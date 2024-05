Visiter Metz : top 15 choses à faire et à voir

Située au nord-est de la France, Metz est une ville riche en histoire, en culture et en trésors architecturaux. Que vous soyez passionné par l’art médiéval, un amateur d’espaces verts ou simplement à la recherche d’une belle escapade urbaine, Metz offre une variété impressionnante d’activités et de sites à découvrir. Dans cet article, nous explorerons les 10 choses essentielles à faire et à voir lors de la visite de Metz.

1. Visiter la magnifique cathédrale Saint-Étienne

La cathédrale Saint-Étienne de Metz est sans doute le monument le plus emblématique de la ville. Construite entre le XIIIème et le XVème siècle, elle est souvent surnommée la Lanterne du Bon Dieu grâce à sa surface vitrée impressionnante de 6 500 m², soit l’une des plus grandes en Europe.

Admirez les vitraux

Les vitraux de la cathédrale sont particulièrement remarquables. Créés par des maîtres verriers tels que Hermann von Münster, Théobald de Lixheim et même Marc Chagall, ils illustrent diverses scènes bibliques et spirituelles avec une finesse incroyable.

Assistez à un spectacle lumineux

Dès que la nuit tombe, la cathédrale se transforme avec des spectacles de lumière qui mettent en valeur son architecture gothique saisissante. Ces spectacles ajoutent une dimension magique et émotionnelle à ce monument historique déjà impressionnant.

Conseil : Montez au triforium de la cathédrale Saint-Étienne pour une vue imprenable sur les vitraux et l’intérieur de l’édifice. Cette partie est souvent méconnue et accessible lors de visites spéciales.

2. Découvrir le Centre Pompidou-Metz

Le Centre Pompidou-Metz est un espace dédié à l’art moderne et contemporain. Il offre une programmation culturelle variée qui inclut des expositions temporaires, des ateliers, ainsi que des conférences. Son architecture unique, signée Shigeru Ban et Jean de Gastines, attire immédiatement l’œil.

Expositions temporaires

Le centre présente une rotation constante d’expositions temporaires, allant des œuvres maîtresses de grands artistes aux installations avant-gardistes. C’est un lieu parfait pour ceux qui souhaitent plonger dans l’univers de l’art contemporain tout en visitant Metz.

Animations et ateliers

Pour une expérience encore plus enrichissante, participez à l’un des nombreux ateliers ou animations proposés. Grâce à ces initiatives, le musée vise à rendre l’art accessible à tous, qu’il s’agisse de familles, d’enfants ou d’adultes.

Astuce : Arrivez tôt au Centre Pompidou-Metz pour éviter les foules et profitez des visites guidées gratuites organisées en début de journée pour découvrir les expositions en détail.

3. En flânant dans les jardins et les parcs

Metz n’est pas seulement une ville d’art et d’histoire; c’est aussi une ville verte avec plusieurs parcs et jardins où il fait bon se promener. Parmi eux, deux se distinguent particulièrement :

Le jardin botanique

Le jardin botanique de la ville de Metz est un véritable havre de paix où se côtoient plantes rares, fleurs colorées et arbres centenaires. Situé près du quartier Nouvelle Ville, c’est un endroit idéal pour une promenade apaisante.

L’esplanade

L’Esplanade, située non loin du centre-ville, offre des pelouses verdoyantes, des fontaines et des statues. En été, elle devient un lieu prisé pour les pique-niques et les concerts en plein air.

Conseil : Visitez le jardin botanique en fin de journée pour capturer les meilleures photos à la lumière dorée du soir, et profitez des horaires d’ouverture étendus en été.

4. Explorer le musée de la Cour d’Or

Le musée de la Cour d’Or est incontournable pour les amateurs d’histoire. Ce complexe muséal regroupe des collections archéologiques, médiévales et de beaux-arts, offrant un voyage fascinant à travers le temps.

Collections archéologiques

Le musée archéologique abrite des vestiges remarquables datant de l’époque gallo-romaine. Vous y trouverez notamment des mosaïques, des sculptures et des objets du quotidien de cette période.

Beaux-arts

La section des beaux-arts propose quant à elle une collection éclectique allant du Moyen Âge à nos jours avec des œuvres de maîtres célèbres comme Véronèse, Delacroix et Moreau. Cette diversité rend chaque visite unique et captivante.

Astuce : Combinez votre visite au musée de la Cour d’Or avec une promenade dans les rues piétonnes adjacentes pour découvrir des vestiges romains en plein air.

5. Découvrir le quartier impérial et la Gare de Metz-Ville

Le quartier impérial de Metz reflète une autre facette de la ville, celle de l’époque allemande (1871-1918), où l’architecture wilhelmienne domine. La Gare de Metz-Ville est un joyau de cette époque, souvent classée parmi les plus belles gares de France.

L’incroyable gare

Cette gare monumentale, conçue par l’architecte Jürgen Kröger, allie différents styles architecturaux néo-romans et néo-gothiques. Elle possède également un hall principal majestueux et de nombreuses sculptures ornementales.

Flâneries dans le quartier impérial

En vous promenant dans le quartier impérial, admirez les bâtiments imposants et les larges avenues bordées d’arbres. Le contraste entre ce style architectural et celui du reste de la ville met en lumière la richesse historique et culturelle de Metz.

Conseil : Explorez les sous-sols de la gare de Metz-Ville, où se trouvent des vestiges de la période allemande, parfois ouverts lors de journées du patrimoine.

6. Balade sur les berges de la Moselle

La Moselle traverse Metz et offre des opportunités magnifiques pour une balade relaxante ou une activité sportive. Les berges aménagées permettent de profiter pleinement du paysage fluvial et de ses environs.

Promenades et détente

Une promenade le long des rives de la Moselle est idéale pour se détendre et admirer les vues panoramiques sur les monuments historiques de la ville. Parfois, on peut apercevoir des canards, des cygnes et même des pêcheurs locaux.

Activités nautiques

Pour les plus aventureux, pourquoi ne pas opter pour une excursion en kayak ou en bateau électrique ? Plusieurs entreprises locales proposent des locations pour explorer la Moselle sous un angle différent.

Astuce : Louez un vélo électrique pour longer les berges de la Moselle, ce qui vous permettra de découvrir des coins pittoresques éloignés du centre-ville.

7. S’émerveiller devant la porte des Allemands

La porte des Allemands est une fortification remarquable qui faisait partie de l’ancienne enceinte médiévale de Metz. Datant du XIIIème siècle, elle est un symbole de la ville et témoigne de son riche passé médiéval.

Histoire et architecture

Cette porte fortifiée tire son nom des chevaliers Teutoniques, autrefois établis à Metz. Sa structure massive avec ses tours jumelles et son pont en pierre enjambe la Seille, apportant une touche féerique au paysage urbain.

Visites guidées

Des visites guidées sont disponibles pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur l’histoire complexe et trépidante de cette porte fortifiée. Cela permet de mieux comprendre l’importance stratégique de cette construction militaire au fil des siècles.

Conseil : Participez à une visite nocturne de la porte des Allemands pour profiter d’animations et de mises en lumière spéciales qui révèlent son histoire.

8. Parcourir les marchés locaux

Les marchés locaux de Metz sont un moyen fantastique de découvrir la culture locale, de goûter à des produits frais et de rencontrer les habitants. Ils se tiennent régulièrement dans différents quartiers de la ville.

Marché couvert

Le marché couvert de Metz est situé juste à côté de la cathédrale. Ce bâtiment historique est rempli de stands proposant de la viande, des fruits de mer, des fromages, et bien sûr, des pâtisseries locales. Un régal pour les yeux et pour les papilles !

Marchés de plein air

Principalement organisés pendant les week-ends, les marchés de plein air à Metz offrent une ambiance authentique et conviviale. Vous pouvez y trouver des produits fermiers, de l’artisanat et des souvenirs typiques de la région.

Astuce : Visitez le marché couvert en semaine, tôt le matin, pour discuter avec les producteurs locaux et obtenir des conseils sur les meilleurs produits régionaux.

9. Profiter des festivals et événements culturels

Metz est une ville dynamique qui organise divers festivals et événements culturels tout au long de l’année. Ceux-ci attirent à la fois les habitants et les touristes.

Festival de Constellations

Le festival des Constellations est l’un des événements phares de Metz. Cet événement annuel propose des spectacles de lumières époustouflants, des concerts en plein air, et des performances artistiques disséminées dans toute la ville.

Festival Passages

Un autre rendez-vous incontournable est le festival Passages, dédié aux arts de la scène. Ce festival rassemble des artistes du monde entier et offre une plateforme pour des représentations théâtrales, des spectacles de danse et des ateliers interactifs.

Conseil : Pendant le festival de Constellations, téléchargez l’application mobile dédiée pour suivre les parcours interactifs et ne rien manquer des installations lumineuses.

10. Découvrir la Place Saint-Louis

La place Saint-Louis, au cœur de Metz, est l’une des plus anciennes de la ville. Datant du XIIIème siècle, cette place est bordée de maisons médiévales aux arcades caractéristiques, offrant un cadre pittoresque idéal pour une promenade.

Architecture médiévale

Les maisons médiévales de la place Saint-Louis, avec leurs arcades et leurs façades en pierre de taille, vous plongent dans l’ambiance du Moyen Âge. Ces bâtiments historiques abritent aujourd’hui des boutiques, des restaurants et des cafés, parfaits pour une pause gourmande.

Vie locale

La place Saint-Louis est également un lieu de vie où les habitants de Metz aiment se retrouver. Vous pourrez profiter des terrasses des cafés pour observer l’animation de la place tout en dégustant un café ou une pâtisserie locale.

Astuce : Prenez un café en terrasse place Saint-Louis au lever du soleil pour profiter du calme et observer les premières lueurs sur les arcades médiévales.

11. Admirer le Temple Neuf

Situé sur l’île du Petit Saulcy, le Temple Neuf est un édifice impressionnant qui domine la Moselle. Construit au début du XXème siècle, ce temple protestant se distingue par son style néo-roman et sa position pittoresque.

Vue panoramique

Depuis le pont des Roches, vous pouvez admirer une vue panoramique magnifique sur le Temple Neuf et les rives de la Moselle. Cet endroit est idéal pour prendre des photos spectaculaires, surtout au coucher du soleil.

Promenade autour de l’île

L’île du Petit Saulcy est un lieu agréable pour une promenade. Vous pourrez y découvrir des espaces verts et des parcs où il fait bon se détendre et profiter de la tranquillité des lieux.

Conseil : Pour une photo unique du Temple Neuf, prenez le temps de visiter l’île du Petit Saulcy au printemps, quand les cerisiers sont en fleurs.

12. Visiter le Château de Courcelles

À Montigny-lès-Metz, le Château de Courcelles est une demeure historique entourée de jardins à la française. Ce château du XVIIIème siècle est aujourd’hui un centre culturel accueillant des expositions temporaires et des événements.

Expositions d’art

Le Château de Courcelles propose régulièrement des expositions d’art contemporain et d’histoire locale. Ces expositions permettent de découvrir des artistes de la région Lorraine et d’ailleurs.

Jardins à la française

Les jardins du château sont parfaitement entretenus et offrent un cadre idyllique pour une promenade en famille. Vous pourrez admirer les parterres de fleurs, les sculptures et les fontaines.

Astuce : Combinez votre visite au Château de Courcelles avec une randonnée dans les environs de Montigny-lès-Metz, où des sentiers balisés offrent des vues panoramiques.

13. S’évader à Amnéville

À quelques kilomètres de Metz, Amnéville est une destination de loisirs incontournable. Ce complexe de divertissements offre une multitude d’activités pour toute la famille.

Thermapolis

Amnéville abrite Thermapolis, un centre de bien-être où vous pourrez vous détendre dans les eaux thermales. Ce lieu propose des bains chauds, des saunas et des soins de spa pour un moment de relaxation totale.

Zoo d’Amnéville

Le Zoo d’Amnéville est l’un des plus beaux de France. Avec ses nombreuses espèces animales et ses spectacles, il ravira petits et grands. Vous pourrez y observer des animaux du monde entier dans un cadre naturel.

Conseil : À Amnéville, réservez une séance en soirée à Thermapolis pour éviter l’affluence et profiter d’une ambiance plus calme et relaxante.

14. Explorer le Parc de la Seille

Le Parc de la Seille est un espace vert moderne et dynamique, situé près du centre de Metz. Ce parc est parfait pour une balade en plein air ou une activité sportive.

Promenade en vélo

Le Parc de la Seille dispose de nombreuses pistes cyclables. Louez un vélo et explorez les différents parcours qui traversent le parc, tout en profitant de la vue sur la ville et la nature environnante.

Activités de plein air

Ce parc propose également des aires de jeux pour enfants, des terrains de sport et des espaces de pique-nique. C’est un endroit idéal pour passer une journée en famille, se détendre ou pratiquer une activité physique.

Astuce : Louez un vélo tandem au Parc de la Seille pour une activité amusante en duo et explorez les recoins du parc de manière ludique.

15. S’immerger dans le quartier Outre-Seille

Le quartier Outre-Seille est l’un des plus anciens de Metz, riche en histoire et en patrimoine. Ses ruelles étroites et ses maisons colorées vous séduiront par leur charme.

Église Sainte-Ségolène

L’église Sainte-Ségolène est un édifice gothique remarquable situé au cœur du quartier. Son intérieur abrite des vitraux magnifiques et une atmosphère paisible, propice à la méditation.

Vie locale

Ce quartier est également connu pour ses petites boutiques artisanales, ses restaurants et ses cafés. Flânez dans les rues et découvrez les lieux cachés qui font le charme de ce quartier historique.

Conseil : Le quartier Outre-Seille abrite des ateliers d’artisans. Visitez-les pendant les journées portes ouvertes pour découvrir des créations uniques et échanger avec les artistes.

FAQ sur la ville de Metz : préparez au mieux votre visite !

Quelle est la meilleure période pour visiter Metz ? La meilleure période pour visiter Metz est de mai à septembre, lorsque le temps est doux et agréable. Les festivals et événements culturels sont également nombreux durant cette période. Comment se déplacer dans Metz ? Metz dispose d’un bon réseau de transports en commun, incluant bus et tramways. La ville est également très accessible à vélo grâce à ses nombreuses pistes cyclables. Où loger à Metz ? Metz offre une gamme variée d’hébergements, allant des hôtels de luxe aux auberges de jeunesse et chambres d’hôtes. Il est conseillé de réserver à l’avance, surtout en haute saison. Quels sont les plats typiques de la région Lorraine ? Parmi les spécialités de la Lorraine, ne manquez pas de goûter la quiche lorraine, le pâté lorrain, et les macarons de Boulay. Quels sont les incontournables à Metz ? Les incontournables incluent la cathédrale Saint-Étienne, le Centre Pompidou-Metz, le quartier impérial, et une balade le long de la Moselle. Y a-t-il des visites guidées disponibles à Metz ? Oui, de nombreuses visites guidées sont disponibles, couvrant différents aspects de la ville, comme son histoire médiévale, son patrimoine architectural et ses espaces verts.

Que vous soyez amateur de patrimoine historique, passionné d’art contemporain, ou en quête de détente en pleine nature, Metz offre une expérience riche et variée qui saura satisfaire toutes vos envies de découverte. Chaque coin de rue, chaque place, chaque parc recèle des trésors qui n’attendent que d’être explorés. Alors, êtes-vous prêt à embarquer pour cette aventure inoubliable et à créer vos propres souvenirs à Metz ?