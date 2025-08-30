Techniques de dessin et de peinture :  l’aquarelle

Je vous propose de découvrir différentes techniques de dessin et de peinture que je pratique et enseigne à l’atelier 3113. L’objectif est de vous faire connaître ces diverses techniques, afin de faciliter le choix de celles qui conviennent à vos besoins et à vos préférences artistiques.

Les dessins d’architecture et de paysage peuvent être réalisés avec des techniques sèches comme le crayon, les crayons de couleur, les feutres ou le pastel. Ils peuvent également être exécutés avec des techniques humides, telles que l’aquarelle ou l’encre.

L’aquarelle : idéale pour le carnet de voyage

L’aquarelle nécessite très peu de matériel, ce qui en fait une technique parfaitement adaptée à la réalisation d’un carnet de voyage. Très largement pratiquée au XIXe et au début du XXe siècle, elle repose sur l’utilisation de pigments dilués dans l’eau, permettant de créer des effets de transparence et de fluidité.

En tant que technique à base d’eau, l’aquarelle offre un large éventail de tonalités, allant des nuances les plus légères et aériennes aux teintes plus profondes et intenses.

Si vous souhaitez approfondir cette technique, l’Atelier 3113 propose des stage d’aquarelle dédiés aux croquis d’architecture et de paysage. Cette méthode peut être travaillée sur papier sec, ou sur papier humide, ce qui donne des résultats très différents.

Pour réaliser un carnet de voyage, il est nécessaire d’avoir quelques bases en dessin d’architecture. Des cours de dessin en perspective sont également proposés pour vous permettre d’être à l’aise dans la réalisation de dessins en plein air.

Boîte d’aquarelle

Lorsque je voyage, j’utilise une petite boîte d’aquarelle contenant 12 godets de couleurs des marques Winsor & Newton et Schmincke. J’y ajoute 6 couleurs supplémentaires placées au centre, ce qui me permet de personnaliser ma palette en fonction de la destination.

Par exemple, pour un voyage à Venise, j’ajoute des nuances spécifiques de bleu et de jaune, afin de mieux refléter l’atmosphère lumineuse de la ville. Grâce à cette sélection, je peux traduire fidèlement sur papier les paysages urbains et l’architecture rencontrés.

Les pinceaux pour l’aquarelle

Les pinceaux jouent un rôle essentiel dans la pratique de l’aquarelle. Personnellement, j’utilise ceux de la marque Martre Kolinsky, en poils naturels. Ils ont une excellente capacité de rétention d’eau, ce qui est fondamental pour cette technique.

Il est conseillé de disposer d’au moins quatre pinceaux de tailles différentes, selon le format de papier utilisé : n°2, 6, 8 et 12. Pour mes voyages, j’adapte le choix des pinceaux à la taille du carnet ou du papier que j’emporte.

Le papier pour l’aquarelle

Le choix du papier est également très important. J’utilise principalement le papier Arches, à grain fin ou satiné, ainsi que le papier Canson Montval. Lorsque je combine aquarelle et encre, j’adapte le papier afin qu’il convienne à ces deux techniques.

Différentes approches de l’aquarelle

L’aquarelle peut être pratiquée de différentes manières. « La technique anglaise » se travaille sur papier sec, tandis que « la technique russe » commence par humidifier le papier. Le dessin préparatoire peut être réalisé au crayon, ou bien l’aquarelle peut être appliquée directement, sans esquisse préalable.

Pour mes carnets de voyage, j’utilise souvent une méthode qui me tient à cœur : je commence par un dessin à la plume et à l’encre, puis je le mis en valeur à l’aquarelle. Cela me permet de bien structurer la composition et de créer un contraste entre les lignes et les couleurs.

Une pratique à la fois technique et intuitive

L’aquarelle est une discipline à la fois technique et gestuelle. La qualité du mouvement est essentielle pour obtenir des effets naturels, légers et spontanés. L’expérience est un facteur clé : plus je pratique, plus je simplifie et affine mes gestes.

À force de l’explorer, je maîtrise parfaitement ma palette, ce qui me permet de jouer librement avec les nuances, les contrastes et la lumière.

L’aquarelle est une technique accessible, mais qui demande patience, rigueur et sens de l’observation.

L’atelier 3113 vous propose des stages d’aquarelle en plein air à Paris, pour apprendre à dessiner ou peindre sur le vif, dans une atmosphère détendue et inspirante.

