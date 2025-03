Vous avez un budget très limité pour acheter votre prochain ordinateur ? Dans ce cas, comme de plus en plus de Français, vous avez sans doute pensé à vous tourner vers les ordinateurs reconditionnés, mais est-ce vraiment une bonne décision ? En réalisant quelques recherches sur la toile, vous avez sans doute pu lire tout et son contraire sur les PC reconditionnés, mais comment comprendre le vrai du faux ?

Afin de répondre à toutes ces questions, et pour vous permettre de réaliser un choix plus éclairé, nous avons décidé de démystifier 5 idées reçues sur les ordinateurs reconditionnés. Et vous, allez-vous vous laisser convaincre ?

1. Ils sont moins performants

Les ordinateurs reconditionnés sont souvent critiqués et accusés de ne pas être assez performants. En effet, certains consommateurs estiment qu’un PC reconditionné ne serait pas aussi performant qu’un PC neuf, à cause de composants complètement dépassés.

❌ C’est faux ! Si vous vous rendez sur une boutique comme Cybertek.fr qui propose des PC reconditionnés en plus de PC neufs, vous verrez justement que les équipements reconditionnés sont aussi performants que les ordinateurs neufs. En effet, les boutiques les plus sérieuses comme celle-ci n’acceptent de vendre que des appareils de qualité, même si cela demande parfois de remplacer certains composants comme la carte graphique ou d’ajouter de la RAM.

2. Ils coûtent aussi cher que des PC neufs

Certains consommateurs pensent également qu’acheter un ordinateur reconditionné revient au même prix qu’un ordinateur neuf, notamment à cause du remplacement des composants qui ferait grimper en flèche le prix de vente.

❌ C’est faux ! Là encore, il ne s’agit que d’une idée reçue, et il est vraiment possible de réaliser des économies importantes avec un PC reconditionné. En cas de doute, vous pouvez notamment vous rendre sur une plateforme en ligne qui propose à la fois des ordinateurs neufs et reconditionnés, et comparer les prix. Vous remarquerez très vite qu’il peut il y avoir une différence de prix pouvant représenter plusieurs centaines d’euros !

3. Les PC reconditionnés sont plus “écolo”

À l’heure où l’écologie est de plus en plus suivie ou critiquée par d’autres, il reste légitime de se demander si les ordinateurs reconditionnés sont écologiques ou non. Si les revendeurs ont communiqué sur cet aspect, en plus des prix inférieurs aux équipements neufs, certains affirment qu’il ne s’agirait que d’un argument marketing, mais le sont-ils vraiment ?

✅ C’est vrai ! N’en déplaise à certains qui affirmeraient le contraire, les PC reconditionnés représentent une réelle alternative écologique. En effet, en comparaison aux ordinateurs neufs, cela ne nécessite pas de nouvelles matières premières, et cela limite également la production de déchets électroniques. Par ailleurs, en optant pour un ordinateur reconditionné, cela permet d’éviter des transports de composants, pour se concentrer uniquement sur l’envoi de l’appareil.

4. Ils ne sont pas compatibles avec les derniers logiciels

Que vous ayez besoin d’un ordinateur pour votre usage privé ou personnel, il est tout à fait normal de vouloir un ordinateur compatible avec les logiciels que vous utilisez au quotidien. Mieux encore, vous voulez que votre PC reconditionné soit compatible avec les prochaines versions de vos outils !

C’est vrai… et faux ! En effet, il est aujourd’hui impossible de prédire si les prochaines versions de vos logiciels préférés seront compatibles avec votre appareil. Bien que, dans le cas où vous utilisez des applications en ligne qui ne demandent aucune installation, cela ne doit pas représenter une inquiétude, il est possible que votre PC reconditionné ne parvienne pas à utiliser de futures mises à jour. Toutefois, cela reste aussi le cas pour un PC neuf à long terme !

5. Absence de garantie

Acheter un appareil informatique qui ne marche pas, c’est une angoisse que vous avez certainement déjà eu si vous avez pu acheter un ordinateur reconditionné ! En effet, nous avons souvent tendance à penser que face à un dysfonctionnement, il sera impossible de se retourner vers le revendeur. Pour certains achats de plusieurs centaines d’euros, cela représenterait une perte énorme, mais cette crainte est-elle vraiment justifiée ?

❌ C’est faux ! En effet, les revendeurs d’ordinateurs reconditionnés les plus sérieux ont bien compris qu’il s’agissait d’une inquiétude pour les consommateurs. Avec une garantie d’un an, et qui peut même aller bien au delà dans certains cas, vous avez l’assurance d’avoir un appareil qui marche !