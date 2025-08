Comment les pressions inflationnistes façonnent la trajectoire de l’euro en 2025 ?

Ces derniers mois ont été mouvementés pour de nombreux pays et régions, avec la récente décision des États-Unis de déclencher une guerre commerciale. La zone euro a connu sa part de pressions inflationnistes au cours des dernières années, mais ces événements récents ont déclenché une instabilité régionale accrue. Les baisses passées peuvent également être attribuées à des facteurs tels que la perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et les déséquilibres commerciaux consécutifs à la COVID-19.

À la fin de l’année 2024, le taux d’inflation annuel dans la région était de 2,4 % en décembre, ce qui annonce une réalité plus sombre que le taux de 2,2 % enregistré en novembre. Bien que les chiffres soient redescendus à 2,2 % en mars, ils restent encore loin de l’objectif de 2 % fixé par l’Union européenne. Compte tenu de ces circonstances, quel avenir pour l’euro ? Découvrons-le.

La situation actuelle de l’euro

Une part importante de la bonne performance de l’euro est attribuée aux investisseurs à la recherche d’actifs plus sûrs en raison de l’instabilité du dollar américain. L’EUR/USD est en hausse de +10,09 % en 2025, comme le montrent les graphiques de TradingView, ce qui signifie que l’euro s’est apprécié par rapport au dollar américain. Dans le même temps, la croissance économique dans l’UE se stabilise, avec une expansion du PIB de 0,4 % au premier trimestre. À première vue, nous pourrions assister à de nouveaux gains dans les mois à venir.

La plus grande économie de la région, l’Allemagne, a connu une croissance de 0,2 %, tandis que la France et l’Italie ont enregistré respectivement 0,1 % et 0,3 %, selon Reuters. L’économie régionale a augmenté de 0,4 %, dépassant le taux de croissance de 0,2 % prévu par l’UE. Bien que cette augmentation ne soit pas spectaculaire, elle constitue un signe positif pour la zone euro et annonce une stabilité pour les investisseurs sur les marchés. La plupart des investisseurs considèrent l’euro comme un investissement durable par rapport à d’autres devises telles que le dollar américain, qui a été instable ces derniers mois. Cette tendance a ravivé l’intérêt pour forex trading les traders cherchant à tirer parti des gains récents de l’euro dans un contexte de volatilité accrue des marchés.

Toutefois, malgré cela, les tensions commerciales qui pèsent sur les États-Unis et la zone euro constituent une menace susceptible de peser sur la confiance dans l’euro à l’avenir.

VOIR AUSSI : L’or : une solution pour sécuriser son patrimoine en 2025 ?

L’état actuel de l’inflation

L’inflation annuelle est tombée à 2,2 % dans la zone euro et à 2,5 % dans l’UE en mars 2025. Depuis la pandémie de COVID-19, la région ne s’est jamais complètement remise de son déclin. En 2022, la zone a enregistré une inflation de 8,4 %, ce qui constitue l’une de ses pires performances. En 2024, elle s’est améliorée pour atteindre 2,4 %, avant de ralentir encore pour s’établir à 2,3 % en février 2025 et 2,2 % en mars, se rapprochant lentement de l’objectif de 2 % fixé par la Banque centrale européenne (BCE). Parmi les secteurs qui contribuent à ces chiffres figurent les services, l’énergie, l’alimentation et les biens industriels non énergétiques.

Le secteur des services est le plus important, représentant environ 45,7 % des dépenses de consommation monétaire finale des ménages dans la région. L’énergie suit de près, avec environ 25,6 %. D’autres secteurs, tels que l’alimentation, l’alcool et le tabac, ont également contribué, mais dans une moindre mesure, avec moins de 20 % du total. Malgré une légère amélioration, la persistance d’une forte incertitude géopolitique et politique pourrait peser davantage sur l’économie de la région au cours des prochains mois.

Quel est l’impact de l’inflation sur l’euro ?

En période d’inflation, la réponse habituelle est un affaiblissement de la monnaie, principalement parce que des changements ou des fluctuations des politiques monétaires sont inévitables. Dans le cas de la zone euro, la BCE a initié une baisse du taux de dépôt de 2,25 % à 2,50 % en réponse à la récente amélioration de l’inflation. Avec la possibilité de nouveaux ajustements des taux, l’euro pourrait s’affaiblir.

Dans le même temps, les tentatives de la BCE pour modérer la situation constituent une approche positive qui pourrait contribuer à stabiliser la demande intérieure et le sentiment des investisseurs. Cependant, malgré ces défis, la monnaie a conservé une valeur comparative élevée en raison de la baisse de confiance dans le dollar américain. La guerre commerciale a un impact plus important sur l’euro, mais lorsque cette crise sera terminée, la réponse de l’euro à l’économie européenne sera plus évidente.

VOIR AUSSI : Revenu universel : avantages et inconvénients à considérer

Pourquoi l’inflation affecte-t-elle l’euro ?

Plusieurs facteurs alimentent les pressions inflationnistes actuelles et, par défaut, la trajectoire de l’euro. Parmi ceux-ci figurent les changements de politique monétaire de la BCE et la stabilité géopolitique.

Politiques monétaires de la BCE

À tout moment, la BCE ajuste les taux d’intérêt, ce qui influence le coût des emprunts pour les entreprises et les particuliers. Si l’objectif a toujours été de stabiliser l’économie, l’euro en fait parfois les frais. Des taux d’intérêt plus élevés attirent généralement les capitaux étrangers et augmentent la demande pour la monnaie, ce qui la renforce. À l’inverse, les baisses de taux entraînent des sorties de capitaux, ce qui affaiblit la monnaie.

Vous vous demandez peut-être pourquoi les autorités monétaires décident de baisser les taux si cela ne fait qu’affaiblir la monnaie ? Cette mesure présente en effet plus d’avantages qu’un simple affaiblissement de la monnaie. L’un d’entre eux est la croissance économique. Avec des taux plus bas, les coûts d’emprunt diminuent pour les entreprises et les consommateurs, ce qui encourage les investissements dans les entreprises basées dans l’UE et stimule les dépenses de consommation.

Stabilité géopolitique

Les États-Unis et la Chine maintiennent leurs positions dans la guerre tarifaire, les deux parties refusant de céder. La dernière décision en date a été celle du président Trump d’augmenter de 135 % les droits de douane sur les importations chinoises. En représailles, la Chine a augmenté ses droits de douane à 125 % sur tous les produits américains. La possibilité d’un découplage économique entre ces deux grandes puissances mondiales devient une réalité, et d’autres pays risquent d’être pris entre deux feux.

Les droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium de l’UE sont tout aussi préjudiciables, étant donné qu’il s’agit de certains des principaux produits commercialisés par la région avec les États-Unis. L’incertitude entourant cette guerre tarifaire affecte les devises, mais l’euro est avantagé par le calme relatif qui règne dans la région et qui a renforcé la confiance des investisseurs. Cela s’explique notamment par l’absence de conflit tarifaire entre la zone euro et les États-Unis, l’UE ayant suspendu les négociations depuis la mi-avril.

Quel est l’avenir de l’euro ?

Bien que la conjoncture économique dans l’UE ait été morose, les progrès graduels observés ces derniers mois sont encourageants. Avec un taux d’inflation de 2,2 %, l’objectif de 2 % fixé par la BCE semble plus proche que jamais. L’euro se maintient également sur le marché et pourrait encore progresser dans le contexte de la guerre tarifaire qui se profile.