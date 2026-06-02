Le consentement est aujourd’hui au cœur des discussions sur la sexualité. Pourtant, certaines pratiques continuent de poser de sérieuses questions juridiques et éthiques. Parmi elles, le stealthing. Encore méconnu il y a quelques années, ce comportement est désormais reconnu comme une forme de violence sexuelle dans de nombreux pays. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Quels sont les risques pour les victimes et que dit la loi ?

Qu’est-ce que le stealthing ?

Le stealthing désigne le fait de retirer volontairement un préservatif pendant un rapport sexuel, ou de ne pas en mettre alors qu’il avait été convenu entre les partenaires qu’il serait utilisé. Autrement dit, la personne consent à une relation sexuelle protégée, mais n’a jamais donné son accord pour un rapport sans préservatif.

Le terme vient de l’anglais stealth, qui signifie « discrétion » ou « furtivité ». Il décrit donc une modification des conditions du rapport sexuel réalisée à l’insu de l’autre partenaire. Cette pratique peut concerner aussi bien les relations occasionnelles que les couples stables.

Pourquoi le stealthing pose un problème de consentement ?

Le consentement ne concerne pas seulement le fait d’accepter une relation sexuelle. Il porte également sur les conditions dans lesquelles cette relation a lieu.

Accepter un rapport avec préservatif n’est pas la même chose qu’accepter un rapport sans protection.

Lorsqu’une personne retire volontairement le préservatif sans prévenir son partenaire, elle modifie les conditions du consentement initial. La victime se retrouve alors exposée à une situation qu’elle n’avait pas acceptée. De nombreux spécialistes considèrent donc que le stealthing constitue une violation du consentement sexuel.

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Quels sont les risques pour les victimes ?

Les conséquences peuvent être multiples.

Un risque de grossesse non désirée

Le préservatif reste l’un des principaux moyens de contraception utilisés dans certaines situations. Son retrait expose à un risque de grossesse qui n’avait pas été accepté par la victime.

Un risque d’infections sexuellement transmissibles

Le stealthing peut également exposer à des infections sexuellement transmissibles (IST) comme le VIH, la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, l’hépatite B. Dans certains cas, les victimes doivent consulter rapidement afin d’évaluer les risques et bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée.

Des conséquences psychologiques importantes

Au-delà des conséquences physiques, de nombreuses victimes décrivent un sentiment de trahison, de colère, de honte ou encore de perte de confiance. Certaines parlent également d’un véritable traumatisme, comparable à celui vécu après d’autres formes de violences sexuelles.

Que dit la loi en France ?

La question du stealthing a longtemps fait débat sur le plan juridique. Aujourd’hui, plusieurs décisions de justice françaises ont reconnu que le retrait non consenti du préservatif pouvait être poursuivi pénalement selon les circonstances.

Les juges considèrent en effet que le consentement donné pour un rapport protégé ne vaut pas nécessairement consentement pour un rapport non protégé. Selon les situations, les faits peuvent être qualifiés d’agression sexuelle ou, dans certains cas, être examinés sous l’angle du viol lorsque la modification des conditions du rapport remet totalement en cause le consentement de la victime. Chaque affaire est toutefois analysée individuellement par les tribunaux.

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Que faire si l’on est victime de stealthing ?

Si cela vous arrive, plusieurs démarches peuvent être envisagées.

Sur le plan médical, il est recommandé de consulter rapidement un professionnel de santé ou les urgences afin d’évaluer les risques de grossesse et d’infection sexuellement transmissible. Selon les délais, un traitement post-exposition au VIH ou une contraception d’urgence peuvent être proposés.

Sur le plan juridique, il est possible de déposer plainte et de conserver tous les éléments susceptibles d’étayer les faits : échanges de messages, témoignages ou certificats médicaux.

Un accompagnement psychologique peut également être utile pour aider à surmonter les conséquences émotionnelles de cette expérience.

Pourquoi parle-t-on davantage du stealthing aujourd’hui ?

Pendant longtemps, cette pratique est restée peu visible. Les victimes avaient parfois du mal à mettre des mots sur ce qu’elles avaient vécu ou à savoir si leur expérience relevait réellement d’une violence sexuelle. L’évolution des discussions autour du consentement a permis une meilleure reconnaissance de ces situations.

Aujourd’hui, les campagnes de sensibilisation rappellent que le consentement doit être libre, éclairé et respecté tout au long de la relation sexuelle. Modifier unilatéralement les conditions d’un rapport revient à ignorer ce consentement.

Le stealthing ne relève pas d’une simple tromperie ou d’un malentendu. Il s’agit d’un comportement qui remet en cause le consentement de l’autre partenaire et qui peut avoir des conséquences physiques, psychologiques et juridiques importantes. Mieux comprendre cette pratique permet de mieux la prévenir et d’aider les victimes à faire valoir leurs droits.