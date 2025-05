Les tendances de la génération Z pour 2025 

La génération Z révolutionne le paysage de consommation avec des comportements et des valeurs qui redéfinissent la logique économique mondiale. En 2024, leur pouvoir d’achat a atteint 860 milliards de dollars, un chiffre qui devrait atteindre un impact mondial stupéfiant de 12 000 milliards de dollars d’ici à 2030.

Cette jeune génération n’est pas seulement une cible commerciale : elle est une force économique imparable.

Constat actuel

Comprendre les préférences de la génération Z est essentiel pour quiconque souhaite capter son attention. Immergés dans la technologie depuis leur naissance, les « natifs du numérique » adaptes du néologisme ont une familiarité innée avec le monde hyperconnecté. Leurs habitudes de consommation médiatique sont le point de départ pour créer des campagnes qui répondent à leurs désirs. Les marques avant-gardistes analysent déjà les tendances les plus populaires pour parler leur langage et assurer leur place dans le futur.

L’avenir du marketing mondial

La génération Z incarne l’avenir de la consommation, imposant de nouvelles règles auxquelles les marques et les marketeurs doivent s’adapter rapidement et intelligemment. Élevée à l’ère du numérique, cette génération de « natifs du numérique » vit immergée dans la technologie, privilégiant les appareils mobiles pour tous les aspects de leur vie quotidienne : de la consommation de médias aux achats, en passant par les interactions sociales. La centralité mobile n’est pas négociable : une expérience numérique optimisée pour ces appareils est l’exigence minimale pour capter leur attention.

Mais, la génération Z ne s’arrête pas à la technologie. C’est une génération guidée par des valeurs profondes : authenticité, diversité et responsabilité sociale sont des principes essentiels. Ils préfèrent les marques qui incarnent ces vertus, soutiennent des causes sociales et reflètent leur vision du monde.

Le processus d’achat évolue également : les réseaux sociaux sont les moteurs de recherche de cette génération, avec TikTok et Instagram en tête. Ici, ils découvrent les tendances, recherchent des informations et prennent des décisions d’achat. Les partenariats avec des micro-influenceurs, authentiques et proches de leur univers, deviennent des outils indispensables pour gagner leur confiance. Encore plus puissant est le contenu généré par les utilisateurs : preuve tangible du lien entre la marque et sa communauté.

Génération Z et problèmes de confiance

La méfiance de la génération Z envers les entreprises est significative : une étude récente révèle que, dans une proportion de 5 contre 1, les jeunes de la génération Z estiment que les entreprises n’agissent pas dans leur meilleur intérêt. De plus, près d’un quart d’entre eux ne se souviennent pas d’une seule marque qu’ils considèrent comme véritablement engagée dans des causes pertinentes.

Les priorités de cette génération reflètent ses valeurs profondes. Cette conscience éthique et sociale imprègne tous les aspects de leur vie, influençant leurs décisions d’achat, leurs choix de carrière et leurs interactions sociales. Les enjeux centraux de la génération Z — du changement climatique à la santé mentale — ne sont pas seulement des priorités : ce sont des critères essentiels pour instaurer la confiance dans les marques. Ils ne sont pas seulement des consommateurs, mais des penseurs et des créateurs qui ont besoin de cohérence : parler d’inclusivité et de durabilité ne suffit pas, il faut concrètement le démontrer.

Les cinq piliers de la génération Z

La génération Z émerge avec une clarté désarmante, alliant ambition et concret dans un système de valeurs qui redéfinit les priorités et les aspirations. Selon une enquête de Snapchat, cette génération fonde sa vie sur cinq piliers fondamentaux : générer des revenus, trouver du plaisir au quotidien, poursuivre des objectifs significatifs, préserver son équilibre psychophysique et cultiver des relations authentiques. Ces principes révèlent une vision claire et profondément moderne, où la réussite personnelle n’est pas séparée de la nécessité d’une existence équilibrée, capable de réserver de l’espace aux affections les plus chères.

Pénétrer le tissu de leurs tendances signifie se confronter à un dynamisme qui échappe aux catégories rigides du passé. La génération Z ne se contente pas de retoucher l’image : elle brise les frontières, construit de nouveaux paradigmes, réécrit les règles de vie et de création.

La génération Z et la domination du mobile

La génération Z redéfinit le paysage numérique et médiatique, obligeant les marques à s’adapter à un monde où les appareils mobiles sont au centre de leur existence. Avec 75 % des jeunes choisissant les smartphones comme technologie principale, ces outils ne représentent pas seulement un moyen, mais une plateforme de vie où le shopping, la socialisation, le divertissement et l’information s’entremêlent. Le mobile est le territoire où se jouent les stratégies gagnantes, et l’ignorer signifie irrémédiablement être exclu du jeu.

Un exemple emblématique de cette transformation est Nike, qui sur Instagram a su intercepter les besoins et les valeurs de la génération Z avec une approche mobile-first. La marque ne se contente pas de publier du contenu, mais crée des expériences immersives et authentiques qui reflètent les piliers de valeur de la génération : l’inclusivité, l’accessibilité et l’innovation. La fonctionnalité « Voir la boutique » d’Instagram permet aux utilisateurs d’explorer et d’acheter des produits en quelques clics, éliminant ainsi les barrières et offrant une expérience intuitive et immédiate, parfaitement alignée sur les attentes d’une génération hyperconnectée.

Mais, l’efficacité du mobile first ne se limite pas à la facilité d’utilisation. Pour conquérir la génération Z, il faut proposer du contenu qui parle son langage : visuel, dynamique et authentique, transformant chaque interaction en un dialogue significatif.