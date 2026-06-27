Face aux difficultés de recrutement dans de nombreux secteurs, le métier de serrurier fait partie des professions qui offrent aujourd’hui de réelles perspectives d’emploi. Entre les besoins croissants des particuliers, des entreprises et du secteur du BTP, les professionnels de la serrurerie sont recherchés partout en France.

Accessible après une formation relativement courte, le métier attire de plus en plus de personnes en reconversion. Possibilité de travailler comme salarié, de rejoindre une entreprise artisanale ou de devenir artisan serrurier indépendant : les débouchés sont nombreux. À cela s’ajoutent un salaire souvent attractif et une insertion rapide sur le marché du travail. Alors, pourquoi le métier de serrurier recrute-t-il autant et comment y accéder ?

Serrurier, un métier indispensable qui ne connaît pas la crise

Perte de clés, porte claquée, serrure forcée après un cambriolage, remplacement de systèmes de sécurité… Les interventions d’un serrurier sont nombreuses et concernent aussi bien les particuliers que les entreprises, les collectivités ou les syndics d’immeubles. Contrairement à certaines professions qui peuvent être remplacées par l’automatisation, le métier de serrurier repose sur un savoir-faire technique et manuel qui reste difficilement substituable. Au quotidien, le serrurier travaille le métal, fabrique ou installe différents systèmes de fermetures, et peut être amené à remplacer certaines pièces usées afin de garantir la sécurité des installations.

Au-delà du dépannage d’urgence, le serrurier intervient également dans :

l’installation de serrures et de portes blindées ;

la pose de systèmes de contrôle d’accès ;

la sécurisation de locaux professionnels ;

la maintenance des équipements de fermeture ;

les travaux de métallerie et de serrurerie bâtiment.

Avec l’augmentation des préoccupations liées à la sécurité, les besoins restent importants dans toute la France.

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Une formation relativement rapide pour entrer sur le marché du travail

L’un des principaux atouts de cette profession réside dans son accessibilité, car plusieurs parcours permettent de devenir serrurier. Plusieurs établissements proposent des formations dans toute la France, notamment des CFA (Centres de Formation d’Apprentis) et des centres de formation spécialisés dans les métiers du bâtiment. Les étudiants peuvent préparer un CAP, poursuivre vers un bac professionnel ou, dans certains cas, compléter leur parcours par un BTS dans un domaine proche de la construction, de la métallerie ou de la gestion de chantier.

Formation Durée CAP Serrurier-Métallier 2 ans Bac professionnel Ouvrages du bâtiment : métallerie 3 ans Mention complémentaire ou spécialisation 1 an Formation pour adultes en reconversion Quelques mois à 1 an selon les organismes

Les adultes en reconversion peuvent notamment passer par des centres de formation spécialisés ou des dispositifs financés par France Travail et les Régions. Certaines formations sont également finançables par le Compte Personnel de Formation (CPF), ce qui permet de réduire fortement, voire de prendre en charge intégralement, le coût de la formation selon la situation du candidat.

Il existe également des parcours en alternance, particulièrement appréciés des employeurs. Cette formule permet d’acquérir une expérience professionnelle tout en étant rémunéré pendant sa formation, facilitant ainsi l’insertion sur le marché du travail.

La profession valorise fortement l’expérience pratique. Un candidat motivé, capable d’apprendre rapidement sur le terrain, peut ainsi s’intégrer relativement vite dans une entreprise.

Des débouchés nombreux partout en France

Le secteur de la serrurerie souffre régulièrement d’un manque de main-d’œuvre qualifiée. Les entreprises artisanales, les PME du bâtiment, les sociétés spécialisées dans la sécurité et les grandes enseignes du second œuvre recherchent régulièrement des profils formés.

Cette pénurie de candidats crée une situation favorable pour les personnes souhaitant entrer dans le métier. Les opportunités existent aussi bien dans les grandes villes que dans les zones rurales.

Les serruriers peuvent exercer sous différents statuts :

salarié dans une entreprise ;

artisan indépendant ;

chef d’entreprise ;

technicien spécialisé en sécurité ;

serrurier-métallier dans le bâtiment.

Les plateformes spécialisées recensent régulièrement de nombreuses offres d’emploi pour les profils qualifiés, qu’il s’agisse de postes de serrurier, de serrurier-métallier ou de dépanneur spécialisé dans les interventions d’urgence. Les besoins sont particulièrement importants dans le secteur du BTP, où les serruriers interviennent aussi bien sur des logements individuels que sur de grands chantiers de construction ou de rénovation. Cette diversité permet d’envisager plusieurs évolutions de carrière.

Un salaire souvent plus attractif qu’on ne l’imagine

Le niveau de rémunération constitue également un argument en faveur du métier. Un serrurier débutant gagne généralement entre 1 900 et 2 300 euros bruts par mois. Avec quelques années d’expérience, les revenus peuvent dépasser 2 500 à 3 000 euros bruts mensuels.

Les professionnels spécialisés dans les systèmes de sécurité, les portes blindées ou les contrôles d’accès peuvent prétendre à des rémunérations encore plus élevées.

Les artisans à leur compte disposent quant à eux d’un potentiel de revenus plus important, même si cela s’accompagne de davantage de responsabilités et de charges. En effet, avec l’expérience, de nombreux professionnels choisissent de créer leur propre entreprise. Mais, cette évolution demande alors des compétences complémentaires en gestion, relation client et développement commercial.

Les interventions d’urgence, particulièrement en soirée, la nuit ou le week-end, peuvent également générer des revenus complémentaires significatifs.

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Les qualités nécessaires pour réussir entant que serrurier

Contrairement aux idées reçues, être serrurier ne consiste pas uniquement à ouvrir des portes.

Le métier demande :

de la précision ;

une bonne habileté manuelle ;

un sens du service client ;

une capacité à résoudre rapidement les problèmes ;

des connaissances techniques en sécurité ;

une bonne condition physique.

Le serrurier est souvent confronté à des situations d’urgence où les clients sont stressés. Le relationnel et la pédagogie jouent donc un rôle important dans la réussite professionnelle.

Un métier d’avenir porté par les enjeux de sécurité

L’évolution des technologies transforme progressivement la profession. Les serrures connectées, les systèmes de contrôle d’accès numériques et la domotique créent de nouveaux besoins de compétences. Cette modernisation permet au métier de se renouveler et d’offrir des perspectives intéressantes à ceux qui souhaitent se former. Entre la demande croissante en matière de sécurité, les départs à la retraite de nombreux artisans et les difficultés de recrutement du secteur, le marché de l’emploi reste particulièrement favorable.

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Un métier également accessible aux femmes

Longtemps considéré comme un métier masculin, la serrurerie attire aujourd’hui un nombre croissant de femmes. La profession repose avant tout sur des compétences techniques, de la précision et un bon sens du service client. Grâce à l’évolution des outils et des méthodes de travail, la force physique n’est plus un critère déterminant dans la plupart des interventions. Les entreprises du secteur sont d’ailleurs de plus en plus ouvertes à la mixité et recherchent avant tout des professionnels qualifiés, quel que soit leur profil. Cela fait de la serrurerie une piste de reconversion intéressante pour les femmes souhaitant accéder à un métier manuel offrant de réelles perspectives d’emploi.

Aujourd’hui, le secteur de la serrurerie fait partie des métiers techniques qui recrutent le plus. Les entreprises du BTP, les artisans et les sociétés spécialisées dans la sécurité publient régulièrement des offres pour répondre à la demande croissante. Cette dynamique explique pourquoi le métier de serrurier séduit autant les personnes à la recherche d’un emploi stable et d’une carrière durable.

FAQ – Tout savoir sur le métier de serrurier

Peut-on devenir serrurier sans expérience dans le bâtiment ? Oui. De nombreuses personnes se reconvertissent vers la serrurerie sans avoir travaillé auparavant dans le bâtiment. Une formation adaptée et quelques mois de pratique permettent d’acquérir les compétences nécessaires pour débuter. Le métier de serrurier est-il physique ? Le serrurier doit parfois porter du matériel, manipuler des portes lourdes ou travailler dans des positions inconfortables. Toutefois, ce métier reste généralement moins exigeant physiquement que certaines professions du gros œuvre comme maçon ou couvreur. Un serrurier peut-il travailler à l’étranger ? Oui. Les compétences en serrurerie sont recherchées dans de nombreux pays. Les connaissances en métallerie, en sécurité et en installation de systèmes de fermeture peuvent être valorisées à l’international, notamment en Europe. Quelles sont les différences entre un serrurier et un serrurier-métallier ? Le serrurier se concentre principalement sur les systèmes de fermeture et de sécurité. Le serrurier-métallier possède des compétences complémentaires en fabrication et en pose d’ouvrages métalliques comme les garde-corps, portails, escaliers ou structures en acier. Le métier de serrurier est-il concerné par les nouvelles technologies ? De plus en plus. Les serrures connectées, les badges électroniques, la biométrie ou encore les systèmes de contrôle d’accès intelligents prennent une place croissante dans le secteur. Se former à ces technologies peut constituer un véritable avantage sur le marché du travail.

Souvent méconnu lors des projets de reconversion, le métier de serrurier coche pourtant de nombreuses cases : une formation accessible, des débouchés réels, des possibilités d’évolution et des revenus attractifs. Dans un contexte où les entreprises peinent à recruter des professionnels qualifiés, cette profession manuelle apparaît comme une option sérieuse pour retrouver rapidement un emploi ou créer sa propre activité.