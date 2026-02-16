À Saint-Priest, dans l’Est lyonnais, un acteur du commerce en ligne change clairement de dimension. Peexweb, maison mère des enseignes ecigplanete.com et Smoke Market, vient d’inaugurer de nouveaux locaux plus vastes et mieux structurés. Derrière ce déménagement, l’objectif est limpide : soutenir une croissance soutenue, optimiser la logistique et préparer l’ouverture d’un laboratoire dédié aux e-liquides sur mesure.

Plus qu’un simple changement d’adresse, l’entreprise engage un virage stratégique. Elle renforce ainsi son ancrage local tout en affirmant ses ambitions nationales.

Un déménagement stratégique au service de la performance

Chaque jour, des milliers de commandes transitent par les plateformes de Peexweb. Cette organisation exige précision, rapidité et coordination. Or, la hausse continue des volumes imposait une évolution des infrastructures.

En s’installant dans des locaux plus spacieux à Saint-Priest, l’entreprise franchit un cap décisif. Elle dispose désormais d’un entrepôt agrandi, pensé pour fluidifier la gestion des stocks et accélérer la préparation des commandes. Résultat immédiat : des délais raccourcis et une meilleure maîtrise des flux.

Pour Pascal Bardot, Directeur Marketing et E-commerce de Peexweb, cette étape marque un tournant stratégique :

« Ce déménagement reflète notre vision pour l’avenir. Nous renforçons nos capacités pour répondre encore mieux aux attentes de nos clients. »

Ainsi, la relocalisation ne répond pas seulement à une contrainte logistique. Elle traduit une volonté claire de structurer durablement la croissance.

Des infrastructures modernisées pour accompagner l’expansion

Peexweb n’a pas simplement gagné en surface. L’entreprise a repensé l’organisation globale de ses espaces afin d’optimiser chaque étape, du stockage à l’expédition.

Le nouvel ensemble comprend :

Un entrepôt nettement agrandi facilitant la rotation des stocks

Des zones de préparation rationalisées limitant les erreurs

Des bureaux modernes favorisant les échanges entre équipes

Un espace réservé à un futur laboratoire de fabrication

Cette configuration améliore la coordination interne. De plus, elle soutient un traitement plus rapide des commandes, un critère déterminant dans le e-commerce actuel.

À l’heure où la rapidité influence fortement le choix des consommateurs, cette logistique optimisée constitue un avantage concurrentiel solide.

Un laboratoire de e-liquides sur mesure en préparation

Au cœur du projet, un espace attire particulièrement l’attention : celui dédié à la création d’un laboratoire de fabrication de e-liquides personnalisés. L’ouverture interviendra dans les prochains mois.

Ce laboratoire permettra à Peexweb de développer des recettes adaptées aux attentes spécifiques de ses clients. L’entreprise vise deux segments complémentaires : les professionnels souhaitant lancer leur propre gamme et les clients recherchant des produits personnalisés.

Cette initiative renforce la maîtrise de la chaîne de valeur. Elle améliore aussi la réactivité face aux tendances du marché.

Peexweb entend associer innovation produit et rigueur réglementaire. Le futur laboratoire respectera les normes françaises et européennes en vigueur. L’entreprise mise ainsi sur la qualité, la traçabilité et la conformité pour consolider sa crédibilité.

Deux marques complémentaires, une stratégie cohérente

Peexweb s’appuie sur deux enseignes aux positionnements distincts mais complémentaires.

D’un côté, ecigplanete.com s’adresse au grand public. La plateforme propose un large choix de matériels et d’e-liquide pour cigarette électronique.

De l’autre, Smoke Market cible les professionnels et détaillants spécialisés. L’enseigne développe des solutions adaptées aux besoins des commerces et distributeurs.

Cette complémentarité structure la stratégie globale du groupe. Le nouveau site logistique bénéficie aux deux marques. Il améliore la disponibilité des références et sécurise les flux.

La boutique grand public, reconnue comme vape shop en ligne Ecigplanete, profite ainsi d’une organisation plus agile. Parallèlement, les partenaires professionnels de Smoke Market bénéficient d’une meilleure capacité d’approvisionnement et d’une gestion optimisée des volumes.

Un investissement structurant pour le territoire lyonnais

Au-delà de la performance interne, ce déménagement renforce l’ancrage local de Peexweb. Saint-Priest, déjà pôle logistique stratégique de la métropole de Lyon, accueille désormais une structure modernisée capable d’absorber un volume croissant d’activité.

Ce choix géographique facilite les connexions routières nationales. Il optimise donc les délais de livraison sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, l’entreprise améliore les conditions de travail de ses équipes. Les bureaux offrent un cadre plus fonctionnel et collaboratif. Cette dynamique favorise la créativité, la coordination et l’engagement des salariés.

Ainsi, l’investissement dépasse la seule logique immobilière. Il participe à la consolidation d’un acteur économique régional en pleine expansion.

Rigueur opérationnelle et service client au cœur du modèle

Peexweb fonde son développement sur des valeurs claires : rigueur, réactivité et satisfaction client. Chaque commande suit un processus structuré. Chaque expédition vise la rapidité et la fiabilité.

Le nouvel entrepôt renforce cette exigence. Les équipes bénéficient d’outils adaptés et d’une organisation rationalisée. Cette efficacité logistique nourrit directement la fidélisation.

De plus, le futur laboratoire permettra d’apporter des réponses plus personnalisées. L’entreprise ne se contente plus de distribuer. Elle ambitionne désormais de concevoir et d’innover.

Cette montée en gamme structure son positionnement sur un marché concurrentiel.

Cap sur l’avenir : croissance et consolidation

Avec ces nouveaux locaux, Peexweb consolide ses bases. L’entreprise dispose désormais d’une capacité logistique élargie et d’un potentiel d’innovation renforcé.

Elle prévoit de développer de nouveaux services et d’accompagner l’évolution du marché. Le laboratoire sur mesure jouera un rôle clé dans cette stratégie. Il permettra d’anticiper les attentes et de créer de nouvelles opportunités commerciales.

À Saint-Priest, ce déménagement symbolise bien plus qu’une extension immobilière. Il incarne une étape structurante, mêlant performance logistique, innovation produit et vision entrepreneuriale.