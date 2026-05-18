Nuance Audio : et si vos lunettes pouvaient aussi vous aider à mieux entendre ?

Il y a une gêne auditive que beaucoup de gens vivent sans vraiment la nommer. On demande à répéter un peu plus souvent qu’avant. On monte le volume sans s’en rendre compte. On perd le fil d’une conversation dans un restaurant bruyant. Ce n’est pas une surdité au sens clinique du terme, c’est une perte auditive légère à modérée, et elle concerne près d’un Français sur cinq. Le problème, c’est que les solutions disponibles jusqu’ici portent encore une charge symbolique que beaucoup refusent d’assumer. C’est exactement ce verrou que cherche à briser Nuance Audio, en intégrant un assistant d’écoute invisible dans une paire de lunettes tout à fait ordinaire.

Ce que c’est vraiment, et ce que ce n’est pas

Première précision importante : les lunettes Nuance Audio ne sont pas des aides auditives au sens réglementaire du terme. Ce sont des assistants d’écoute, une catégorie distincte, vendus sans ordonnance et sans nécessiter de bilan audiologique préalable. Ils s’adressent aux adultes à partir de 18 ans présentant une gêne légère à modérée, pas à des profils de surdité sévère qui nécessitent un appareillage audioprothétique complet avec suivi spécialisé.

Il s’agit de dispositifs médicaux de Classe IIa portant le marquage CE, ce qui leur confère un statut encadré et sérieux, distinct d’un simple gadget audio connecté. La nuance est importante : on parle d’un produit de santé conçu par le premier groupe mondial de l’optique, pas d’un accessoire de plus.

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La technologie, expliquée simplement

Le principe qui fait fonctionner Nuance Audio s’appelle le beamforming, ou formation de faisceaux acoustiques. Des microphones directionnels miniaturisés sont intégrés de façon ultra-discrète dans la monture. Ils captent les sons provenant d’une direction prioritaire, typiquement la personne en face de soi, tout en atténuant les bruits parasites environnants.

Le son est ainsi amplifié de manière ciblée en réduisant les bruits ambiants, ce qui aide particulièrement à comprendre ses interlocuteurs dans les environnements bruyants. L’oreille reste totalement ouverte, ce qui évite l’effet d’occlusion souvent reproché aux appareils auditifs classiques : cette sensation désagréable d’entendre sa propre voix amplifiée et résonante à l’intérieur de la tête.

Deux modes sont disponibles : le mode frontal pour se concentrer sur la voix de son interlocuteur, et le mode 360° pour capter les sons environnants quand on a besoin d’une conscience globale de l’espace sonore.

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La personnalisation via l’application

Les lunettes se règlent via l’application Nuance Audio, avec des profils prédéfinis adaptés à chaque usage et la possibilité de personnaliser davantage selon ses préférences. Réunion de travail, dîner en famille dans un appartement bruyant, conversation en tête-à-tête dans un café : chaque configuration sonore peut avoir son profil. L’application fonctionne en Bluetooth et permet de régler le volume et de basculer entre les modes sans toucher la monture.

Le smartphone n’est pas obligatoire en permanence : une fois les réglages effectués, les lunettes fonctionnent de façon autonome. Le chargement s’effectue directement sur la monture, sans manipulation compliquée.

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Design et compatibilité avec la correction visuelle

C’est là que le produit se distingue vraiment de toutes les solutions auditives précédentes. Les lunettes Nuance Audio sont disponibles avec verres correcteurs ou verres Transitions®, ce qui signifie qu’elles peuvent remplacer complètement la paire de lunettes habituelle, sans compromis sur la correction visuelle. Deux modèles sont proposés (Square et Panthos), déclinés en noir et Burgundy Brillant. Le design est sobre, intemporel, sans le moindre signe extérieur de technologie embarquée.

Pour quelqu’un qui porte déjà des lunettes, c’est une proposition particulièrement cohérente : un seul objet, porté en permanence, qui gère à la fois la vision et l’écoute, sans écouteur supplémentaire, sans boîtier à glisser quelque part, sans manipulation visible dans la journée.

À qui ça s’adresse vraiment ?

Le profil concerné est beaucoup plus large qu’on ne le croit. Si vous avez du mal à suivre les conversations dans un restaurant ou en réunion, si vous demandez fréquemment à vos interlocuteurs de répéter, ou si vous montez régulièrement le volume de la télévision sans que cela suffise, les lunettes Nuance Audio peuvent constituer une réponse adaptée.

Ce profil concerne des quadragénaires actifs, des personnes exposées professionnellement à des environnements sonores difficiles, et pas seulement des seniors. C’est précisément là que Nuance Audio change quelque chose dans la conversation autour de l’audition : en proposant une solution discrète portée comme une paire de lunettes ordinaire, il déstigmatise une gêne que beaucoup refusaient d’admettre parce qu’aucune solution n’était socialement acceptable à leurs yeux jusqu’ici.