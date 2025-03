Flexibilité et qualité : La Capsule redéfinit la formation data analyst à distance

Le bootcamp La Capsule propose une formation de Data Analyst & IA aussi intensive en ligne qu’en présentiel. En misant sur l’interaction, la pratique et un accompagnement constant, le programme séduit de plus en plus de candidats en reconversion qui souhaitent se former en dix semaines et devenir data analystes juniors.

Une formation immersive, même à distance

Ils se connectent depuis Marseille, Lyon ou Bruxelles. Chaque matin à 9 heures, les élèves de La Capsule rejoignent leur salle de classe virtuelle. Le bootcamp, fondé en 2016, propose sa formation Data Analyst & IA en présentiel comme en distanciel. C’est le format de la formation data analyst à distance, en forte progression, qui fait l’objet de notre enquête.

« Nous avons conçu une formation immersive, y compris à distance », explique Marlène Antoinat, cofondatrice et CEO de La Capsule.

Contrairement aux modules d’e-learning classiques, les cours sont dispensés en asynchrone. Autrement dit, ils sont donnés en direct, à distance, par un formateur. Les élèves interagissent en temps réel, travaillent en groupe et suivent un rythme structuré. « Il ne s’agit en aucun cas d’e-learning autonome : chaque session est animée par un formateur, avec un véritable accompagnement pédagogique », précise-t-elle.

Une réponse aux attentes des recruteurs

La formation ne se limite pas à l’analyse de données. Elle comprend également un module de data engineering, une compétence de plus en plus attendue par les entreprises.

« Aujourd’hui, un Data Analyst ne peut plus ignorer la manière dont les données sont collectées, stockées ou transformées. Nous leur donnons les bases pour comprendre l’ensemble du pipeline de données », explique Noël Paganelli, cofondateur et CTO de La Capsule.

L’intelligence artificielle s’invite aussi dans le programme. L’objectif est d’initier les élèves aux usages de l’IA dans l’analyse prédictive, devenue une compétence incontournable.

Une certification Microsoft pour valider les acquis

La formation prépare les élèves à la certification « Data Analyst Associate » de Microsoft. Son coût est intégralement pris en charge par La Capsule.

« Cette certification apporte une reconnaissance claire et lisible pour les recruteurs. Elle valide des compétences concrètes en visualisation de données, modélisation et exploitation de bases de données », souligne Marlène Antoinat.

Une flexibilité plébiscitée

En misant sur le distanciel en direct, La Capsule répond à un besoin croissant de flexibilité. Selon une étude de la Fondation Jean-Jaurès et de l’IFOP publiée en 2023, 67 % des Français estiment que les formations à distance sont plus compatibles avec leurs contraintes de vie.

Avec un accompagnement quotidien, une forte interactivité et un programme structuré, La Capsule propose une alternative sérieuse aux formations traditionnelles. Un modèle hybride qui semble répondre aux enjeux actuels de la formation continue.