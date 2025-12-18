Téléassistance à domicile : nos conseils pour accompagner vos parents

Avec le temps qui passe et vos parents qui prennent de l’âge, le maintien à domicile peut devenir l’une de vos priorités en un rien de temps. Permettre à vos parents de continuer à vivre chez eux, tout en sécurisant leur quotidien, nécessite souvent la mise en place d’une solution adaptée à chaque situation.

C’est justement là que la téléassistance pour seniors répond à cet enjeu, car elle associe l’autonomie, la sécurité, et la tranquillité d’esprit pour vous, comme pour les autres proches. Mais encore faut-il savoir comment s’y prendre pour choisir une offre en réelle adéquation avec les besoins de vos parents, leur mode de vie, et leur budget…

Quel est le rôle de la téléassistance pour seniors ?

Parce qu’il peut y avoir une confusion sur ce en quoi consiste la téléassistance pour seniors, il convient d’abord de redéfinir ce en quoi cela consiste. Dans les faits, la téléassistance repose sur un dispositif très simple, avec un bouton d’appel porté sous la forme d’un bracelet ou d’un pendentif, relié à un centre d’écoute disponible 24h/24 et 7j/7.

Dans le cas d’une chute, d’un malaise, ou d’une situation anxiogène pour la personne concernée, une simple pression permet alors de contacter un téléopérateur formé, capable d’évaluer la situation, et de mobiliser les contacts proches ou les secours quand cela est nécessaire.

C’est tout cet ensemble qui permet à des milliers de familles de pouvoir maintenir leurs parents à domicile, avec une réponse qui permet d’agir rapidement au quotidien, et un soutien psychologique pour les personnes âgées vivant seules et loin de leur famille.

Comment identifier les besoins réels de vos parents ?

Avant de comparer les nombreuses offres de téléassistance pour seniors, il convient de bien analyser la situation précise de vos parents. En effet, leur niveau d’autonomie, leur état de santé et leurs habitudes de vie orienteront directement le choix du dispositif à mettre en place.

Par exemple, un senior majoritairement sédentaire n’aura pas du tout les mêmes attentes qu’une personne encore active et qui se déplace régulièrement. Certaines offres proposent notamment une téléassistance à domicile traditionnelle, tandis que d’autres comprennent une protection en extérieur grâce à la géolocalisation.

C’est dans ce contexte qu’une entreprise comme Allovie est souvent citée parmi les acteurs qui proposent des formules distinctes selon la personne concernée, avec des possibilités d’évolution à chaque fois.

Evaluer le niveau d’autonomie

Les premiers signes de fragilité doivent être pris en compte très en amont, comme des troubles de l’équilibre, des chutes, une baisse de la vue ou de l’audition, ou même des difficultés à se repérer dans son logement. Ces premiers éléments peuvent déjà justifier l’ajout d’options spécifiques dans un service de téléassistance pour senior, comme la détection automatique des chutes.

Tenir compte du mode de vie

Si vos parents ont l’habitude de sortir régulièrement de chez eux, dans ce cas, une solution adaptée permet de maintenir la protection de ces derniers même quand ils sont en dehors de leur domicile.

Mais à l’inverse, pour une personne qui reste très souvent chez elle, et qui ne sort que très peu, un dispositif fixe est alors largement suffisant.

Zoom sur trois options de téléassistance pour seniors

Avec 20% de la population qui a plus de 65 ans en France selon les derniers chiffres de l’Insee, les opérateurs ont redoublé d’énergie et d’efforts pour proposer plusieurs solutions en fonction des besoins.

La téléassistance à domicile

Pour commencer, la téléassistance à domicile s’adresse directement aux seniors qui vivent chez eux et qui recherchent une protection permanente dans leur environnement quotidien.

En général, ce dispositif est très facile à utiliser, et déclenche une alerte vers un centre d’écoute en seulement quelques secondes.

La téléassistance mobile

Pensée pour les seniors qui sont plus actifs, la téléassistance mobile a l’avantage de pouvoir fonctionner à l’intérieur comme à l’extérieur du logement.

Avec un simple boîtier portable et avec un système de géolocalisation très précis, il est tout à fait possible d’utiliser ce système d’assistance dans des déplacements.

La téléassistance avec suivi renforcé

Enfin, dans les quelques cas où cela est nécessaire, il arrive qu’une téléassistance avec un suivi renforcé s’avère être indispensable.

Même si cette solution peut s’avérer être plus coûteuse pour les familles, elle est aussi bien plus complète. Cela peut comprendre un détecteur de chute, que l’on retrouve déjà dans la téléassistance à domicile, des capteurs de mouvement, mais aussi une caméra pour avoir un aperçu visuel en cas de doutes.