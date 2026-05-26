Qui a inventé le Scrabble ?

Aujourd’hui, le Scrabble fait partie des jeux de société les plus connus au monde. Des millions de personnes y jouent régulièrement en famille, entre amis ou même en compétition. Pourtant, peu de joueurs savent réellement d’où vient ce jeu culte… ni qui se cache derrière son invention.

Car contrairement à ce que beaucoup imaginent, le Scrabble n’a pas été créé par une grande entreprise spécialisée dans les jeux. À l’origine, il est né grâce à un homme passionné de mots, au chômage… et obsédé par les statistiques.

Un architecte américain à l’origine du Scrabble

Le Scrabble a été inventé par Alfred Mosher Butts, un architecte américain né en 1899 à Poughkeepsie, dans l’État de New York. Dans les années 1930, après la crise économique de 1929, Alfred Butts perd son emploi. Comme beaucoup d’Américains à cette époque, il se retrouve sans travail. C’est durant cette période qu’il commence à réfléchir à un nouveau type de jeu.

Son idée ? Créer un jeu mêlant hasard et réflexion autour des lettres et du vocabulaire. À l’époque, il observe que les jeux populaires se divisent souvent en trois catégories :

les jeux de stratégie comme les échecs ,

, les jeux de hasard comme les dés ,

, les jeux de lettres.

Il décide alors de combiner plusieurs mécaniques dans un seul concept.

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Le créateur du Scrabble a analysé des journaux pour choisir les lettres

Ce qui rend l’histoire du Scrabble particulièrement étonnante, c’est le travail minutieux réalisé par Alfred Butts. Pour déterminer le nombre de lettres présentes dans le jeu et leur valeur en points, il analyse des centaines d’articles de journaux américains. Il compte la fréquence d’apparition de chaque lettre dans la langue anglaise.

C’est grâce à cette méthode qu’il attribue :

beaucoup de E, A ou O,

très peu de Z, Q ou X,

et davantage de points aux lettres rares.

Le principe du Scrabble moderne était déjà là. À l’origine, le jeu ne s’appelait d’ailleurs pas “Scrabble”. Alfred Butts lui donne d’abord le nom de “Lexiko”, puis “Criss-Cross Words”.

Le Scrabble a failli ne jamais connaître le succès

Pendant plusieurs années, le jeu peine à convaincre les fabricants. Les grandes entreprises rejettent le concept le jugeant trop compliqué et pas assez commercial. Alfred Butts fabrique alors certains exemplaires lui-même avec l’aide de proches.

Le tournant arrive dans les années 1940 lorsqu’un entrepreneur américain, James Brunot, découvre le jeu et décide de le commercialiser plus sérieusement. C’est lui qui modifie légèrement certaines règles et choisit le nom “Scrabble”, un mot venant du verbe anglais “to scrabble”, qui signifie gratter ou chercher frénétiquement.

Le succès explose ensuite dans les années 1950, notamment après qu’un dirigeant américain en vacances découvre le jeu et le recommande massivement.

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Un jeu devenu mondialement célèbre

Aujourd’hui, le Scrabble est traduit dans de nombreuses langues et vendu dans des dizaines de pays. La version française possède d’ailleurs quelques différences par rapport à la version anglaise, notamment dans la répartition des lettres et leur valeur en points, afin de s’adapter à la langue française.

Le jeu est même devenu une discipline compétitive avec des championnats nationaux et internationaux organisés chaque année par la Fédération Internationale de Scrabble Francophone. Derrière ce jeu devenu culte se cache donc une histoire assez inattendue : celle d’un architecte au chômage qui a transformé sa passion des mots et des statistiques en phénomène mondial.

Près d’un siècle après sa création, le Scrabble continue de traverser les générations. Derrière ses petites lettres et ses parties parfois très compétitives se cache surtout une invention née de la créativité, de la patience… et d’une passion pour les mots. Une preuve qu’une idée simple peut parfois devenir un phénomène mondial.