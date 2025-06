Diversifier son portefeuille avec des cryptos : bonne ou mauvaise idée ?

Les cryptomonnaies se sont intégrées à la société, passant de simples méthodes de transfert d’argent à de véritables systèmes financiers décentralisés. Elles ont plusieurs usages, dont l’investissement avec pour objectif de réaliser de la marge. Toutefois, cette pratique divise : les avis pour et contre sont nombreux. Mais qu’en est-il réellement ? Cet article répond à cette question et vous dit l’essentiel sur la diversification de portefeuille avec les cryptos.

⚠️ ATTENTION : Tout investissement comporte des risques, y compris celui dans les cryptomonnaies : bien s’informer et diversifier reste la meilleure stratégie pour limiter les pertes.

Investir dans la cryptomonnaie : de quoi s’agit-il ?

Les cryptomonnaies sont des devises électroniques aux usages multiples. Comme les devises classiques, elles ont un cours, mais sont virtuelles et indépendantes des contraintes traditionnelles. Pour investir de façon classique dans la crypto, il faut en acheter, en conserver dans le but d’en revendre pour faire de la marge. La durée de conservation dépendra de votre stratégie d’investissement. Dans tous les cas, c’est la variation de la valeur à travers le temps qui représente le concept d’investissement.

Pourquoi diversifier avec les cryptos ?

Quel est l’intérêt de diversifier votre portefeuille avec de la crypto s’il existe déjà autant de façons de le faire ? En réalité, les cryptomonnaies possèdent des caractéristiques uniques comparées aux instruments financiers classiques

Des actifs accessibles et faciles à prendre en main

Les cryptos sont très accessibles car elles fonctionnent via Internet, et vous pouvez y accéder presque partout. Diversifier son portefeuille avec de la crypto est facile et rapide et vous êtes seul maître de la gestion de vos actifs. Il est cependant recommandé de bien comprendre leur fonctionnement avant de se lancer.

Transparence et sécurité

Les cryptos peuvent faire peur, mais elles sont sûres et transparentes. Toutes les transactions sont listées dans une base de données publique : la blockchain. Cette base ainsi que toutes les transactions associées sont sécurisées par des algorithmes de cryptage de pointe. C’est d’ailleurs du terme cryptographie que vient le préfixe « crypto ».

La blockchain n’affiche pas votre identité, mais une adresse semblable à un numéro de compte. Les crypto allient donc transparence totale et sécurité élevée. Les risques de fraude ou d’usurpation sont faibles quoique possibles, un avantage que peu d’autres actifs offrent.

Liberté d’action et potentiel avéré

Investir en crypto peut prendre plusieurs formes. Considérons ici deux grandes catégories : les cryptos classiques (Bitcoin, Ethereum, etc) et les stablecoins. Les premières sont volatiles et ont un potentiel de rentabilité élevé, notamment grâce à la forte demande.

Les stablecoins, eux, sont rattachés à des devises réelles et suivent leur cours (ex. USDT lié au dollar). Ils offrent la sécurité et la liberté des cryptos, avec moins de volatilité mais un potentiel raisonnable.

Qu’il s’agisse de cryptos classiques ou de stablecoins, vous avez une panoplie d’options. Une cinquantaine de projets sérieux existent dans chaque catégorie. C’est ce qui rend la diversification avec des cryptos particulièrement intéressante.

Mais est-ce sans risque?

Malgré leurs avantages, les cryptos sont controversées en raison des nombreux risques qui y sont associés. Voyons maintenant les principaux risques.

Leur volatilité

La volatilité est à la fois un atout et un défaut. Le cours des cryptos peut varier très vite, à la hausse comme à la baisse. Vos actifs peuvent perdre ou gagner en valeur selon le marché. Ce facteur joue différemment selon le type de crypto. Les stablecoins sont une alternative plus stable, pour un investissement plus classique.

La sécurité et la régulation

La sécurité est un point clé en matière de crypto-investissements. Il ne s’agit pas ici de la technologie crypto elle-même, mais de la protection de vos avoirs. Comme vos mots de passe ou comptes bancaires, vos cryptoactifs peuvent être volés ou piratés. Les systèmes d’investissement classiques, une fois connectés à Internet, sont exposés aux mêmes risques. Mais dans le cas des cryptos, il existe peu de garanties contrairement au système classique

L’usage des cryptos ayant émergé très vite, la réglementation a eu du mal à suivre. Résultat : un cadre légal encore flou, qui pourrait mettre des années à se stabiliser, et l’issue pourrait ne pas toujours être favorable aux investisseurs. La prudence est donc de mise surtout pour ceux qui viseraient des investissements à long terme.

Comment investir prudemment sur les cryptos?

Les risques associés aux crypto-monnaies n’empêchent pas les investisseurs de s’y mettre. Pour modérer les risques, il est conseillé d’y allouer un petit pourcentage de votre capital, entre 5 et 10 % par exemple. Cette part est assez raisonnable pour ne pas durement impacter vos finances en cas de perte. Pour le choix des crypto-monnaies, l’idéal serait de vous orienter vers les projets fiables comme Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH), qui ont fait leurs preuves. Vous pouvez également adopter une stratégie d’allocation de votre investissement en cryptos.

Par exemple, vous pouvez allouer 50% des investissements cryptos au Bitcoin, 30% sur l’Ethereum et 20% sur les Stablecoins. Ainsi, vous diversifiez vos cryptoactifs, afin de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier et d’avoir des retours variés.

Les outils et bonnes pratiques pour investir sur les cryptos

Les mêmes règles d’investissement s’appliquent aux cryptos : investir raisonnablement, et seulement ce qu’on peut se permettre de perdre. Si vous décidez de vous lancer, privilégiez les cold wallets de type Ledger ou Trezor. Ces dispositifs, déconnectés d’Internet, protègent vos clés privées (vos mots de passe d’accès à vos actifs) et vous mettent à l’abri des piratages.

Si vous stockez vos actifs en ligne, utilisez des portefeuilles et plateformes fiables. Sécurisez également vos comptes avec des mots de passe robustes et activez la double authentification si possible. Ayez également un plan d’investissement clair. Préparez vos actions en fonction du marché. Ne cédez pas à la peur ou à la cupidité lors des périodes volatiles.

Que retenir ?

Diversifier son portefeuille avec des cryptomonnaies offre un potentiel réel. Ce n’est pas une mauvaise idée, mais comme tout investissement, cela comporte des risques à considérer objectivement. Le caractère novateur des cryptos peut déstabiliser, mais une bonne documentation et une compréhension solide de l’écosystème permettent d’en tirer parti efficacement.