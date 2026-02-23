France : nos conseils et bons plans pour un séjour tout compris en bord de mer

Séjour tout compris, voyage all inclusive… Ces deux expressions permettent de désigner la même chose : des vacances durant lesquelles tout est inclus dans un même packaging. Ce qui signifie qu’une fois la réservation effectuée, vous n’avez pas à vous occuper de l’hébergement, des repas ou encore des activités. Évidemment, ce type de séjour est particulièrement appréciable en bord de mer. Vous trouverez ainsi dans ce guide pratique quelques conseils pour dénicher une formule tout compris de qualité près d’une plage en France.

Quelle destination balnéaire choisir en France pour un voyage all inclusive ?

Nous avons la chance en France d’avoir à notre disposition des littoraux variés. Entre la Côte d’Azur, la côte Atlantique ou encore la côte camarguaise, il y a de quoi en effet passer des vacances agréables. Pour déterminer ce qui vous correspond le mieux, nous vous conseillons de vous poser trois questions :

Recherchez-vous une ambiance festive ou plutôt calme ? Les stations balnéaires les plus animées sont surtout situées au sud (Biarritz, Saint-Raphaël…) alors que c’est un plus paisible du côté de la Bretagne.

Partez-vous en famille ou avec des amis pour réaliser toutes sortes d’activités sportives ? Il faudra ici vous renseigner sur chaque destination en regardant s’il y a des clubs pour enfants ou s’il y a des spots pour le surf et autres sports nautiques.

Comptez-vous partir en été ou hors saison ? Si c’est en été, il n’y a pas vraiment de destination à privilégier, sauf si vous voulez éviter les températures caniculaires. Dans ce cas, mieux vaut privilégier la Bretagne. Au printemps et en automne, la Méditerranée nous semble plus appropriée pour la baignade.

Si vous hésitez entre plusieurs destinations, n’hésitez pas à consulter les offres disponibles sur Sowell.fr, un site qui propose une liste de séjours tout compris.

Comment dénicher les meilleurs bons plans pour des vacances tout compris ?

Maintenant que vous savez à peu près vers quel coin partir et durant quelle période, il ne vous reste plus qu’à dénicher un bon plan pour des vacances à moindres frais.

Déjà, le premier conseil que l’on peut vous donner est de réserver suffisamment tôt. C’est-à-dire au moins 3 mois à l’avance. Il faut savoir en effet que les séjours tout compris ont tendance à se remplir vite, surtout en haute saison. De fait, les meilleures offres partent généralement rapidement, même s’il y a parfois de bonnes surprises de dernière minute.

Notre second conseil serait de vérifier régulièrement les sites proposant des promotions, à l’instar de Sowell que nous avons cité précédemment. Repérez notamment les ventes flash qui peuvent parfois vous permettre d’économiser jusqu’à -40%. Vous pouvez aussi vous inscrire à des newsletters ou demander à être averti à l’aide d’une notification en cas de nouveau bon plan.

Dernier conseil utile : vérifier la proximité de l’établissement d’hébergement avec la plage. Car même s’il y a pratiquement toujours une piscine dans les résidences proposant des formules tout compris, les côtes sont parfois situées à plus de 3 kilomètres. Selon nous, il vaut mieux que la plage soit accessible à pied pour que vous puissiez vous rendre tous les jours sans arrière-pensée !