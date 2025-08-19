Nouvel ordinateur : que faire après l’achat ?

Ordinateur tout neuf, acheté il y a quelques jours… Vous vous demandez ce qu’il faut en faire ? On vous explique tout car un nouvel ordi, ce n’est outil prêt à l’emploi, il y a plusieurs choses à faire : voici les étapes clés pour le préparer et prolonger sa durée de vie.

1. Mettre à jour le système et les pilotes

La première chose à faire, c’est de lancer toutes les mises à jour disponibles.

Elles corrigent des failles de sécurité, améliorent la stabilité et ajoutent parfois de nouvelles fonctionnalités. Lorsque vous allumez le PC faites ça :

→ Sous Windows, allez dans Paramètres > Windows Update.

→ Sur Mac, rendez-vous dans Réglages système > Mise à jour de logiciels.

Pensez aussi aux pilotes : carte graphique, carte son, imprimante… Des pilotes à jour garantissent de meilleures performances et moins de bugs. Vous pouvez les télécharger sur le site du fabricant.

2. Protéger son ordinateur dès le premier jour

Ça peut vous paraître bateau mais protéger votre PC dès l’achat est hyper important ! Un choc, une rayure, un liquide renversé… les accidents arrivent vite, surtout si vous emportez votre ordinateur partout.

C’est pourquoi il est important d’investir dès le départ dans une housse, une sacoche ou un sac à dos pour ordinateur adapté à votre modèle. Lecoinpochette est leader de la protection d’ordinateur en France, vous y trouverez forcément votre bonheur.

Pour un ordinateur portable de travail, choisissez un modèle :

Rembourré pour absorber les chocs

Résistant à l’eau pour éviter les dégâts en cas de pluie

Avec compartiments pour accessoires (chargeur, souris, disque dur…)

À savoir : si vous travaillez en déplacement, optez pour un sac à dos spécialement conçu pour les ordinateurs portables, plus ergonomique et sécurisant qu’un sac lambda !

3. Installer un antivirus et activer les protections intégrées

Un ordinateur neuf n’est pas à l’abri des menaces. Dès que vous le connectez à Internet, il est exposé aux virus, malwares et tentatives de phishing.

Windows dispose déjà de Windows Defender, plutôt efficace pour un usage classique. Sur Mac, le système est plus sécurisé par défaut, mais pas invulnérable.

Si vous souhaitez une protection renforcée, optez pour un antivirus reconnu (Bitdefender, Kaspersky, Norton…). Les antivirus les plus efficaces ont des formules payantes mais il existe aussi des logiciels gratuits, accessibles à tous.

Activez également le pare-feu et, si possible, la navigation sécurisée sur votre navigateur.

4. Créer un compte utilisateur sécurisé

Après avoir mis à jour votre appareil et après avoir configuré votre antivirus, passez maintenant à l’étape de création du compte, elle est importante, ne négligez pas la sécurité de vos données personnelles.

Sur Windows, créez un compte Microsoft, et sur Mac, un identifiant Apple. Cela permet de synchroniser vos fichiers, paramètres et mots de passe sur tous vos appareils.

Activez aussi la double authentification pour ajouter une couche de sécurité supplémentaire.

N’oubliez pas de configurer un mot de passe, l’idéal étant d’entrer un mot de passe robuste avec au moins 12 caractères qui mêle à la fois des chiffres, des majuscules, des minuscules et des symboles.

5. Configurer un système de sauvegarde

L’étape suivante est de mettre en place un système de sauvegarde de vos données. Imaginez perdre en une seconde toutes vos photos, documents et projets…C’est vraiment ce que tout le monde redoute alors pour éviter ça, configurez un système de sauvegarde dès le premier jour.

Deux options s’offrent à vous :

Le Cloud : OneDrive, Google Drive, Dropbox, iCloud… pratique et automatique.(nécessite une connexion internet pour enregistrer les fichiers)

Un Support physique : disque dur externe ou SSD, à brancher régulièrement pour copier vos fichiers.(peut enregistrer les fichiers mêmes sans connexion)

6. Installer les logiciels essentiels

Une fois toutes ces étapes faites, il vous reste à installer vos outils de travail et de loisir afin de profiter pleinement de votre nouvel appareil :

Navigateur web (Chrome, Edge, Firefox…)

Suite bureautique (Microsoft Office, LibreOffice, Google Docs)

Messagerie (Outlook, Thunderbird…)

Outils de productivité (Trello, Notion, Zoom…)

Outil de divertissement (Netflix, Spotify, Discord…)

Téléchargez toujours vos logiciels depuis des sources officielles pour éviter les programmes malveillants.

Un nouvel ordinateur, c’est un peu comme une voiture neuve : il faut l’entretenir et le protéger pour en profiter longtemps.

En suivant ces étapes simples : mises à jour, sécurité, protection physique, sauvegardes, vous partez sur de bonnes bases et évitez la majorité des problèmes courants.