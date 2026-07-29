Voir un chat chuter d’un meuble ou sauter d’un arbre pour atterrir élégamment sur ses quatre pattes a de quoi fasciner. Cette capacité semble presque magique, au point de donner naissance au célèbre dicton selon lequel « un chat retombe toujours sur ses pattes ». Pourtant, derrière cette impression se cache une explication scientifique très précise. Si les chats possèdent effectivement des aptitudes extraordinaires, ils ne sont pas pour autant à l’abri des blessures.

Un réflexe naturel qui apparaît très tôt

La principale explication est ce que les vétérinaires appellent le réflexe de redressement. Ce mécanisme, présent chez le chat dès l’âge de quelques semaines, lui permet de réorienter son corps lorsqu’il tombe. Tout commence avec son oreille interne, qui joue un rôle essentiel dans l’équilibre. Dès que le chat sent qu’il perd l’équilibre, son cerveau analyse instantanément la position de son corps dans l’espace et déclenche une série de mouvements parfaitement coordonnés.

Le chat commence par tourner sa tête afin de repérer le sol. Son cou, sa colonne vertébrale et son bassin suivent ensuite le mouvement. En quelques fractions de seconde, l’avant du corps pivote, puis l’arrière s’aligne à son tour.

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Une colonne vertébrale incroyablement souple

Si ce réflexe est si efficace, c’est aussi grâce à la souplesse exceptionnelle du squelette du chat. Sa colonne vertébrale est composée de nombreuses vertèbres très mobiles, ce qui lui permet de faire pivoter l’avant et l’arrière de son corps presque indépendamment. Contrairement à l’être humain, il peut effectuer une véritable torsion en plein vol sans avoir besoin d’un point d’appui.

Sa queue participe également à son équilibre, même si elle n’est pas indispensable. Les chats sans queue, comme le Manx, parviennent, eux aussi, à se redresser grâce aux mouvements de leur corps.

Ils savent aussi ralentir leur chute

Une fois correctement orienté, le chat adopte une posture qui limite la vitesse de sa chute. Il écarte largement ses quatre pattes, ce qui augmente la résistance de l’air, un peu comme un parachutiste qui ouvre les bras et les jambes. Son dos se cambre légèrement et ses muscles restent détendus jusqu’au dernier moment.

Au moment de l’impact, les pattes se plient pour absorber une grande partie de l’énergie du choc. Les coussinets, les articulations et les muscles agissent alors comme de véritables amortisseurs.

Pourquoi les chutes très hautes ne sont pas toujours les plus dangereuses

Cela peut sembler paradoxal, mais certaines études vétérinaires ont montré que les chats victimes de chutes très importantes présentent parfois moins de blessures graves que ceux tombés d’une hauteur plus faible.

La raison est simple : ils disposent de davantage de temps pour effectuer leur redressement complet et adopter leur position optimale avant d’atteindre le sol. À l’inverse, lors d’une chute de seulement un ou deux mètres, le chat n’a parfois pas suffisamment de temps pour terminer son mouvement. Il peut alors atterrir de manière déséquilibrée.

Cela ne signifie toutefois pas que les grandes chutes sont sans danger. Les fractures, traumatismes thoraciques, lésions internes ou blessures à la mâchoire restent fréquents après une chute de plusieurs étages.

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Le chat ne retombe donc pas toujours sans se blesser

L’expression selon laquelle un chat retombe toujours sur ses pattes est donc à nuancer. Même lorsqu’il atterrit correctement, la violence de l’impact peut provoquer des blessures importantes. Les chatons, les chats âgés, ceux souffrant d’arthrose, d’obésité ou de problèmes neurologiques disposent également de capacités de redressement moins efficaces.

Par ailleurs, une chute sur une surface très dure, un obstacle ou un angle de meuble peut entraîner de graves conséquences, même si le chat est parfaitement retombé sur ses pattes.

Comment protéger son chat des chutes ?

La meilleure protection reste la prévention. Les vétérinaires recommandent notamment de :

sécuriser les fenêtres avec des filets ou des protections adaptées ;

avec des filets ou des protections adaptées ; installer des garde-corps sur les balcons accessibles ;

sur les balcons accessibles ; éviter de laisser un chat seul sur une fenêtre ouverte en hauteur ;

sur une fenêtre ouverte en hauteur ; consulter rapidement un vétérinaire après une chute, même si l’animal semble aller bien.

Certaines blessures internes ou fractures ne sont pas immédiatement visibles et nécessitent un examen approfondi.

Si les chats impressionnent autant, c’est grâce à la combinaison de leur réflexe de redressement, de leur colonne vertébrale très souple, de leur excellent sens de l’équilibre et de leur capacité à amortir les chocs. En revanche, ils ne sont pas invincibles. Une chute, même si elle se termine sur quatre pattes, peut entraîner des blessures parfois sérieuses. C’est pourquoi il est essentiel de sécuriser leur environnement, en particulier lorsqu’ils vivent en appartement.