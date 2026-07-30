Le salariat déguisé est une notion qui suscite de plus en plus de questions, notamment avec l’essor des freelances, des auto-entrepreneurs et des nouvelles formes de travail. Certaines entreprises collaborent avec des indépendants de manière parfaitement légale. D’autres, en revanche, franchissent parfois la ligne sans en avoir conscience. Alors, qu’est-ce que le salariat déguisé ? Comment savoir si une situation est concernée ? Et quelles sont les conséquences pour l’entreprise comme pour le travailleur ? Voici ce qu’il faut savoir.

Qu’est-ce que le salariat déguisé ?

Le salariat déguisé désigne une situation dans laquelle une personne exerce officiellement une activité indépendante, alors que les conditions réelles de son travail correspondent à celles d’un salarié. Autrement dit, le contrat mentionne une prestation de services ou une mission de freelance, mais, dans les faits, le travailleur est soumis à l’autorité de son client comme pourrait l’être un employé. En droit français, ce n’est pas le statut inscrit sur un contrat qui fait foi, mais la réalité des conditions de travail.

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Le lien de subordination : le critère déterminant

Pour les juges, le principal élément permettant de caractériser un contrat de travail est l’existence d’un lien de subordination. Celui-ci existe lorsque le donneur d’ordre :

donne des directives précises ;

impose des horaires ou un planning ;

contrôle le travail réalisé ;

peut sanctionner le travailleur en cas de manquement.

À l’inverse, un véritable indépendant organise librement son activité. Il choisit généralement ses méthodes de travail, son emploi du temps et peut travailler pour plusieurs clients.

Quels sont les signes qui peuvent alerter ?

Un seul élément ne suffit pas nécessairement à caractériser un salariat déguisé. En revanche, l’accumulation de plusieurs indices peut attirer l’attention. Parmi les situations fréquemment observées :

un auto-entrepreneur qui travaille exclusivement pour un seul client pendant une longue période ;

qui travaille exclusivement pour un seul client pendant une longue période ; des horaires fixes imposés chaque jour ;

imposés chaque jour ; une présence obligatoire dans les locaux de l’entreprise ;

dans les locaux de l’entreprise ; l’utilisation du matériel fourni par le client (ordinateur, téléphone, badge d’accès…) ;

(ordinateur, téléphone, badge d’accès…) ; une adresse e-mail professionnelle identique à celle des salariés ;

identique à celle des salariés ; l’impossibilité de refuser certaines missions ;

certaines missions ; des congés qui doivent être validés par le client ;

par le client ; une rémunération fixe versée chaque mois, comparable à un salaire.

Pris isolément, ces éléments ne suffisent pas toujours. En revanche, leur combinaison peut conduire un juge à considérer que la relation est en réalité un contrat de travail.

Quelles différences entre un salarié et un indépendant ?

Le travailleur indépendant exerce son activité en toute autonomie. Il supporte les risques économiques de son entreprise et reste libre d’accepter ou de refuser des missions.

Le salarié, lui, travaille sous l’autorité de son employeur. En contrepartie, il bénéficie d’une protection importante : congés payés, assurance chômage sous conditions, couverture en cas d’accident du travail, protection contre le licenciement ou encore cotisations retraite.

C’est précisément parce que ces deux statuts ouvrent des droits et des obligations différents que la loi veille à éviter les situations de salariat déguisé.

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Quels sont les risques pour l’entreprise ?

Les conséquences peuvent être importantes. Si un tribunal estime qu’il existe un lien de subordination, la relation peut être requalifiée en contrat de travail.

L’entreprise peut alors être condamnée à verser :

des rappels de salaires ou d’avantages ;

des congés payés ;

des indemnités de licenciement si la collaboration a pris fin ;

les cotisations sociales qui auraient dû être acquittées.

Dans certains cas, des sanctions supplémentaires peuvent être prononcées, notamment lorsqu’un travail dissimulé est retenu.

Le travailleur indépendant est-il toujours perdant ?

Pas forcément. Lorsqu’un indépendant obtient la requalification de sa relation en contrat de travail, il peut récupérer certains droits dont il ne bénéficiait pas auparavant. En revanche, cette procédure peut également mettre fin à la collaboration avec l’entreprise. Elle reste donc une démarche qui mérite d’être mûrement réfléchie, notamment en se faisant accompagner par un professionnel du droit.

Comment éviter le salariat déguisé ?

Pour limiter les risques, il est recommandé que chacun respecte clairement son rôle.

L’entreprise doit laisser au prestataire une véritable autonomie dans l’organisation de son travail et éviter de le gérer comme un salarié.

et éviter de le gérer comme un salarié. De son côté, le freelance a intérêt à conserver plusieurs clients lorsque cela est possible, à fixer ses propres modalités d’organisation et à formaliser ses prestations dans un contrat clair précisant qu’il agit en toute indépendance.

Vidéo bonus sur le salariat déguisé

Ce qu’il faut retenir

Le salariat déguisé ne dépend pas du statut affiché sur un contrat, mais des conditions réelles dans lesquelles le travail est exercé. Dès lors qu’un lien de subordination est établi, un juge peut décider de requalifier la relation en contrat de travail. Pour les entreprises comme pour les indépendants, il est donc essentiel de préserver une véritable autonomie dans l’organisation des missions afin d’éviter des conséquences juridiques et financières parfois importantes.