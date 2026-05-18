Les eSports sur mobile : pourquoi tout a changé en 2025

Aujourd’hui, beaucoup plus de monde regarde les eSports qu’auparavant. Il y a quelques années, les eSports étaient principalement réservés aux joueurs sur PC. Désormais, des plateformes de divertissement comme Afropari montrent bien que l’intérêt pour les compétitions en ligne touche des publics très variés à travers le monde. En 2025, 640,8 millions de personnes ont regardé des compétitions de jeux vidéo au moins une fois, dont 318,1 millions de manière régulière.

Ce chiffre progresse chaque année. Entre 2020 et 2025, le nombre de fans réguliers a presque doublé. Le changement majeur réside dans le mode de consommation : 56 % du visionnage mondial des eSports s’effectue désormais sur smartphone. Plus besoin d’ordinateur ou de télévision.

Des jeux comme Mobile Legends: Bang Bang, Honor of Kings ou Free Fire sont devenus extrêmement populaires dans des régions où les PC de jeu sont trop coûteux, mais où tout le monde possède un smartphone. C’est pourquoi les eSports mobiles connaissent actuellement la croissance la plus rapide du secteur.

Les dotations des tournois en 2025 : qui gagne quoi

En 2025, les tournois d’eSports ont distribué plus de 270 millions de dollars de prix, soit une hausse de 15,5 % par rapport à 2024. Si les jeux PC dominent encore les plus grosses dotations, les titres mobiles ne sont plus très loin derrière.

Le tableau ci-dessous présente les principaux jeux de l’année, leurs dotations totales et le pic de spectateurs en direct :

Jeu Dotation 2025 Pic de spectateurs Plateforme Counter-Strike 2 28,5 M$ ~2,8 millions PC Honor of Kings 21,7 M$ 653 000 Mobile Dota 2 20,2 M$ ~1,5 million PC Fortnite 15,6 M$ ~1,2 million Multi Rocket League 9,7 M$ ~800 000 Multi League of Legends 5,0 M$ 6,7 millions PC

Le cas de League of Legends est particulièrement intéressant : bien que sa dotation soit inférieure à celle de Counter-Strike, il détient le record de spectateurs simultanés avec 6,7 millions pour la finale mondiale. Cela prouve que la dotation et la popularité ne sont pas toujours liées. Pour approfondir ces statistiques, Statista publie régulièrement des données actualisées sur les dotations cumulées par jeu.

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Pourquoi les eSports sur mobile grandissent si vite

Mobile Legends: Bang Bang a généré plus de 86,5 millions d’heures de visionnage lors de son dernier championnat du monde, avec un pic à 4 millions de spectateurs simultanés. Ces chiffres seraient impressionnants pour n’importe quel jeu PC ; pour un jeu mobile, c’est une performance remarquable.

Voici les raisons concrètes de cette domination du mobile :

Un smartphone abordable suffit pour jouer et regarder — pas besoin d’investir dans un PC ou une console.

L’amélioration des réseaux mobiles dans de nombreuses régions permet de suivre les compétitions en direct sans interruption.

Les commentaires sont de plus en plus disponibles en langues locales (tagalog, hindi, birman), ce qui rapproche les tournois du public.

Les circuits mobiles proposent de nombreux tournois ouverts à tous les niveaux, et pas seulement aux professionnels.

Des plateformes comme YouTube, TikTok ou des applications régionales diffusent ces événements gratuitement et facilement.

Pour toutes ces raisons, l’eSport mobile est le segment qui croît le plus vite, avec une hausse annuelle estimée à 27,6 % jusqu’en 2036, contre environ 23 % pour l’ensemble du secteur.

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Comment le secteur génère des revenus

Le marché des eSports était évalué à environ 3 milliards de dollars en 2025 et pourrait atteindre 7,46 milliards d’ici 2030. La principale source de revenus reste le sponsoring : les marques paient pour apparaître lors des tournois ou des diffusions. En 2025, ces contrats ont rapporté 1,2 milliard de dollars au secteur.

Les droits médias, payés par les plateformes pour diffuser les compétitions, augmentent également de 25 % par an. Logiquement, les annonceurs suivent les millions de spectateurs là où ils se trouvent.

Les événements physiques jouent un rôle croissant. L’Esports World Cup 2025 a attiré 3 millions de visiteurs sur place, dont 300 000 touristes venus spécifiquement pour l’occasion. L’édition 2026 prévoit une dotation totale de 75 millions de dollars répartie sur 25 tournois, ce qui en ferait l’un des plus grands événements de l’histoire.

Les eSports sont devenus un loisir à part entière. De nombreux spectateurs apprécient l’aspect compétitif sans forcément être joueurs eux-mêmes. Certains aiment y ajouter une touche de divertissement en faisant des pronostics entre amis. Comme pour tout loisir, l’essentiel reste de participer avec légèreté et pour le plaisir.

En 2025, les eSports ne sont plus une niche. Avec 640 millions de spectateurs et un marché de 3 milliards de dollars, c’est un secteur solidement établi dont le mobile est désormais l’un des moteurs principaux.