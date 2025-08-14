Quelles formation et démarches pour devenir chauffeur de VTC ?

Les voitures de transport avec chauffeur (VTC) connaissent une demande croissante, ce qui rend la profession de plus en plus prisée. Les courses s’effectuent à travers les villes et les campagnes et permettent de répondre aux besoins de déplacements de nombreux usagers. Pour pouvoir proposer ses services, il est nécessaire de suivre une formation adaptée et de respecter certaines obligations. Condition à remplir, examen, inscription au registre des VTC, choix du statut professionnel, sélection du véhicule : découvrez dans cet article comment devenir chauffeur de VTC.

Les critères à respecter pour devenir chauffeur de VTC

Les conditions d’éligibilité pour devenir chauffeur de VTC diffèrent selon votre expérience en tant que chauffeur professionnel de transport de personnes.

Vous n’avez jamais été chauffeur professionnel de transport de personnes

Lorsque vous n’avez jamais exercé la profession de chauffeur professionnel de transport de personnes, vous devez réunir les conditions suivantes pour vous inscrire à une formation de VTC :

être titulaire du permis B depuis au moins 3 ans (ou 2 ans en cas de conduite accompagnée) ;

(ou 2 ans en cas de conduite accompagnée) ; avoir un casier judiciaire vierge (bulletin nᵒ 2) ;

(bulletin nᵒ 2) ; passer un examen médical auprès d’un médecin agréé (liste disponible auprès de la préfecture de votre lieu de résidence) et obtenir un avis médical positif.

Vous avez déjà exercé une activité de chauffeur professionnel

Dans le cas où vous avez déjà été chauffeur professionnel de transport de personnes (taxi ou autre), la présentation d’une copie du casier judiciaire exempt de condamnation n’est pas demandée. Il faut cependant avoir exercé le métier de chauffeur de personnes pendant au moins 1 an durant les 10 dernières années. Il faut également être titulaire du permis B depuis au moins 3 ans et obtenir un avis médical positif de la part d’un médecin agréé (il ne s’agit pas du médecin traitant).

La formation à suivre pour devenir chauffeur de VTC

L’examen pour devenir conducteur de VTC évalue les connaissances et les compétences pratiques de chaque candidat. Sa réussite dépend de votre préparation.

La formation pour être conducteur de VTC est-elle obligatoire ?

Il n’est pas obligatoire de suivre une formation pour devenir chauffeur de VTC. Cependant, cet apprentissage qui dure entre 50 et 60 heures est fortement recommandé. Aucun niveau d’études n’est requis pour s’inscrire à la formation pour devenir conducteur de VTC. Cependant, il faut savoir lire et écrire en français et posséder des bases en mathématiques. Les critères d’éligibilité pour devenir chauffeur de VTC peuvent être vérifiés lors de l’inscription, notamment la validité du permis de conduire et l’absence de condamnations judiciaires.

Qu’apprend-on lors de la formation pour devenir chauffeur de VTC ?

La formation pour exercer l’activité de VTC enseigne les différents thèmes abordés lors de l’examen. Cela permet de connaître les différentes règles relatives au transport public particulier de personnes (T3P), la règlementation des VTC ou encore la gestion et la comptabilité d’une entreprise de VTC. Les règles de sécurité routière sont également abordées. La formation reprend également les bases du français et de l’anglais, deux matières qui sont au programme de l’examen pour devenir chauffeur de VTC.

Que faire après avoir obtenu l’examen de chauffeur de VTC ?

Après avoir obtenu l’examen, d’autres démarches restent à effectuer.

Les démarches administratives pour devenir chauffeur de VTC

Après la validation de l’examen, la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) envoie une attestation de réussite. Ce document est nécessaire pour demander la carte professionnelle VTC (60 €) auprès de la préfecture. Valable pendant 5 ans, elle doit être placée en évidence sur le pare-brise. Il faut ensuite vous inscrire au registre des VTC (170 €).

Pour exercer votre activité, vous pourrez choisir une plateforme dédiée (Uber, AlloCab, etc.) ou devenir indépendant. Pour ce dernier point, il est nécessaire de définir votre statut juridique (entrepreneur individuel, société, etc.) et de vous immatriculer au répertoire national des entreprises (RNE).

Le choix du véhicule, dernière étape pour conduire un VTC

Après toutes ces démarches pour devenir chauffeur de VTC, il ne restera plus qu’à acheter une voiture d’occasion ou neuve. Elle peut être dédiée à votre activité professionnelle ou faire l’objet d’une utilisation mixte (professionnelle et personnelle). Les berlines de luxe (Audi, BMW) sont très prisées par la clientèle. Cependant, un véhicule de 7 à 9 places peut être utile si vous convoitez une clientèle plus familiale ou les groupes. Cela est à définir lors de votre business plan.