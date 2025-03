Bien choisir sa baie de brassage (ou son rack)

La problématique de la transition numérique touche désormais toutes les entreprises. TPE et PME se lancent dans l’aventure en investissant dans des réseaux informatiques plus performants, non seulement pour améliorer la communication, mais aussi pour sécuriser ses données. Parmi les équipements indispensables à la performance d’une entreprise, la baie de brassage est conçue pour centraliser, organiser et protéger les équipements réseau et informatiques. Pour en savoir plus au sujet de cet équipement et les avantages qu’il peut procurer aux entreprises, nous vous proposons quelques explications.

Qu’est-ce qu’une baie de brassage ?

Une baie de brassage, plus communément appelée « serveur rack » dans le langage informatique, est un équipement monté dans une armoire métallique (ou rack) conçu pour accueillir plusieurs serveurs. Ces baies de brassage existent en différents formats (mesuré en pouces) selon les besoins et disposent de plusieurs unités de rangement de serveurs (mesurées en U). Aujourd’hui, les baies de brassages sont indispensables dans les entreprises qui ont besoin de centraliser et de sécuriser leurs systèmes d’information. En allant sur ce site, vous pourrez comparer ces baies de brassage et trouver le matériel le mieux adapté. Dans la suite de ce dossier d’ailleurs, nous allons vous expliquer les différentes caractéristiques techniques à prendre en considération pour faire le meilleur choix. Aidez-vous également des dossiers thématiques pour en savoir plus.

Pourquoi les entreprises doivent-elles s’équiper d’une baie de brassage ?

Si les entreprises investissent dans des baies de brassage, c’est pour bénéficier d’un certain nombre d’avantages.

Sécuriser ses données

À l’heure où les attaques informatiques menacent les entreprises, quelle que soit la taille de la structure, les TPE et les PME se retrouvent bien souvent démunies, car mal équipées au niveau de la sécurité des infrastructures. Les baies de brassage permettent non seulement de protéger physiquement vos serveurs contre les chocs ou les chutes, mais ils permettent également de sécuriser l’accès à ces données, ce qui est important à l’égard de la législation européenne (RGPD).

Gagner de la place

Le fait de pouvoir encastrer ses serveurs les uns au-dessus des autres permet de gagner de la place. L’armoire se range facilement au sol, dans un placard ou se fixe au mur pour gagner encore plus de place au sol et en faciliter l’accès.

Faciliter les opérations de maintenance et de gestion

Quand vous avez besoin de changer ou de réparer l’un de vos serveurs, la baie de serveurs offre un accès plus facile aux différents composants informatiques. Grâce à des rails coulissants, les baies de brassage permettent de retirer facilement un serveur pour effectuer des réparations, des mises à jour ou des opérations de maintenance.

Faire évoluer facilement son réseau

L’infrastructure d’une baie de brassage permet d’ajouter de nouveaux serveurs ainsi que d’autres équipements, mais aussi de retirer facilement des éléments. Vous allez ainsi pouvoir faire évoluer plus facilement votre réseau en fonction de vos besoins en capacité de stockage.

Comment bien choisir sa baie de brassage ?

Choisir une baie de brassage (ou un serveur rack), c’est avant tout trouver le bon équilibre entre les performances, le stockage, la taille de l’armoire, le nombre d’unités et sa consommation. Voici les critères essentiels à prendre en compte.

Définir vos besoins en performances

Avant d’investir, posez-vous la question suivante : De quelle puissance de calcul ai-je besoin pour ma société ?

Pour des usages classiques (hébergement de sites web, partage de fichiers dans une TPE-PME), un serveur avec des performances moyennes et un stockage modéré fera l’affaire.

En revanche, si vous gérez un gros réseau avec de gros volumes de données ou des logiciels exigeants, misez sur un serveur plus puissant, avec un bon processeur et surtout, une mémoire évolutive.

Choisir la bonne taille d’armoire

Comme nous l’avons dit plus tôt dans cet article, les serveurs rack sont mesurés en unités “U” (1U, 2U, 4U…). Si vous avez peu d’équipements à intégrer, une taille compacte (19 pouces) peut largement faire l’affaire. Mais si votre infrastructure comprend plusieurs serveurs et d’autres équipements comme des routeurs, des switchs ou encore des onduleurs, prévoyez suffisamment d’espace pour éviter de surcharger votre rack trop vite.

Adapter le stockage à vos besoins

La capacité de stockage des données est un point essentiel à examiner pour le choix de votre baie de brassage. Vous pouvez choisir entre des disques SSD (rapides, mais plus chers) ou des disques HDD (plus abordables, mais moins performants). Certains serveurs permettent d’ajouter des baies de disques au fil du temps. Un bon point si votre volume de données est amené à augmenter. Laissez-vous toujours une marge dans la capacité de stockage. Vérifiez aussi que votre serveur peut évoluer en matière de mémoire RAM, de processeur ou encore de cartes d’extension (réseau, GPU…).

Penser à l’efficacité énergétique

Un serveur performant, c’est bien, mais s’il consomme trop d’énergie, cela peut vite peser sur la facture. Pour une entreprise, c’est une donnée importante à prendre en compte. Optez pour un modèle économe et bien ventilé pour éviter la surchauffe et limiter les coûts d’exploitation.

Vérifier les options de gestion sur place et à distance

Le fait de pouvoir gérer un serveur à distance, c’est un vrai plus (surveillance des performances, mises à jour, intervention rapide en cas de problème). Assurez-vous que votre serveur offre une interface de gestion fiable pour éviter les déplacements inutiles.

Que vous soyez une TPE, une PME, une grande entreprise ou un centre de données, une baie de brassage peut améliorer la gestion de votre infrastructure et sécuriser votre réseau informatique. Prenez le temps d’analyser vos besoins avant de vous lancer et demandez l’avis de professionnels pour trouver le système le mieux adapté.