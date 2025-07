Moovers : le nouveau mouvement des entrepreneurs en France

Dans un paysage entrepreneurial souvent marqué par la solitude et la compétition, Moovers naît comme un souffle nouveau. Lancée en janvier 2025, cette application propose un modèle centré sur l’entraide et l’action locale, accessible à tous. Dès ses débuts, elle attire celles et ceux qui veulent entreprendre autrement : en partageant, en co-construisant, en avançant ensemble.

Moovers, l’application web pour les auto entrepreneurs, combine outils numériques et événements physiques pour créer un véritable écosystème communautaire. Ce n’est pas un simple réseau social professionnel, mais un mouvement entrepreneurial qui repose sur l’authenticité, la proximité et la solidarité.

Une plateforme « phygitale » conçue pour la vie réelle

Moovers propose une expérience hybride qui s’adapte à la réalité des indépendants :

Des événements phygitaux (afterworks, cafés pro, ateliers…) animés par des ambassadeurs locaux.

Un profil enrichi avec photo, vidéo de présentation, QR code et liens professionnels.

Une marketplace de missions pour proposer ou répondre à des besoins en quelques clics.

Des discussions locales par ville, pour activer son réseau de proximité.

Une boîte à outils business complète, nourrie par les membres.

L’application est gratuite dans sa version de base. Une formule premium à prix doux permet d’accéder à davantage de fonctionnalités, comme la création d’événements ou des formations communautaires.

Un mouvement social, centré sur la confiance

Moovers ne cherche pas à enfermer ses utilisateurs dans une logique marchande. Elle valorise la participation, la mise en lien naturelle, la confiance. L’objectif est simple : créer un réseau humain, sincère, où chacun peut :

Développer sa visibilité locale

Tester de nouvelles offres en toute sécurité

Trouver rapidement des prestataires ou partenaires de confiance

Garder la motivation dans la durée grâce à la dynamique collective

Un outil né de l’expérience terrain

Lucas Fonseque, fondateur de Moovers, a lui-même connu la difficulté de se bâtir un réseau fiable en tant que freelance. Face à la saturation des outils classiques, il imagine une solution plus humaine et agile. L’application est donc conçue à partir de ses besoins réels et de ceux de ses pairs, en contact direct avec le terrain.

Une croissance locale, organique et pérenne

Avec déjà plus de 500 membres actifs, Moovers se développe dans des villes comme Toulouse, Nîmes, ou Poitiers, soutenue par des ambassadeurs bénévoles. Chaque ville devient un petit écosystème où des liens professionnels se créent dans un esprit de co-évolution.

Pourquoi 20six soutient ce projet ?

20six.fr, média tourné vers l’innovation digitale utile, met en avant Moovers pour son approche authentique, inclusive et pragmatique. Ce projet incarne un numérique responsable, conçu pour renforcer les liens réels, et non les remplacer.

Ce que prépare Moovers pour 2025–2026

L’ouverture de 10 à 15 nouvelles villes

La création de groupes sectoriels (communication, artisanat, tech, etc.)

Des formations croisées entre membres

Et un développement continu, alimenté par les retours de la communauté

Conclusion

Moovers n’est pas une simple application, c’est une alternative humaine à la solitude entrepreneuriale. Dans un monde de plus en plus digitalisé, elle propose un retour au lien, à la co-construction et à la vraie entraide.

➡️ Découvrez dès maintenant Moovers, l’application pour entrepreneur qui transforme votre manière de travailler et de vous connecter.

FAQ – Tout savoir sur Moovers, l’application des entrepreneurs indépendants

Qu’est-ce que Moovers exactement ?

Moovers est une application web et mobile pensée pour les entrepreneurs indépendants : freelances, solopreneurs, auto-entrepreneurs et dirigeants de petites entreprises. Elle combine une plateforme sociale, des outils business, et une logique communautaire locale. Le but est de recréer du lien, favoriser les rencontres professionnelles, et aider chacun à se faire connaître, collaborer et progresser dans son activité.

À qui s’adresse Moovers ?

L’application s’adresse à toutes les personnes qui travaillent à leur compte, quel que soit leur secteur. Que vous soyez coach, graphiste, artisan, photographe, consultant ou gérant de TPE, Moovers vous offre un espace pour développer votre activité et rompre avec l’isolement. Elle est particulièrement utile aux indépendants qui cherchent à créer un réseau local de confiance.

En quoi Moovers se distingue-t-elle d’un réseau social professionnel classique ?

Moovers ne cherche pas à être une simple vitrine ou un profil professionnel figé. Elle mise sur l’action, la proximité et la co-construction. Contrairement aux réseaux sociaux classiques, elle ne repose pas sur l’algorithme ou la visibilité numérique, mais sur la rencontre humaine. Elle valorise les échanges directs, les événements physiques, et la collaboration locale. C’est un espace vivant, animé par et pour les membres.

Quelles sont les principales fonctionnalités ?

Les utilisateurs peuvent :

Créer un profil complet avec photo, vidéo de présentation et liens professionnels

Publier ou répondre à des offres de missions

Participer à des événements locaux (afterworks, ateliers, cafés pro…)

Accéder à une boîte à outils business (ressources, templates, podcasts, etc.)

Échanger via des discussions organisées par ville ou par thématique

Ces fonctionnalités permettent à chacun de construire un réseau réel et pertinent, à son rythme.

L’application est-elle gratuite ?

Oui. Moovers propose un modèle freemium. L’accès de base est gratuit et donne accès à la majorité des fonctionnalités. Des formules payantes (très abordables) permettent d’obtenir des avantages supplémentaires comme la mise en avant de son profil, la création d’événements, ou encore l’accès à des ressources premium. L’objectif est de rester accessible, même pour les entrepreneurs qui débutent.

Où est-elle disponible ?

Moovers est déjà active dans plusieurs villes de France : Toulouse, Nîmes, Poitiers, entre autres. Le déploiement se fait progressivement, ville par ville, avec l’aide d’ambassadeurs locaux. Ces derniers organisent les rencontres, animent les discussions et font vivre la communauté. Si votre ville n’est pas encore couverte, vous pouvez tout de même vous inscrire et suivre l’évolution des événements nationaux.

Est-ce réservé à un certain type d’entrepreneur ?

Absolument pas. L’un des piliers de Moovers, c’est l’inclusion. Que vous soyez en reconversion, débutant ou entrepreneur confirmé, chacun peut trouver sa place. Le principe est justement de mélanger les profils, les parcours et les expertises pour favoriser les synergies.

Pourquoi rejoindre Moovers ?

Parce que l’isolement est un frein, et que le collectif est un levier. Moovers permet de créer du lien, de développer son activité dans un cadre bienveillant, et de retrouver du plaisir à entreprendre. L’application offre un vrai souffle aux indépendants qui veulent avancer sans être seuls.