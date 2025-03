Sur Internet, il suffit parfois d’un simple +1 pour marquer son approbation. Mais certains internautes ont préféré donner à cette pratique un véritable verbe : plussoyer (ou plussoir, selon les plus audacieux). Ce terme, bien qu’absent des dictionnaires officiels, s’est imposé sur les forums et les réseaux sociaux. D’où vient-il ? Comment le conjuguer ? Et surtout, doit-on dire je plussoie ou je plussois ?

Plussoyer, plussoir : d’où vient ce verbe étrange ?

Le verbe plussoyer est un néologisme apparu sur Internet, issu directement de la pratique consistant à écrire +1 pour signifier son accord avec une déclaration. À force d’être répété sur les forums, réseaux sociaux et commentaires de blog, ce petit signe s’est transformé en un verbe à part entière.

Plussoyer : un verbe du premier groupe

Comme la majorité des nouveaux verbes en français, plussoyer a naturellement adopté les terminaisons du premier groupe (-oyer), faciles à conjuguer :

Je plussoie , tu plussoies, il plussoie…

, tu plussoies, il plussoie… À l’inverse de verbes plus anciens comme « envoyer », il garde son y dans certaines conjugaisons (nous plussoyons, vous plussoyez).

Plussoir : une tentative d’originalité

D’autres internautes, sans doute lassés de la monotonie du premier groupe, ont proposé une alternative : plussoir, un hypothétique verbe du troisième groupe, qui se conjuguerait comme « asseoir » ou « choir ». On aurait alors :

Je plussois, tu plussois, il plussoit…

Mais cette version ne s’est jamais imposée, car la création de nouveaux verbes du troisième groupe est extrêmement rare en français moderne.

Définition et synonymes du verbe « plussoyer »

Le verbe plussoyer est un néologisme issu de l’univers des forums et des réseaux sociaux. Il signifie exprimer son accord avec une opinion ou un propos, souvent en le renforçant d’un soutien explicite. Il découle de la transformation du mot « plus » en verbe, avec l’ajout de la terminaison -oyer, calquée sur d’autres verbes du premier groupe.

Définition officielle :

📖 « Manifester son approbation en ajoutant son soutien à une idée ou un commentaire. »

Bien que le terme soit utilisé couramment sur internet, il n’est pas reconnu par l’Académie française et n’apparaît pas dans les dictionnaires de référence comme le Larousse ou le Robert.

Synonymes en français correct

Pour ceux qui souhaitent éviter ce barbarisme linguistique, voici des alternatives plus conformes à la langue française :

Approuver (J’approuve totalement votre proposition.)

(J’approuve totalement votre proposition.) Soutenir (Je soutiens cette idée.)

(Je soutiens cette idée.) Adhérer à (J’adhère à votre point de vue.)

(J’adhère à votre point de vue.) Confirmer (Je confirme ce qui a été dit.)

(Je confirme ce qui a été dit.) Acquiescer (J’acquiesce à cette remarque.)

(J’acquiesce à cette remarque.) Appuyer (J’appuie cette suggestion.)

Ces synonymes permettent de remplacer « plussoyer » sans perdre en clarté ni en expressivité, tout en respectant un français plus académique.

Comment conjuguer plussoyer ?

Bien que non reconnu officiellement, plussoyer suit une conjugaison régulière, et certains outils en ligne permettent même d’en générer les différentes formes.

Présent de l’indicatif

Personne Conjugaison Je plussoie Tu plussoies Il/Elle/On plussoie Nous plussoyons Vous plussoyez Ils/Elles plussoient

Passé composé

Comme tous les verbes du premier groupe, plussoyer se conjugue avec l’auxiliaire « avoir » :

J’ai plussoyé, tu as plussoyé…

Subjonctif et conditionnel : des formes peu utilisées

Si l’usage courant se limite souvent au présent de l’indicatif, il est toujours possible de construire des formes plus complexes :

Que je plussoie (subjonctif)

(subjonctif) Je plussoierais (conditionnel)

Mais soyons honnêtes, peu de monde ira jusqu’à dire « Il faudrait que tu plussoies davantage tes collègues » dans une discussion !

Cependant, pour les puristes, les amoureux de la langue (et les aventuriers du subjonctif imparfait), je vous donne la conjugaison complète de plussoyer en bonus à la fin de cet article. Parce que, sait-on jamais, vous pourriez vouloir briller en société en lançant un « que nous plussoyassions » au détour d’une conversation animée !

Plussoyer : un mot reconnu ou simple jargon d’Internet ?

Un néologisme en quête de légitimité

Malgré son usage répandu, plussoyer n’a pas encore été intégré aux dictionnaires de référence comme Le Larousse ou Le Petit Robert. Toutefois, il figure déjà dans des dictionnaires collaboratifs comme le Wiktionnaire.

Un mot limité au langage numérique ?

Là où des termes comme « liker » ou « tweeter » ont réussi à s’imposer, plussoyer peine à sortir du cadre des forums et réseaux sociaux. Il reste un mot ludique, utilisé avec une pointe d’ironie, plutôt qu’un véritable terme académique.

Alors, doit-on dire « je plussoie » ou « je plussois » ?

Sans hésitation, « je plussoie » est la forme correcte. Plussoyer appartient au premier groupe, et la forme « plussois » n’a jamais existé officiellement.

Si vous voulez enrichir vos conversations en ligne avec un peu de fantaisie linguistique, n’hésitez pas à plussoyer ce texte ! Mais attention, l’Académie française n’a pas encore validé votre approbation…

Bonus : la conjugaison complète du verbe plussoyer

Le verbe plussoyer s’est incrusté dans la langue comme un invité surprise, et pourtant, il se conjugue sagement comme n’importe quel verbe du premier groupe, avec l’auxiliaire « avoir ». Voici donc sa conjugaison complète, y compris aux temps que même les plus grands défenseurs de la grammaire rechignent à utiliser (mais qui existent, promis !).

Indicatif

Présent je plussoie

tu plussoies

il/elle/on plussoie

nous plussoyons

vous plussoyez

ils/elles plussoient Passé composé j’ ai plussoyé

tu as plussoyé

il/elle/on a plussoyé

nous avons plussoyé

vous avez plussoyé

ils/elles ont plussoyé Imparfait je plussoyais

tu plussoyais

il/elle/on plussoyait

nous plussoyions

vous plussoyiez

ils/elles plussoyaient

Plus-que-parfait j’ avais plussoyé

tu avais plussoyé

il/elle/on avait plussoyé

nous avions plussoyé

vous aviez plussoyé

ils/elles avaient plussoyé Passé simple je plussoyai

tu plussoyas

il/elle/on plussoya

nous plussoyâmes

vous plussoyâtes

ils/elles plussoyèrent Passé antérieur j’ eus plussoyé

tu eus plussoyé

il/elle/on eut plussoyé

nous eûmes plussoyé

vous eûtes plussoyé

ils/elles eurent plussoyé

Futur simple je plussoierai

tu plussoieras

il/elle/on plussoiera

nous plussoierons

vous plussoierez

ils/elles plussoieront Futur antérieur j’ aurai plussoyé

tu auras plussoyé

il/elle/on aura plussoyé

nous aurons plussoyé

vous aurez plussoyé

ils/elles auront plussoyé

Subjonctif

Présent que je plussoie

que tu plussoies

qu’il/elle/on plussoie

que nous plussoyions

que vous plussoyiez

qu’ils/elles plussoient Passé que j’ aie plussoyé

que tu aies plussoyé

qu’il/elle/on ait plussoyé

que nous ayons plussoyé

que vous ayez plussoyé

qu’ils/elles aient plussoyé Imparfait que je plussoyasse

que tu plussoyasses

qu’il/elle/on plussoyât

que nous plussoyassions

que vous plussoyassiez

qu’ils/elles plussoyassent

Plus-que-parfait que j’ eusse plussoyé

que tu eusses plussoyé

qu’il/elle/on eût plussoyé

que nous eussions plussoyé

que vous eussiez plussoyé

qu’ils/elles eussent plussoyé

Conditionnel

Présent je plussoierais

tu plussoierais

il/elle/on plussoierait

nous plussoierions

vous plussoieriez

ils/elles plussoieraient Passé (1ère forme) j’ aurais plussoyé

tu aurais plussoyé

il/elle/on aurait plussoyé

nous aurions plussoyé

vous auriez plussoyé

ils/elles auraient plussoyé Passé (2ᵉ forme) j’ eusse plussoyé

tu eusses plussoyé

il/elle/on eût plussoyé

nous eussions plussoyé

vous eussiez plussoyé

ils/elles eussent plussoyé

Impératif

Présent plussoie !

plussoyons !

plussoyez ! Passé aie plussoyé !

ayons plussoyé !

ayez plussoyé !

Participe

Présent plussoyant Passé plussoyé, plussoyée, plussoyés, plussoyées

ayant plussoyé

Infinitif

Présent plussoyer Passé avoir plussoyé

Gérondif

Présent en plussoyant Passé en ayant plussoyé

Tournures idiomatiques avec plussoyer

Futur proche Je vais plussoyer

Tu vas plussoyer

Il/elle/on va plussoyer

Nous allons plussoyer

Vous allez plussoyer

Ils/elles vont plussoyer Passé récent Je viens de plussoyer

Tu viens de plussoyer

Il/elle/on vient de plussoyer

Nous venons de plussoyer

Vous venez de plussoyer

Ils/elles viennent de plussoyer

Règle de conjugaison du verbe plussoyer

Comme tous les verbes en -oyer, plussoyer remplace le « y » par un « i » devant un « e » muet, sauf aux 1ʳᵉ et 2ᵉ personnes du pluriel :

Je plussoie mais nous plussoyons

mais Tu plussoies mais vous plussoyez

Exceptions notables : les verbes envoyer et renvoyer, qui conservent leur « y » au futur et au conditionnel (j’enverrai et non j’envoierai).

Voilà, vous savez tout sur le verbe plussoyer ! Plus d’excuse pour l’utiliser de travers. Si vous plussoyez cet article, n’hésitez pas à le partager !