Combien de temps dure en moyenne une croisière tour du monde ?

Partir pour une croisière tour du monde est une aventure d’exception, une expérience unique mêlant découverte, plaisir et exploration. Mais combien de temps faut-il prévoir pour un tel périple ?

Une croisière tour du monde dure en moyenne entre 90 et 120 jours, mais peut s’étendre jusqu’à 180 jours selon l’itinéraire et la compagnie.

Vous l’aurez compris, la réponse dépend de nombreux facteurs, comme l’itinéraire choisi ou la compagnie de croisières. Décryptons ensemble ce voyage hors du commun.

🌍 Tableau récapitulatif : Croisière tour du monde 🌊

🔑 Point clé 🌟 Détail essentiel ⏳ Durée moyenne 90 à 120 jours (3 à 4 mois). Possible jusqu’à 180 jours selon la compagnie. 🚢 Grandes étapes Départ d’Europe → Amériques → Océanie → Afrique & Asie → Retour en Europe. 🏆 Compagnies principales MSC Croisières : Luxe & exploration (40+ escales).Costa Croisières : Tout compris & budget. 💰 Budget estimé 12 000 € à 30 000 € selon la durée (pension complète incluse). ✨ Atouts d’une croisière Découvertes culturelles, confort clé en main, escales inoubliables (Sydney, Cape Town, etc.).

La durée moyenne d’une croisière tour du monde

Les croisières tour du monde varient généralement entre 90 et 120 jours, soit environ trois à quatre mois de voyage. Cette durée permet aux passagers de découvrir des dizaines de ports d’escale à travers les continents. Les itinéraires incluent souvent des destinations emblématiques comme les Canaries en Espagne, Cape Town en Afrique du Sud, ou encore Sydney en Australie.

Cependant, certaines compagnies, comme MSC Croisières ou Costa Croisières, proposent des tours du monde plus longs, allant jusqu’à 180 jours, pour ceux qui souhaitent approfondir l’exploration.

VOIR AUSSI : Espagne : quelles sont les plus belles régions à découvrir ?

Les grandes étapes d’une croisière tour du monde

Une croisière tour du monde suit généralement un itinéraire bien défini, avec des escales soigneusement choisies pour maximiser l’expérience des passagers.

1. Départ depuis l’Europe

Les départs s’effectuent souvent depuis des ports comme Gênes en Italie, Barcelone en Espagne, ou Marseille en France. Les premières escales incluent généralement des destinations méditerranéennes comme Santa Cruz de Tenerife aux Canaries.

2. Traversée de l’Atlantique et escales en Amérique

Après avoir quitté l’Europe, les navires mettent cap sur les Caraïbes ou l’Amérique du Sud, avec des arrêts à Rio de Janeiro ou Buenos Aires.

3. Exploration du Pacifique et de l’Océanie

L’aventure se poursuit en direction de l’Océanie, avec des arrêts à Sydney ou en Nouvelle-Zélande. Les eaux du Pacifique offrent des journées plaisir à bord, idéales pour profiter des installations du navire.

4. Retour par l’Afrique et l’Asie

En fin de parcours, les ports d’Afrique, comme Walvis Bay en Namibie, et ceux d’Asie, tels que Singapour, viennent enrichir l’itinéraire avant le retour en Europe.

Pour en savoir plus sur les tarifs et les itinéraires possibles, vous trouverez toutes les offres disponibles pour faire une croisière tour du monde sur ce site.

VOIR AUSSI : Les 10 meilleures activités à Dubaï

Quelles compagnies proposent des croisières tour du monde ?

Deux acteurs majeurs dominent le marché des croisières tour du monde :

MSC Croisières

Les navires comme le MSC Magnifica proposent des voyages alliant luxe et confort, avec des formules all inclusive disponibles. Le tour du monde MSC traverse plus de 40 destinations, incluant des étapes inoubliables en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Costa Croisières

Avec des bateaux comme le Costa Deliziosa, cette compagnie offre des croisières tout compris adaptées à différents budgets. Les itinéraires incluent des escales incontournables, comme Santa Cruz de Tenerife ou Walvis Bay.

Ces compagnies se distinguent par leurs offres en pension complète, permettant aux passagers de profiter pleinement de leur séjour sans se soucier des repas.

Autres compagnies de luxe

En plus de MSC et Costa, des compagnies haut de gamme offrent des expériences exceptionnelles :

Silversea Cruises : Service ultra-luxe, itinéraires exclusifs (Galápagos, Patagonie).

: Service ultra-luxe, itinéraires exclusifs (Galápagos, Patagonie). Regent Seven Seas : Tout inclus avec excursions illimitées et ports uniques (Bora-Bora, Île de Pâques).

: Tout inclus avec excursions illimitées et ports uniques (Bora-Bora, Île de Pâques). Oceania Cruises : Gastronomie étoilée et itinéraires variés (Kyoto, Seychelles).

: Gastronomie étoilée et itinéraires variés (Kyoto, Seychelles). Ponant : Yachts élégants pour des expéditions nature (Antarctique, Groenland).

: Yachts élégants pour des expéditions nature (Antarctique, Groenland). Seabourn : Luxe discret et destinations rares (Saint-Barth, Komodo).

💎 Ces croisières combinent confort ultime, escales exclusives et prestations premium pour une expérience inoubliable.

VOIR AUSSI : Quelle est la ville la plus cosmopolite du monde ?

Combien coûte une croisière tour du monde ?

Le prix d’une croisière tour du monde dépend de la durée et des options choisies. Voici une idée générale des tarifs :

Durée Compagnie Prix moyen par personne 90-120 jours Costa Croisières Entre 12 000 € et 15 000 € 120-180 jours MSC Croisières À partir de 18 000 € jusqu’à 30 000 € 180 jours et plus Compagnies premium Au-delà de 40 000 €

Ces tarifs incluent généralement la pension complète et des formules all inclusive.

Pourquoi choisir une croisière tour du monde ?

Opter pour une croisière tour du monde, c’est s’offrir :

Une immersion dans des cultures variées, de l’Espagne à la Nouvelle-Zélande .

à la . Des journées plaisir à bord, avec des activités variées et des repas gastronomiques.

à bord, avec des activités variées et des repas gastronomiques. Une expérience clé en main grâce aux formules tout compris.

Pour les amateurs d’aventure, ces voyages permettent de visiter des îles paradisiaques, des villes historiques et des ports animés, comme Santa Cruz de Tenerife, Cape Town ou Walvis Bay.

VOIR AUSSI : Malacca (Melaka) : que faire dans cette ville de Malaisie ?

❓ FAQ : Tout savoir sur les croisières tour du monde 🌍🚢

⏳ Combien de temps dure une croisière tour du monde ? Entre 90 et 120 jours en moyenne, mais certaines durent jusqu’à 180 jours. 💰 Combien coûte une croisière tour du monde ? À partir de 12 000 € pour 3 mois et jusqu’à 40 000 € pour des croisières premium plus longues. 🚢 Quelles compagnies proposent ce type de voyage ? MSC Croisières et Costa Croisières sont les plus populaires, mais d’autres compagnies premium comme Silversea ou Regent Seven Seas proposent des options haut de gamme. 📍 Quels endroits peut-on visiter ? Des destinations emblématiques comme Sydney, Cape Town, Buenos Aires, ou encore Singapour. 🎒 Que faut-il emporter pour une croisière tour du monde ? Des vêtements polyvalents pour différents climats, des chaussures confortables, des médicaments de base, et des documents de voyage (passeport, visas). 🍴 Les repas sont-ils inclus ? Oui, la pension complète est incluse dans la majorité des offres, avec des options tout compris sur certaines compagnies. 💡 Est-ce adapté aux familles ? Oui, certaines compagnies comme MSC offrent des activités pour enfants et des formules famille. ⚓ Les escales sont-elles longues ? La durée des escales varie, allant de quelques heures à plusieurs jours pour certaines destinations clés. 🏋️‍♀️ Peut-on rester actif à bord ? Absolument ! Les navires proposent des salles de sport, piscines, spa, et même des activités comme des cours de yoga ou de danse. 🌊 Peut-on avoir le mal de mer ? Les grands navires sont très stables, mais il est conseillé d’apporter des médicaments si vous y êtes sensible. 📶 Y a-t-il du Wi-Fi à bord ? Oui, mais il est souvent payant et parfois lent. Certaines compagnies incluent le Wi-Fi dans leurs forfaits premium. 🌟 Pourquoi choisir une croisière tour du monde plutôt qu’un autre mode de voyage ? Pour la facilité d’organisation, le confort, et la possibilité de visiter de nombreux pays sans changer de logement. 📅 Quand est-il préférable de partir ? La plupart des croisières tour du monde partent entre janvier et mars pour profiter des meilleures conditions climatiques.

En résumé, la durée moyenne d’une croisière tour du monde oscille entre trois et six mois, selon vos envies et votre budget. Que vous optiez pour MSC ou Costa, ces voyages sont une opportunité unique de découvrir le monde dans le confort et le luxe. Alors, prêt à embarquer pour une aventure inoubliable ?

Préparez vos valises et explorez le monde ! 🌍