Certaines jeunes filles découvrent à l’adolescence que leurs règles n’arrivent jamais. Pourtant, leur puberté semble normale : poitrine développée, pilosité présente, apparence physique classique. Derrière cette situation parfois incomprise peut se cacher une maladie rare encore peu connue : le syndrome MRKH.

Ce trouble congénital touche le développement de l’appareil reproducteur féminin avant la naissance. Longtemps tabou, il reste difficile à vivre psychologiquement pour de nombreuses patientes, notamment parce qu’il touche à l’intimité, à la sexualité et au désir de maternité.

Qu’est-ce que le syndrome MRKH exactement ?

Le syndrome MRKH, aussi appelé syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser, est une malformation congénitale rare de l’appareil génital féminin. Il se caractérise principalement par une absence partielle ou totale de l’utérus ainsi qu’une aplasie du vagin, c’est-à-dire un développement incomplet ou absent du vagin.

Ce syndrome apparaît pendant la grossesse, lorsque le fœtus se développe dans l’utérus de la mère. Chez certaines personnes, les canaux de Müller (structures embryonnaires à l’origine de l’utérus, des trompes et d’une partie du vagin) ne se développent pas correctement.

Le syndrome MRKH est donc présent dès la naissance, même s’il passe généralement inaperçu pendant l’enfance. Il touche environ une naissance féminine sur 4 500 à 5 000.

VOIR AUSSI : Les jumeaux monozygotes sont-ils héréditaires ?

Pourquoi le syndrome est-il souvent découvert à l’adolescence ?

Dans la majorité des cas, le syndrome MRKH est diagnostiqué au moment de la puberté, souvent face à une absence de règles appelée aménorrhée primaire.

Ce qui rend parfois le diagnostic déroutant, c’est que les ovaires fonctionnent généralement normalement. Les hormones féminines sont produites correctement, ce qui explique pourquoi les caractères sexuels secondaires se développent normalement :

la poitrine apparaît,

la silhouette évolue,

la pilosité se développe.

Certaines adolescentes découvrent également le syndrome lors de douleurs, de difficultés pendant les rapports sexuels ou d’examens gynécologiques. Le diagnostic repose généralement sur une échographie, une IRM et un bilan médical complet.

VOIR AUSSI : L’origine des yeux verts : pourquoi cette couleur est-elle si rare ?

Quelles conséquences pour les femmes concernées ?

Le syndrome MRKH n’empêche pas d’avoir une vie normale, mais ses conséquences peuvent être importantes sur le plan émotionnel et intime.

L’absence ou la petite taille du vagin peut rendre les rapports sexuels compliqués ou douloureux sans prise en charge adaptée. Des traitements existent toutefois pour permettre la création ou l’élargissement d’un canal vaginal, notamment grâce à des méthodes de dilatation progressive ou, dans certains cas, une chirurgie.

La question de la fertilité est souvent l’un des aspects les plus difficiles à vivre. En raison de l’absence d’utérus, une grossesse n’est généralement pas possible naturellement. En revanche, les ovaires étant souvent fonctionnels, certaines femmes peuvent avoir des ovocytes.

Selon les pays et les législations, plusieurs options peuvent être envisagées comme l’adoption, la gestation pour autrui dans certains pays, ou encore les avancées de la recherche autour de la transplantation utérine.

Un impact psychologique souvent sous-estimé

Le syndrome MRKH peut provoquer un véritable choc lors du diagnostic. Beaucoup de jeunes femmes décrivent un sentiment d’injustice, d’isolement ou une remise en question de leur féminité. Le manque d’information autour de cette maladie renforce souvent le tabou et la solitude. Pourtant, de nombreuses associations et groupes de parole existent aujourd’hui pour accompagner les patientes. Le suivi psychologique joue souvent un rôle essentiel dans l’acceptation du diagnostic et la reconstruction de l’estime de soi.

VOIR AUSSI : Césarienne : cette petite cicatrice cache en réalité une chirurgie bien plus lourde qu’on ne l’imagine

Peut-on détecter le syndrome MRKH avant la naissance ?

Dans la majorité des cas, le syndrome MRKH n’est pas détecté pendant la grossesse. Les anomalies concernent des organes internes difficiles à visualiser lors des échographies classiques. Le diagnostic intervient donc généralement plusieurs années après la naissance.

Les causes exactes du syndrome restent encore mal comprises. Les chercheurs suspectent une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux, mais aucun mécanisme unique n’a été clairement identifié à ce jour.

Rare et encore méconnu, le syndrome MRKH bouleverse souvent la vie des femmes qui le découvrent à l’adolescence. Derrière cette malformation congénitale se cachent des enjeux physiques, psychologiques et intimes importants, qui nécessitent un accompagnement médical et humain adapté.