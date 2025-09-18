Crypto-millionnaires : dans quoi dépensent-ils leur argent ?

Beaucoup se refusent encore à considérer la crypto comme de l’argent véritable. Dans le même temps, ceux qui ont gagné des millions, voire des milliards grâce à la crypto dépensent leurs avoirs dans divers secteurs. Certains investissent dans l’immobilier, tandis que d’autres s’achètent des yachts ou des objets d’art. D’autres se montrent encore plus ambitieux en s’offrant l’amitié d’hommes politiques influents.

Brian Armstrong et le style de vie des mégamanoirs

Brian Armstrong est le cofondateur et PDG de Coinbase, une plateforme d’échange de crypto-monnaies. L’un de ses plus grands talents, c’est sa faculté à repérer la crypto prometteuse du moment, la lister sur sa plateforme afin de permettre à des millions de personnes d’y investir de l’argent.

D’après Forbes, Armstrong pèse aujourd’hui 13,7 milliards de dollars. En 2022, le crypto-milliardaire a acquis une villa à Bel-Air pour environ 133 millions de dollars. Il s’agit encore aujourd’hui de l’une des transactions immobilières les plus chères jamais réalisées à Los Angeles. La propriété s’étend sur plusieurs hectares et incarne la transformation d’une richesse numérique en valeur concrète.

Mais l’homme est surtout connu pour ses initiatives philosophiques. Il soutient des initiatives telles que GiveCrypto, qui permet de venir en aide aux personnes en difficulté grâce aux cryptos. Il a également signé le Giving Pledge, qui consiste pour lui à donner la majorité de sa fortune à des œuvres de charité.

Brock Pierce et le monde des yachts

Brock Pierce est l’un des premiers investisseurs en Bitcoin. Il est également l’un des plus extravagants, vu comment il utilise sa fortune. Il a par exemple dépensé des millions pour acquérir et restaurer des navires historiques, dont un paquebot portugais et des yachts épiques.

Ces achats constituent à la fois des plaisirs personnels et des occasions uniques de réseautage au sein des cercles d’élite. Les dépenses de Pierce illustrent comment une richesse générée dans un monde purement numérique peut avoir de l’impact dans le monde réel.

Vitalik Buterin et la philanthropie à grande échelle

Vitalik Buterin, cofondateur d’Ethereum s’est forgé la réputation d’être l’une des personnalités les plus généreuses du secteur des cryptos. En 2021, il a fait don de plus d’un milliard de dollars en jetons Shiba Inu à un fonds de secours indien, un don sans précédent, tant par son montant que par sa forme. Il a également contribué des millions de dollars en Ethereum à la recherche médicale, à des projets anti-âge et à des universités.

Les dépenses de Buterin montrent comment les fortunes crypto peuvent être mobilisées rapidement pour un impact clair sur la santé de millions de personnes.

Les jumeaux Winklevoss et les investissements dans l’art numérique

Les frères Tyler et Cameron Winklevoss sont connus pour être parmi les premiers investisseurs dans le Bitcoin. Mais ils sont surtout les fondateurs de la plateforme d’échange Gemini. Grâce aux milliards qu’ils ont gagnés, ils se sont lancés dans le monde de l’art numérique. Leur acquisition de Nifty Gateway les a placés au cœur du secteur des NFT.

Au-delà de l’achat d’œuvres d’art numériques, ils ont investi dans l’infrastructure même de la culture numérique, afin de façonner la manière avec laquelle les NFT sont vendus et collectionnés.

Sam Bankman-Fried et l’influence politique

On sait aujourd’hui qu’il se servait directement sur les dépôts des clients de son échange. Mais à l’époque, Sam Bankman-Fried, fondateur déchu de FTX, distribuait des cadeaux ultra-généreux aux hommes politiques.

Avant l’effondrement de sa plateforme d’échange en 2022, SBF avait fait don de dizaines de millions de dollars à des hommes politiques américains pendant leurs campagnes. Bien sûr, il espérait les motiver à mettre sur pied une réglementation favorable aux crypto-monnaies. Ses contributions l’ont placé parmi les principaux donateurs politiques du pays.

Changpeng Zhao et l’expansion stratégique

Changpeng Zhao, plus connu sous le nom de CZ, fondateur de Binance, représente un autre archétype de la richesse crypto. Plutôt que de dépenser sans compter dans le luxe, CZ a massivement réinvesti dans le développement mondial de Binance. Il a financé des services de conformité et des recherches sur la blockchain. Sa fortune est davantage consacrée à accroître son influence dans le monde financier qu’à l’achat de yachts ou d’œuvres d’art. Ceci témoigne d’un pragmatisme qui contraste avec celui d’autres fortunes en crypto.

L’art, les NFT et le nouveau visage de la collection

Pour de nombreux crypto-riches, l’art est devenu un nouveau terrain de jeu. Au-delà des jumeaux Winklevoss, de nombreux millionnaires ont dépensé des fortunes en NFT, des collages numériques de Beeple aux avatars de Bored Ape Yacht Club. Ces achats ne sont pas seulement des caprices de riches. Il s’agit d’un engagement envers une culture, celle de l’art numérique. En effet, contrairement aux milliardaires communs qui achètent des Picasso ou des Monet, l’élite crypto se constitue un capital culturel dans des galeries virtuelles.

Sports et parrainages

Les riches en crypto dépensent naturellement leur argent dans le sport et le divertissement. Crypto.com, soutenu par des investisseurs milliardaires, a obtenu les droits de dénomination du Staples Center de Los Angeles pour 700 millions de dollars. Bien que cet accord soit d’ordre commercial, il reflète les ambitions de riches investisseurs en crypto-monnaies qui souhaitent associer leur fortune à la culture populaire.

Family Offices, diversification et planification successorale

À mesure que leur fortune s’est accrue, de nombreux crypto-riches ont suivi la même voie que les milliardaires communs : création de family offices et stratégies de diversification. Armstrong, CZ et les jumeaux Winklevoss gèrent tous leur patrimoine via des entités structurées qui leur permettent d’investir en actions, en immobilier, en obligations et dans des sociétés privées.

Cette professionnalisation de la richesse crypto témoigne de sa pérennité : il ne s’agit plus seulement de jetons numériques volatils, mais d’actifs structurés pour les générations futures.

Protection de la réputation et frais juridiques

L’effondrement des principales plateformes d’échange et la pression des régulateurs ont également contraint les riches en crypto-monnaies à investir massivement dans la protection juridique et la gestion de crise.

Les batailles juridiques de Bankman-Fried, les accords de règlement de CZ et les poursuites contre d’autres dirigeants du secteur ont montré que l’argent ne sert pas uniquement à financer des yachts et des œuvres philanthropiques. Pour beaucoup, défendre sa fortune et sa réputation devant les tribunaux est devenu aussi coûteux que de maintenir un train de vie luxueux.