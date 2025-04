Dans un monde où le moindre appareil en panne peut ruiner une journée, une plateforme française indépendante commence à faire beaucoup parler d’elle. WeNony, c’est son nom, propose un abonnement mensuel unique pour réparer, entretenir et dépanner tous vos appareils électroménagers et multimédias, sans frais cachés et en illimité. Et si c’était la fin des galères avec votre lave-linge ou votre box internet ?

WeNony, le SAV nouvelle génération qui dépoussière les codes

Avec WeNony, on oublie les appels interminables, les devis opaques et les délais d’intervention à rallonge. Cette solution tout-en-un, pensée pour simplifier le quotidien des utilisateurs, s’articule autour d’un modèle simple : 49 € TTC par mois, avec un engagement de 12 mois, pour une assistance illimitée 24h/24, 7j/7.

Le principe ? Un service de diagnostic à distance en visio, renforcé par un réseau de plus de 12 000 techniciens agréés, capables d’intervenir rapidement à domicile si besoin. Le tout, sans surfacturation, même en cas de remplacement de pièces.

Une promesse simple : assistance, dépannage et réparation en illimité

L’offre couvre une large gamme d’équipements, du réfrigérateur au drone, en passant par les consoles de jeux, ordinateurs, machines à café ou téléviseurs. Et si un souci survient, tout se déroule en trois temps :

Assistance immédiate en visio : une équipe disponible 24/7 vous guide via votre smartphone.

: une équipe disponible 24/7 vous guide via votre smartphone. Dépannage à distance : dans la majorité des cas, le problème est résolu sans intervention physique.

: dans la majorité des cas, le problème est résolu sans intervention physique. Envoi d’un technicien à domicile si nécessaire, sans frais supplémentaires.

Et pour aller plus loin, WeNony propose également l’envoi express de pièces détachées au meilleur prix, grâce à ses partenaires.

VOIR AUSSI : 5 mythes sur l’énergie solaire décryptés

Une offre pensée pour tous les profils… et tous les appareils

WeNony séduit aussi bien les familles nombreuses que les seniors, les technophiles ou les étudiants. Pourquoi ? Parce que la plateforme est ultra-flexible et intuitive, même pour les néophytes. Il suffit d’un smartphone pour lancer un diagnostic, sans attendre des heures ni payer des frais exorbitants.

Le contrat couvre :

Le gros électroménager : lave-linge, sèche-linge, frigo, four…

: lave-linge, sèche-linge, frigo, four… Le petit électroménager : aspirateur, cafetière, robot cuiseur…

: aspirateur, cafetière, robot cuiseur… L’image/son, photo/vidéo, informatique/multimédia : TV, PC, imprimantes, consoles…

Et le catalogue de marques référencées est impressionnant : plus de 12 000 modèles, de Samsung à Bosch, en passant par Ikea, Sony ou Philips.

Une alternative économique aux réparations classiques

Le modèle économique de WeNony a un avantage non négligeable : il fait réellement économiser de l’argent. Une simple panne de lave-linge peut coûter jusqu’à 214 € en moyenne hors abonnement. Avec WeNony ? Tout est inclus dans les 49 €/mois.

Un rapide comparatif :

Intervention Sans WeNony Avec WeNony Déplacement technicien 80 € Inclus Diagnostic 89 € Inclus Pièces détachées 45 € à 125 € Inclus Total Jusqu’à 395 € 49 €/mois

Et comme les interventions sont illimitées, il suffit de deux à trois pannes par an pour rentabiliser totalement l’abonnement.

Une démarche écoresponsable, bien ancrée dans son temps

Au-delà du confort et de l’économie, WeNony s’inscrit dans une logique durable. En incitant à réparer plutôt qu’à jeter, la plateforme contribue à réduire les déchets électroniques et à prolonger la durée de vie des appareils.

Le partenariat avec QualiRépar, le label officiel des réparateurs responsables, garantit une approche écologique crédible, loin du greenwashing.

VOIR AUSSI : APL : tout savoir sur l’Aide Personnalisée au Logement en France

Une plateforme pensée pour le confort utilisateur

Pas besoin d’être technicien pour utiliser WeNony. Tout a été conçu pour que la prise en main soit immédiate :

Demande d’assistance en ligne disponible à tout moment

disponible à tout moment Visio-diagnostic rapide , souvent en moins de 10 minutes

, souvent en moins de 10 minutes Interface fluide, même pour les moins à l’aise avec la tech

Les utilisateurs saluent particulièrement la qualité humaine du service client, l’accompagnement pas-à-pas, et la pédagogie des techniciens. Même les utilisateurs aguerris y trouvent leur compte, profitant d’un support complémentaire quand ils butent sur une panne.

Ce qu’en pensent les utilisateurs : une expérience plébiscitée

Les témoignages sont nombreux et enthousiastes. De Karine, mère de famille à Lille, à François, retraité à Montpellier, tous saluent la réactivité, la clarté de l’offre, et le soulagement apporté par le service.

Un constat revient souvent : la tranquillité d’esprit n’a pas de prix, et encore moins quand elle est accessible pour moins de 50 € par mois.

Une offre unique sur le marché français

WeNony se distingue de tout ce qui existe aujourd’hui. Ce n’est ni une simple garantie, ni un service après-vente classique. C’est un véritable compagnon technique, à la demande, capable de gérer toutes vos urgences électroménagères, sans surcoût ni mauvaise surprise.

Avec plus de 120 000 abonnés, des millions de visiteurs mensuels et une bibliothèque numérique de plus d’un million de documents, la plateforme s’impose comme un acteur de confiance dans un secteur où les alternatives étaient, jusqu’ici, souvent coûteuses, complexes ou limitées.