Visibilité locale : pourquoi les entreprises doivent (re)penser leur présence sur Google en 2025

Alors que 2025 s’annonce comme une année charnière pour les entreprises locales, un constat s’impose : leur visibilité en ligne est plus que jamais liée à leur survie économique. Entre la fin de certaines fonctionnalités sur les réseaux sociaux, la montée de l’intelligence artificielle dans les outils de recherche et la saturation publicitaire, de nombreuses marques redécouvrent la puissance du référencement local, et notamment de Google My Business — aujourd’hui renommé “Profil d’Entreprise Google”. Ce n’est pas un effet de mode, c’est une tendance de fond que confirment les chiffres et les usages terrain.

Les recherches locales explosent : un signal fort pour les pros

En France, plus de 80 % des consommateurs déclarent effectuer une recherche sur Google avant d’acheter un produit ou de réserver un service. Et dans 46 % des cas, il s’agit d’une recherche locale. Autrement dit : ‘coiffeur ouvert maintenant’, ‘salle de sport à proximité’, ou ‘plombier urgence’. Ces recherches sont souvent suivies d’une action immédiate : appel, visite ou achat.



Face à cette réalité, ne pas apparaître correctement sur Google Maps revient à se couper de clients chauds, prêts à passer à l’action. C’est pourquoi de plus en plus de TPE, mais aussi de professions libérales, d’artisans, ou même de franchises nationales, investissent dans leur fiche entreprise Google.

L’évolution du référencement en 2025 : moins de clics, plus de réponses

Une autre donnée clé à retenir : selon les dernières études, plus de 60 % des recherches ne débouchent plus sur un clic. On parle de ‘zero click search’. Google donne directement la réponse via les fiches locales, les extraits enrichis ou les résultats Google Maps.



Pour les entreprises, cela signifie qu’avoir un bon site web ne suffit plus. Il faut être visible dans Google, sans attendre que l’utilisateur clique. Et cela passe par une fiche Google complète, cohérente, et régulièrement mise à jour.

Un outil stratégique en période d’incertitude économique

Inflation, baisse du pouvoir d’achat, repli des investissements publicitaires… Dans ce contexte tendu, les entreprises cherchent à optimiser leur budget sans sacrifier leur acquisition de clients. Google My Business s’impose comme une réponse simple et gratuite pour rester visible localement, attirer de nouveaux clients, et améliorer la conversion sans surcoût.



Certaines communes observent même une recrudescence des recherches locales depuis les annonces de restrictions budgétaires en 2024. La proximité rassure, l’instantanéité séduit. Et cela se reflète dans les comportements de navigation.

Des exemples concrets d’impact terrain

À Nantes, un salon de manucure a doublé son chiffre d’affaires mensuel après avoir structuré sa fiche entreprise, ajouté des photos professionnelles et mis en place un système simple pour collecter des avis. À Marseille, un réparateur informatique a été contacté par une entreprise internationale simplement parce que sa fiche était dans le top 3 de Google Maps avec une note de 5,0. Et à Lyon, une naturopathe a triplé ses prises de rendez-vous après avoir publié des posts hebdomadaires sur sa fiche.



Ces réussites ne sont pas des cas isolés. Elles montrent que l’outil, bien utilisé, peut avoir un vrai effet levier économique.

Le réflexe 2025 : travailler sa présence locale comme son site

La présence locale ne doit plus être un sujet secondaire. Elle doit être pensée comme une brique essentielle de la stratégie digitale, au même titre que le site web ou les réseaux sociaux. Et cela commence par une fiche bien construite, alignée avec vos objectifs business et capable de convaincre en quelques secondes.



Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir ce levier, ce guide sur la manière de mieux gérer sa présence sur Google fournit les bases essentielles pour démarrer ou améliorer votre visibilité locale dès aujourd’hui.

Une opportunité à faible coût pour les petites structures

L’un des avantages majeurs de Google My Business, c’est qu’il est gratuit. À l’heure où les budgets marketing sont souvent revus à la baisse, ce point est loin d’être anodin. Il permet à de petites structures — artisans, commerçants, auto-entrepreneurs — de se positionner face à des acteurs plus importants, sans avoir à dépenser des centaines d’euros en campagnes payantes. Encore faut-il en comprendre les codes et activer les bons leviers. Une fiche avec des horaires clairs, une zone de chalandise bien définie, une dizaine d’avis authentiques et quelques photos bien choisies peut suffire à faire remonter un professionnel dans les résultats locaux. Et une fois visible, c’est tout un nouveau flux de clients potentiels qui s’ouvre à lui.

En 2025, de plus en plus de consommateurs comparent les entreprises directement via Google Maps. Ils consultent les avis, les horaires, les services proposés… sans même visiter le site web. Ne pas apparaître, ou mal apparaître, revient donc à laisser le champ libre à la concurrence. D’autant que l’algorithme local de Google se perfectionne : les fiches bien renseignées, mises à jour et dynamiques (grâce aux publications ou aux réponses aux avis) sont naturellement favorisées.