Pink Martini : tout savoir sur le groupe américain de jazz rétro

Depuis leur formation en 1994, le groupe Pink Martini a su s’imposer comme un ensemble incontournable dans l’univers du jazz rétro. Alliant des éléments éclectiques tirés de divers genres musicaux, les musiciens de Pink Martini offrent une expérience sonore unique. Cet article détaillé explorera leurs origines, leur style distinctif, ainsi que leurs influences musicales variées.

Les origines du groupe Pink Martini

Le groupe Pink Martini est né d’une idée de Thomas Lauderdale, un pianiste talentueux qui visait à créer un groupe capable de donner vie à une soirée sophistiquée et multiculturelle.

Fondé à Portland, en Oregon, le groupe a rapidement attiré l’attention grâce à son mélange intrigant de styles musicaux et sa capacité à raconter des histoires mélodiques captivantes.

Thomas Lauderdale a réuni des musiciens provenant de divers horizons pour former Pink Martini. La chanteuse China Forbes a rejoint le groupe peu de temps après sa création, ajoutant une dimension vocale puissante et expressive à leurs performances. Ensemble, ils ont commencé à travailler sur des compositions originales et des reprises qui deviendraient incontournables pour leurs fans.

China Forbes et Thomas Lauderdale du groupe Pink Martini

Un style éclectique et rétro

Le style de Pink Martini est souvent décrit comme un mélange de jazz, de musique rétro, et de lounge, mais cela ne capture qu’une fraction de leur richesse musicale. Leur répertoire inclut des morceaux chantés en plusieurs langues, y compris le français, l’espagnol, et même le japonais, montrant leur diversité et ouverture culturelle.

Influences musicales

Les influences de Pink Martini sont vastes et variées. On peut trouver des traces de musique latino, de samba brésilienne, de tango argentin, et de pop vintage française. Cette pluralité permet au groupe de capter l’attention d’un public international, chacun pouvant trouver une part de familiarité dans leur musique.

Voici quelques-unes des influences principales du groupe :

Jazz classique et contemporain

Musique latine (bossa nova, samba)

Chansons françaises des années 40 et 50

Tango et boléro

L’importance des arrangements instrumentaux

Le soin particulier apporté aux arrangements instrumentaux est ce qui distingue véritablement Pink Martini. Le groupe utilise une large gamme d’instruments, allant de la trompette au violon, en passant par le piano et les percussions exotiques, pour créer des sonorités complexes et riches.

Album notable et succès commercial

Depuis leurs débuts, Pink Martini a sorti plusieurs albums qui ont connu un succès critique et commercial important. Voici quelques exemples représentatifs de leur évolution musicale et de l’appréciation mondiale de leur art.

Sympathique (1997)

Le premier album studio du groupe, « Sympathique », s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires et a été certifié disque d’or dans plusieurs pays. L’album inclut des titres devenus marquants comme la chanson-titre « Je ne veux pas travailler ». Ce morceau emblématique incorpore des touches de chanson française et de cabaret, offrant une introduction parfaite au style unique de Pink Martini.

Hang on Little Tomato (2004)

Avec « Hang on Little Tomato », Pink Martini continue à explorer des sonorités variées. Des chansons comme « Let’s Never Stop Falling in Love » montrent l’influence grandissante de la musique asiatique dans leurs travaux, tandis que « Una notte a Napoli » met en avant la chanteuse China Forbes avec des compositions exotiques et passionnées.

Collaborations notables

Pink Martini a également travaillé avec de nombreux artistes renommés pour enrichir leur palette musicale. Parmi ces collaborations, on trouve des figures comme Rufus Wainwright, Chavela Vargas et Saori Yuki. Ces partenariats ont permis au groupe d’étendre encore davantage leur répertoire et leur influence mondiale.

Performances live et présence scénique

Une grande partie du charme de Pink Martini réside dans leurs performances scéniques dynamiques. Les musiciens mettent en scène un spectacle qui transcende la simple performance musicale pour devenir une célébration vivante et interactive.

Tournées mondiales

Le groupe est régulièrement en tournée, jouant dans des salles prestigieuses du monde entier. Leurs concerts sont réputés pour être des événements festifs où le public est fréquemment impliqué dans des moments d’interaction spontanée et joyeuse. Ils se produisent souvent dans des salles de concert célèbres comme le Carnegie Hall à New York ou l’Olympia à Paris.

Interaction avec le public

Les membres de Pink Martini accordent une importance particulière à l’interaction avec leur public. Parfois, cela implique des anecdotes racontées entre les morceaux, ou des invitations à chanter en chœur sur certains refrains bien connus. Cette proximité crée une connexion spéciale qui renforce l’impact émotionnel de leurs performances.

Dans la vidéo ci-dessous, Pink Martini interprète ‘Amado Mio’ avec Storm Large au chant à Seattle, Washington en 2011. Cette chanson a été ensuite présentée dans la saison 4 de La Casa de Papel (alias Money Heist) ainsi que dans le film Netflix ‘Red Notice’ (2021).

Un impact culturel durable

Au fil des ans, Pink Martini a su conquérir le cœur d’un public diversifié tout en influençant une nouvelle génération de musiciens intéressés par le croisement de différents genres musicaux. Leur approche inclusive et multiculturelle leur a permis d’établir un lien avec un auditoire mondial malgré des barrières linguistiques et culturelles.

Héritage musical

Ce groupe a laissé une marque indélébile sur la scène musicale contemporaine grâce à sa manière unique de fusionner les styles musicaux. Chaque nouvel album de Pink Martini est attendu avec impatience par des fans dévoués et curieux, toujours prêts à découvrir la prochaine étape de leur aventure musicale.

Influence sur d’autres artistes

Le succès de Pink Martini a inspiré de nombreux autres artistes à expérimenter des mélanges similaires de genres musicaux. En combinant harmonieusement des éléments aussi variés que ceux de la chanson française, du latin jazz, et de la musique lounge, ils ont ouvert la voie à une nouvelle forme d’expression artistique plus universelle et accessible.

Depuis 1994, Pink Martini fascine par sa fusion unique de genres musicaux. Leur influence dépasse les frontières, offrant une expérience sonore inoubliable et une diversité culturelle riche. Découvrez leur parcours exceptionnel et laissez-vous emporter par leur magie musicale.