Comment changer sa sonnerie d'iPhone étape par étape ?

Personnaliser la sonnerie de votre iPhone est un moyen simple mais efficace de rendre votre appareil unique. Cet article va vous guider à travers les différentes étapes pour changer la sonnerie sur votre iPhone, en utilisant tant les réglages standards que des applications tierces et même comment utiliser des morceaux de musique personnelles comme sonneries.

Comprendre les réglages de base de l’iPhone

Avant de plonger dans le processus de changement de la sonnerie, il est essentiel de comprendre où trouver ces options sur votre iPhone. Les réglages du téléphone contiennent diverses sections qui vous permettent de contrôler presque tous les aspects de son fonctionnement :

Sonneries et alertes

Vibrations

Mélodies pour alarme et autres notifications

Pour accéder à ces réglages, ouvrez l’application « Réglages » sur votre iPhone, faites défiler jusqu’à « Sons et vibrations », et entrez dans ce menu pour explorer les différents choix disponibles.

Modifier la sonnerie via les réglages intégrés

Pour un utilisateur débutant, modifier la sonnerie via le menu réglages intégré est généralement la méthode la plus simple. Suivez ces étapes :

Ouvrez l’application « Réglages ». Allez dans « Sons et vibrations ». Tapez sur « Sonnerie » sous la rubrique Son et sensation tactile. Faites défiler la liste et sélectionnez la nouvelle sonnerie qui jouera lorsque quelqu’un vous appellera.

Cette section comporte également des options pour assigner des sonneries distinctes à des contacts spécifiques, ce qui peut s’avérer très pratique pour identifier rapidement l’appelant sans regarder le téléphone.

Ajouter une sonnerie personnalisée via iTunes Store

L’achat d’une sonnerie personnalisée à partir d’iTunes Store est une autre option intéressante. Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous :

Ouvrez l’app store audio d’Apple directement depuis l’application “iTunes Store” sur votre iPhone. Appuyez sur l’icône de recherche et tapez les mots-clés relatifs au morceau ou à l’artiste que vous souhaitez. Une fois trouvé, tapez sur le prix indiqué puis confirmez pour acheter la sonnerie. Après l’achat, allez dans « Réglages », puis « Sons et vibrations », et enfin dans « Sonnerie » pour configurer votre nouveau téléchargement comme sonnerie par défaut.

Utiliser une musique personnelle comme sonnerie

Créer une sonnerie à partir d’un fichier de musique propre offre une personnalisation encore plus grande. Nécessitant un peu plus de manipulation, cette méthode consiste principalement à transformer un fichier musical en sonnerie acceptable par l’iOS de votre iPhone :

Commencez par choisir un morceau de musique. Assurez-vous qu’il est stocké localement sur votre ordinateur. Utilisez un éditeur audio pour découper la piste à la durée souhaitée pour votre sonnerie (en général, cela ne doit pas dépasser 30 secondes). Convertir ce fichier en format .m4r, qui est le format requis par iOS pour les sonneries. Synchronisez ce fichier avec votre iPhone via iTunes en le transférant dans la section « Tons » de votre appareil sur l’application. Enfin, accédez aux réglages de votre téléphone comme démontré précédemment pour sélectionner votre nouvelle sonnerie personnalisée.

Utiliser vos chansons préférées comme sonnerie n’est pas seulement stylé, mais cela donne aussi une touche personnelle à votre iPhone !

Gérer les vibrations et les alertes sonores complémentaires

Outre la sonnerie principale, les paramètres de vibrations et autres alertes sonores peuvent être configurés pour renforcer la distinction entre les différents types de notifications. Procédez ainsi :

Dans « Réglages », choisissez « Sons et sensations tactiles ». Ici, vous pouvez ajuster les vibrations pour les appels entrants, les messages, les rappels et autres alertes. La création d’un motif de vibration personnalisé est possible en tapotant sur « Création de vibration » sous la section de vibration appropriée.

En modifiant ces aspects, vous créez une expérience beaucoup plus riche et personnalisée qui reflète votre style et répond à vos besoins communicationnels dans un environnement souvent bruyant.