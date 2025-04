7 astuces pour bien sécuriser votre smartphone et vos données

Aujourd’hui, nos téléphones contiennent tout un tas d’informations personnelles sensibles : coordonnées bancaires, identifiants de comptes, etc. Malheureusement, en un vol ou un piratage, toutes ces données peuvent tomber en de mauvaises mains.

Au travers de cet article, découvrez nos conseils pour bien sécuriser votre smartphone et vos données et échapper aux voleurs et hackers et qui pourraient en vouloir à vos informations sensibles.

1. Vérifiez régulièrement les mises à jour

Il est extrêmement important de garder votre système d’exploitation et vos applications à jour. Les développeurs publient fréquemment des mises à jour pour corriger les failles de sécurité découvertes par leurs équipes. Aussi, en réalisant des mises à jour régulières, vous renforcez automatiquement la sécurité de votre appareil contre les vulnérabilités connues. Chaque mise à jour représente une barrière supplémentaire entre les hackers et vos données.

Prenons un exemple : imaginons que vous investissez dans un actif numérique comme l’ethereum. Vous suivez l’ethereum cours dollar et vous échangez des ethereum via une application dédiée. Si jamais vous ne faites pas les mises à jour de cette application, vos cryptomonnaies et vos informations bancaires pourraient tomber entre les mains d’un hacker.

2. Mettez en place un verrouillage solide

Le verrouillage de votre téléphone est votre première ligne de défense contre les intrusions physiques. De nombreux utilisateurs sous-estiment son utilité, mais il est pourtant essentiel ! Il est important de bien le configurer si vous souhaitez protéger vos données sensibles.

Pour verrouiller votre téléphone, plusieurs options sont possibles selon vos préférences et vos besoins : code pin, mot de passe fort, reconnaissance faciale ou empreinte digitale.

Un code pin offre déjà une certaine protection, mais rien ne vaut un mot de passe fort. Alternez lettres, chiffres et symboles pour réellement complexifier la tâche aux personnes malintentionnées.

Que ce soit pour votre téléphone ou pour vos compte sur le web, vous aurez de nombreux mots de passe à créer et à retenir. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe : celui-ci vous permet de générer des mots de passe forts et de les stocker dans un endroit sûr, inaccessible aux hackers.

Les technologies de sécurité biométrique, telles que la reconnaissance faciale et les empreintes digitales jouent également un rôle clé dans la protection de vos données. Faciles à mettre en place et à utiliser, elles ajoutent une couche de sécurité difficile à contourner.

3. Chiffrer ses données

Tout utilisateur soucieux de préserver ses informations devrait envisager le chiffrement des données stockées sur son smartphone. Ce processus permet de rendre vos données illisibles à toute personne non autorisée (qui ne dispose pas de la clé de chiffrement).

Cette fonctionnalité est souvent activée par défaut sur les appareils récents, mais si vous souhaitez vérifier que votre téléphone utilise le chiffrement, vous pouvez consulter les paramètres de sécurité. Si l’option est désactivée, prenez le temps de l’activer pour garantir une sécurité renforcée de vos fichiers et applications.

4. Ajustez vos paramètres de connexion réseau

La connectivité sans fil permet une accessibilité de tous les instants, notamment grâce au WiFi ou Bluetooth. Néanmoins, laisser ces options activées en continue accentue le risque d’intrusion via des réseaux malveillants. Surtout si ces options ne sont pas correctement configurées.

Une bonne mesure de sécurité serait alors de désactiver la connexion automatique aux réseaux WiFi disponibles autour de vous. Vous pouvez le faire en vous rendant dans les paramètres WiFi et Bluetooth. Ne laissez jamais votre appareil se connecter à des WiFi publics inconnus sans votre consentement explicite.

5. Utilisez un vpn pour plus de sécurité

Justement, si vous venez à vous connecter à Internet depuis des lieux publics, il peut être judicieux d’utiliser un vpn (réseau privé virtuel) qui chiffrera toutes vos transmissions de données. Cet outil protège ainsi votre identité et prévient l’espionnage de votre activité en ligne.

6. Installer et utiliser un antivirus

L’antivirus mobile peut fournir une couche de sécurité supplémentaire face aux menaces numériques. Bien que les systèmes d’exploitation actuels disposent souvent d’un important dispositif de protection, installer une solution antivirus complète peut renforcer la sécurité de vos données.Optez pour une application reconnue. Elle analysera régulièrement des fichiers et activités suspectes, bloquera les tentatives d’hameçonnage et vous apportera divers conseils pour optimiser la protection de vos informations.

7. Gérez vos applications

Nous avons tous tendance à accumuler un nombre impressionnant d’applications au fil du temps. Cependant, trop en avoir peut alourdir inutilement le système de sécurité de votre téléphone, rendre les vérifications plus complexes et donc augmenter les risques.

Prenez l’habitude de faire un point sur les applications que vous avez et de désinstaller celles qui ne vous sont plus utiles. Cela aidera à décharger la mémoire de votre appareil et améliorera aussi ses performances globales en allégeant la sollicitation des ressources disponibles. Un point mensuel rapide devrait suffire amplement.

Par ailleurs, certaines applications requièrent des autorisations spécifiques, pour utiliser votre caméra, votre micro, votre compte Google ou d’autres données personnelles. Avant de donner accès à tout cela, vérifiez bien que l’application est fiable et sécurisée.