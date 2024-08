L’enseignement des mathématiques suscite souvent des questions linguistiques autant que des questionnements algébriques et géométriques. Parmi celles-ci, une interrogation revient fréquemment : doit-on dire « math » ou « maths » lorsque l’on parle de cette discipline complexe mais indispensable ?

Cette confusion terminologique n’est pas anodine et reflète également des différences culturelles entre pays anglophones et francophones. Alors, plongeons dans le vif.

1. Petit historique du mot « mathématiques »

Le terme « mathématiques » trouve ses racines dans le grec ancien « mathematika », signifiant « science, connaissance apprise. »

Ce terme a traversé les époques et est devenu omniprésent dans le monde moderne, s’appliquant à l’étude des nombres, des formes et des structures. Avec son adoption dans différentes langues, des variations et abréviations ont vu le jour.

2. L’abréviation française « maths »

En France, l’abréviation couramment utilisée est « maths« . Il est intéressant de noter que cette version inclut un « s » final, même lorsqu’elle est employée au singulier.

Par exemple, on dit « j’ai cours de maths » plutôt que « j’ai cours de math ». Cette forme laisse suggérer qu’il est presque toujours question d’étudier plusieurs aspects ou branches de la discipline en même temps. Cela évoque aussi le mot « mathématiques » qui est pluriel car on dit « des mathématiques » pour désigner la matière scolaire, à différencier de l’adjectif comme dans la phrase « cette chose est mathématique ».

3. L’utilisation dans les pays anglophones du mot « math »

De l’autre côté de la Manche, les Britanniques disent aussi « maths », mais nos amis américains préfèrent dire « math ». Cette différence semble minime mais elle révèle des divergences culturelles plus larges. Aux États-Unis, le terme « math » est utilisé comme une abréviation singulière du mot « mathematics ».

4. Cohérence linguistique et grammaticalité : du coup, quelle écriture est correcte ?

En français, il paraît plus cohérent de parler des « maths » au pluriel car chaque session de cours couvre généralement plusieurs domaines : algèbre, géométrie, statistiques, etc. Ceci encourage l’emploi du terme « maths », qui intègre naturellement cette diversité.

Il n’est pas rare de rencontrer un professeur ou un chercheur utilisant tour à tour « math » et « maths ». Néanmoins, pour rester formel et académique, « maths » demeure préférée afin de bien indiquer l’étendue des connaissances abordées.

Les deux peuvent s’écrire, mais le plus courant est académique est donc le mot « maths » avec un s.

Notez qu’à l’école primaire comme au collège en France, « maths » est prédominant. À l’université et au-delà, certains adoptent ponctuellement « math » pour se rapprocher des normes internationales, sans toutefois effacer l’usage pluriel historique. De manière générale, le choix est donc modulé par le cadre pédagogique et les objectifs d’échanges scientifiques internationaux.

5. Que disent les manuels scolaires et internet ?

En feuilletant un manuel scolaire en France, les élèves verront presque systématiquement le terme « maths« . En contraste, dans un manuel américain vous trouverez « math« . Cet usage reflète une adaptation aux conventions nationales, les étudiants étant invités à adopter la terminologie prévalente de leur contexte éducatif.

Sur les forums de discussions en ligne dédiés aux problèmes mathématiques, des utilisateurs francophones écriront « maths » tandis que leurs homologues anglophones (principalement américains) opteront pour « math« . L’impact de ces habitudes se vérifie également dans les articles, les blogs et les commentaires partagés par la communauté.

Quelques exemples couramment utilisés :

En France : « Tu as fait tes devoirs de maths ? »

? » Aux États-Unis : « Did you finish your math homework ? »

homework ? » Au Royaume-Uni : « Have you finished your maths homework ? »

6. Quelques précisions supplémentaires

Si vous êtes amené(e) à rédiger un article, mémoire ou tout autre document impliquant des contenus mathématiques, privilégiez « mathématiques » pour un maximum de clarté. Cependant, si votre audience principale est jeune ou peu spécialisée, adoptez « maths » pour correspondre à leur jargon courant. Dans tous les cas, veillez à garder une homogénéité dans vos choix terminologiques.

Lorsque vous communiquez oralement ou par écrit avec des personnes de cultures différentes, ajustez votre langage en fonction des présupposés. Utilisez « math » lorsque vous conversez avec un Américain, mais maintenez « maths » dans des cadres strictement francophones ou britanniques. Adoptez une posture adaptative sans jamais négliger la cohérence contextuelle.

Voilà, vous savez maintenant que le mot « maths » est le plus correct en langue française. Mais, tout dépend du contexte dans lequel vous êtes amené à l’écrire. Sans le « s », le mot est toujours juste, mais il est davantage utilisé en anglais américain. Pour ne pas se tromper, encore vaut mieux utiliser le mot « mathématiques », qui est tout simplement le mot non abrévié.