Voyage à Cuba : top 5 lieux à visiter

Un voyage à Cuba vous permettra de découvrir une des plus belles destinations des Caraïbes et un patrimoine historique riche. Elle vous dévoilera l’héritage de son passé riche et tourmenté, mais aussi ses plages de rêve et sa campagne authentique. Pour un premier voyage à Cuba, découvrez le top 5 des incontournables à visiter.

1. La Havane

Toutes les agences de voyage et tous les spécialistes de la destination vous le diront, la capitale est un véritable concentré de l’identité cubaine. Ses richesses architecturales ont fait d’elle une ville classée au patrimoine de l’UNESCO. Visitez la vieille ville, le quartier de “Habana Vieja” pour une plongée hors du temps. Au milieu des maisons coloniales aux façades colorées et au charme fou, des cubains jouent au domino au son de la musique cubaine omniprésente sur l’île.

Flânez dans les rues jusqu’aux jolies places, Parque Central, Plaza de Armas. Pour une expérience originale, offrez-vous un tour de la ville dans une ancienne voiture américaine. Vous pourrez en admirer de nombreuses dans toutes les rues de la Havane. Les amoureux d’Ernest Hemingway pourront aussi partir sur ses traces en découvrant ses bars favoris, mais surtout la Finca Vigia, sa villa aujourd’hui transformée en musée, où tout a été conservé en l’état.

👉 À ne pas manquer :

Flâner dans Habana Vieja , la vieille ville au charme intemporel.

, la vieille ville au charme intemporel. Découvrir les places emblématiques : Parque Central, Plaza de Armas…

: Parque Central, Plaza de Armas… Faire un tour en voiture américaine vintage pour une immersion rétro.

pour une immersion rétro. Visiter la Finca Vigia, l’ancienne demeure d’Ernest Hemingway.

2. Trinidad

Trinidad est souvent considérée comme la plus belle ville de Cuba. C’est une ville où l’art et la culture sont omniprésents. En déambulant dans ses rues pavées, vous pourrez admirer ses bâtiments aux toits de tuiles et aux fenêtres aux grilles ouvragées. C’est une véritable ville musée où vous croiserez des moyens de locomotions insolites comme des essieux sur lesquels sont fixés des sièges de voiture, tractés par des ânes. La Plaza Mayor et le musée d’art romantique font partie des lieux incontournables à découvrir à Trinidad.

👉 À voir absolument :

Se perdre dans les ruelles colorées , où l’histoire semble figée dans le temps.

, où l’histoire semble figée dans le temps. Admirer la Plaza Mayor , cœur battant de la ville.

, cœur battant de la ville. Visiter le musée d’art romantique, un incontournable pour les amateurs d’histoire et d’architecture.

3. Cienfuegos

Petite ville portuaire, Cienfuegos vous séduira par son charme et sa situation exceptionnelle. Ses maisons en bois aux couleurs soutenues lui donnent des airs de Nouvelle-Orléans. Le jardin botanique Soledad, le Parque José Martí, le palais du Gouvernement, la cathédrale « Nuestra Señora de la Purísima Concepción », le Théâtre Tomás Terry ou encore le Musée Provincial constituent des visites intéressantes à prévoir pendant votre séjour à Cienfuegos.

👉 À découvrir :

Le Parque José Martí , centre névralgique de la ville.

, centre névralgique de la ville. Le Théâtre Tomás Terry , un bijou architectural.

, un bijou architectural. Le palais du Gouvernement et la cathédrale « Nuestra Señora de la Purísima Concepción ».

et la cathédrale « Nuestra Señora de la Purísima Concepción ». Une balade dans le jardin botanique Soledad pour une pause nature.

4. Varadero

Pour une étape balnéaire dans un petit coin de paradis lors de votre voyage à Cuba, direction Varadero. Sa plage de sable blanc bordée d’arbustes verdoyants, ses hôtels les pieds dans l’eau, sa mer en dégradés de bleu, turquoise et vert et ses fonds marins spectaculaires en font une destination de choix. Si vous n’aimez pas plonger avec des bouteilles, un masque et un tuba suffiront pour partir rencontrer des poissons multicolores. Dégustez une langouste fraichement pêchée sur la plage pour profiter d’une expérience exceptionnelle.

👉 À faire sur place :

Profiter des plages paradisiaques bordées de palmiers.

bordées de palmiers. Faire du snorkeling ou de la plongée pour observer les fonds marins spectaculaires.

ou de la plongée pour observer les fonds marins spectaculaires. Déguster une langouste fraîchement pêchée face à la mer.

5. Viñales

Pour découvrir le visage authentique de la campagne cubaine, direction la vallée de Viñales. A 2 h de la Havane, dans la région de Piñar del Rio, vous découvrirez une végétation luxuriante et un paysage vallonné par les fameuses mogotes, des collines de calcaire typiques de la région. Vous pourrez visiter l’une des nombreuses plantations de tabac et découvrir les techniques d’une agriculture traditionnelle ainsi qu’une fabrique de cigare.

👉 À ne pas manquer :

Explorer une plantation de tabac et découvrir les secrets du cigare cubain.

et découvrir les secrets du cigare cubain. Se promener à cheval ou à vélo à travers les paysages verdoyants .

. Visiter des grottes cachées, comme Cueva del Indio, avec son lac souterrain.

Cuba vous réserve un voyage inoubliable, entre villes coloniales pleines de charme, plages de rêve et traditions préservées. Quelle sera votre première escale ?