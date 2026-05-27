Comment La Capsule enseigne le développement web et mobile par la pratique ?

Dans une salle où les écrans affichent des lignes de code, les échanges s’enchaînent rapidement. Certains élèves découvrent le développement web et mobile pour la première fois. D’autres arrivent après plusieurs années dans un autre métier, avec l’envie de rejoindre le numérique. À La Capsule, dev web bootcamp présent dans 9 villes en France, tous suivent le même rythme : une formation intensive de 10 semaines construite autour de projets concrets réalisés dès les premiers jours.

Le principe repose sur une pédagogie immersive. Les élèves codent quotidiennement, travaillent en groupe et développent progressivement leurs propres applications. L’objectif est de rendre le développement web accessible, y compris pour des profils débutants.

Une pédagogie basée sur la pratique

À La Capsule, les cours sont rapidement suivis d’exercices et de projets. Cette approche permet aux apprenants de mettre immédiatement en pratique les notions abordées pendant la journée.

Marlène Antoinat, CEO de La Capsule, explique cette approche :

« Nous voulons former des personnes capables de construire de vrais projets et de comprendre concrètement comment fonctionne le développement d’une application. L’objectif est qu’ils soient rapidement à l’aise dans un environnement professionnel et qu’ils sachent travailler en équipe sur des projets réels. »

Au fil des semaines, les élèves apprennent à créer des applications web, développer des interfaces interactives et collaborer sur des projets similaires à ceux rencontrés dans les entreprises du numérique.

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Des profils variés réunis dans le même bootcamp

Dans les promotions, les parcours sont souvent très différents. Certains viennent du commerce, du design ou de la communication. D’autres travaillent déjà dans la tech et souhaitent développer de nouvelles compétences.

Oualane, ancienne élève du bootcamp, décrit une progression structurée :

« J’ai vécu une bonne expérience immersive à La Capsule, avec une bonne structure dans le cheminement, la montée en compétence, et la mise en pratique par projets pour devenir développeur. Une bonne organisation également pour le passage du titre et les informations attendues. Une équipe pédagogique sérieuse. »

Cette montée en compétence progressive permet aux élèves de gagner rapidement en autonomie tout en avançant dans un environnement encadré.

Coder tous les jours pour progresser rapidement

L’un des éléments qui revient souvent dans les témoignages des anciens élèves reste le rythme soutenu de la formation. Le développement web devient rapidement une pratique quotidienne.

Nour, ancienne élève de la formation Développement Fullstack suivie en 2025, explique :

« Ce que j’ai vraiment apprécié, c’est l’apprentissage par la pratique : on code tous les jours, on construit des applications concrètes et on voit nos compétences progresser rapidement. »

Les journées alternent cours, exercices, corrections collectives et développement de projets. Cette immersion permet aux apprenants d’acquérir des réflexes techniques tout en comprenant les méthodes de travail utilisées dans les équipes tech.

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Une immersion proche du monde professionnel

Au-delà de l’apprentissage technique, la formation cherche aussi à familiariser les élèves avec le fonctionnement des équipes produit et tech. Les projets se construisent souvent en groupe, avec des échanges et des phases de présentation proches de celles rencontrées dans les entreprises.

Pendant les 10 semaines, les apprenants sont accompagnés par le même professeur, ce qui permet d’assurer un suivi continu dans leur progression et de conserver un cadre structuré malgré le rythme intensif.

Noël Paganelli, CTO de La Capsule, insiste sur cette dimension collaborative :

« Le développement web est un métier collectif. Savoir communiquer, comprendre les besoins d’un projet et travailler avec d’autres développeurs fait aujourd’hui partie intégrante des compétences recherchées dans les équipes numériques. »

Avec son format intensif et sa pédagogie tournée vers la pratique, La Capsule attire aujourd’hui des profils variés venus chercher une manière concrète et collaborative d’apprendre le développement web.