Kit’Bac : une méthode ludique pour réviser le bac

La densité des programmes du baccalauréat, conjuguée à un temps de révision souvent limité, place chaque année des milliers de lycéens face à un défi de taille. Mais ils n’ont guère d’autres choix que de tenter de le relever, dans la mesure où ce diplôme conditionne l’accès aux études supérieures et représente un prérequis pour se présenter à divers concours. Sachez qu’en la matière, Kit’Bac figure parmi les méthodes de préparation en vogue, facilitant réellement les élèves dans leurs révisions à l’approche de l’examen fatidique.

L’avantage de la récupération active vis-à-vis de la révision conventionnelle

En dépit de leur faible efficacité mémorielle, les méthodes de révision traditionnelles sont les méthodes les plus employées par les élèves en pleine préparation du baccalauréat. Une méta-analyse de John Dunlosky et de ses collègues chercheurs, dévoilée en 2013, a prouvé que la relecture et le surlignage sont des techniques à l’efficacité relativement faible, en effet elles n’améliorent pas selon eux de façon fiable les performances, pire, elles peuvent donner une illusion de maîtrise in fine contreproductive.

Une autre recherche de Roediger et Karpicke a également démontré que la récupération active, à savoir essayer de répondre à des questions ou de rappeler les informations de mémoire sans regarder ses notes, permet de retenir environ 50 % de plus de contenu à long terme que la simple relecture répétée.

VOIR AUSSI : Math ou maths : comment on écrit « les maths », quelle est la bonne orthographe ?

Kit’Bac : une collection innovante pour la préparation du bac

Un élève qui choisit de réviser le bac avec Kit’Bac profite d’une approche moderne déclinée en quatre coffrets distincts, un par discipline, couvrant les matières clés de l’examen national : Français, Philosophie, SES et HGGSP. Chaque coffret a été rédigé par des professeurs agrégés et est entièrement conforme aux nouveaux programmes officiels du baccalauréat. Véritable outil de coaching, Kit’Bac accompagne chaque lycéen pas à pas de manière à ce qu’il puisse renforcer son assurance, consolider ses acquis et viser une mention aux épreuves finale.

Une pédagogie engageante

Kit’Bac s’appuie sur 350 flashcards axées sur les notions clés à assimiler et 800 questions-réponses dédiées à l’entraînement. Adaptée à tous les niveaux grâce à trois degrés de difficulté progressifs, la méthode donne à chaque élève l’opportunité d’avancer à son rythme et d’ancrer durablement ses connaissances. Utilisable seul, en famille ou entre amis, le coffret transforme les révisions en entraînement dynamique et surtout ludique, aussi bien pour préparer les épreuves écrites que le Grand Oral.

Une expérience enrichie par le digital et une dimension gaming

Ce qui fait également la force de Kit’Bac, c’est la richesse de l’expérience digitale incluse dans chaque coffret, avec un accès à l’application “La Boîte à Bac” dans laquelle se trouvent des cours en vidéo, des fiches de révision synthétiques ainsi que des quiz interactifs. On trouve également une dimension gaming assumée, avec des avatars et plus de 5 heures de formation par matière afin de varier les formats et maintenir l’engagement des élèves tout au long de leurs révisions.

Outre les contenus disciplinaires et les vidéos de méthodologie, l’application livre par ailleurs des conseils de professeurs et de coachs pour gérer son stress et aborder les épreuves dans les meilleures conditions.

VOIR AUSSI : Comment choisir son ordinateur en tant qu’étudiant ?

Des principes favorisant une mémorisation durable

Kit’Bac s’appuie notamment sur une méthode inspirée des neurosciences, conçue pour favoriser une mémorisation pérenne plutôt qu’un apprentissage superficiel de dernière minute. L’un des principes exploités n’est autre que la répétition espacée, qui consiste à revoir les notions à intervalles réguliers, ainsi le cerveau est davantage en capacité de retenir les informations sur le long terme. Grâce à cette approche, les candidats abordent l’examen avec sérénité et augmentent leurs chances de réussite.