal pour ceux qui souhaitent vivre pleinement une aventure immersive tout en restant statiques.

👉 Exemples de jeux disponibles en Pod VR :

Jolly Island (Exploration et récolte dans un monde pirate, accessible dès 7 ans).

(Exploration et récolte dans un monde pirate, accessible dès 7 ans). Gang of Dummizz (Jeu coopératif d’action et de stratégie, dès 12 ans).

(Jeu coopératif d’action et de stratégie, dès 12 ans). Propagation : Stage 1 (Expérience horrifique intense avec zombies, réservé aux 18+).

Le Free Roaming : la VR en déplacement libre

Si vous voulez une expérience encore plus réaliste, le Free Roaming permet de se déplacer librement dans un espace de 200 m², sans fil ni contrainte. Une immersion totale qui renforce l’esprit d’équipe et l’adrénaline !

👉 Exemples de jeux disponibles en Free Roaming :

Propagation Storm (Survival horror en équipe face à une invasion de zombies).

(Survival horror en équipe face à une invasion de zombies). Out of the Tomb (Exploration dans une pyramide mystérieuse avec énigmes).

(Exploration dans une pyramide mystérieuse avec énigmes). Shuriken Street (Combat ninja dans un univers cyberpunk).

VOIR AUSSI : League of Legends : pourquoi le jeu vidéo LoL est si populaire ?

Un lieu idéal pour les événements et les groupes

LDLC VR Experience ne se limite pas aux joueurs occasionnels : la salle propose également des formules adaptées aux événements privés et professionnels.

Anniversaires et EVG/EVJF : une célébration hors du commun

Fêter son anniversaire en réalité virtuelle, c’est l’assurance d’un moment inoubliable. La salle propose une formule spéciale avec 30 minutes de jeu, un gâteau d’anniversaire, des friandises et des boissons.

Pour les enterrements de vie de célibataire (EVG/EVJF), l’expérience peut être privatisée avec des scénarios de jeu spécialement conçus pour marquer le coup. En prime, la salle dispose d’un espace bar et d’une terrasse pour prolonger l’événement après la session de VR.

Team building et séminaires : une activité d’entreprise innovante

De plus en plus d’entreprises intègrent la réalité virtuelle dans leurs événements de team building. LDLC VR Experience offre des formules dédiées avec accès privatif aux espaces de jeu, possibilité de réserver une salle de réunion équipée et même des services de restauration sur place.

Pourquoi choisir la VR pour un team building ?

✅ Renforce la coopération et la communication entre collègues.

✅ Apporte une expérience high-tech et innovante.

✅ Accessible à tous les niveaux, du novice au gamer expérimenté.

VOIR AUSSI : Ça veut dire quoi POV sur les réseaux sociaux ?

Tarifs et accès : ce qu’il faut savoir

La salle est ouverte du mercredi au dimanche, avec des horaires étendus en soirée. Côté tarifs, les sessions varient selon le mode de jeu et la durée de l’expérience :

Type de jeu Durée Nombre de joueurs Tarif (à partir de)* Pod – 1 jeu 45 min (explications incluses) 1 à 8 joueurs 11€ Pod – 2 jeux 1h30 1 à 8 joueurs 21€ Free Roaming – 1 jeu 1h 2 à 4 joueurs 25€ Free Roaming – 2 jeux 2h 4 à 6 joueurs 40€ * Tarifs donnés à titre indicatif et susceptibles de changer.

Le site est facilement accessible en voiture, avec un parking gratuit sur place, et se situe à proximité de Lyon et des villes comme Villeurbanne, Vénissieux ou Caluire-et-Cuire.

Pourquoi tester la réalité virtuelle à Lyon ?

Que vous soyez un joueur occasionnel ou un passionné, la réalité virtuelle est une expérience ludique, immersive et innovante. LDLC VR Experience se démarque par :

Un large choix de jeux , adaptés à tous les âges et niveaux.

, adaptés à tous les âges et niveaux. Des équipements de pointe , garantissant une immersion totale.

, garantissant une immersion totale. Une salle conviviale, idéale pour les événements et sorties en groupe.

Si vous cherchez une alternative originale au laser game ou à l’escape game à Lyon, la réalité virtuelle est une option qui ne vous laissera pas indifférent. Prêts à plonger dans un nouveau monde ?