Offres en ligne et expérience client : comment les plateformes de divertissement attirent les utilisateurs ?

Le marché numérique français a traversé 2024 en expansion. Dans l’e-commerce, les ventes ont atteint 175,3 milliards d’euros (+9,6 % a/a), avec 2,6 milliards de transactions et 41,6 millions de Français ayant acheté au moins une fois dans l’année, en moyenne 62 achats par personne.

Le message derrière ces chiffres est que des funnels mobile-first, des pages légères et des moyens de paiement locaux (Cartes Bancaires, portefeuilles numériques) sont devenus des facteurs de conversion critiques dès la première visite. Ces données confirment pourquoi “offre d’entrée + UX sans friction” est devenu le combo dominant d’acquisition.

Plus d’achats et plus de temps en ligne : ce que cela change pour l’onboarding

Dans l’univers du divertissement en ligne, qui inclut streaming, jeux et autres expériences numériques, la bataille pour l’attention et l’inscription précoce se joue avec des gratifications de bienvenue, des périodes d’essai et des remises temporaires.

Dans le segment régulé des jeux et paris en ligne (JAH), l’A.N.J. rapporte un PBJ online de 2,6 Md€ en 2024 (+12 % a/a), tiré par les paris sportifs (1,8 Md€; +19 %), portés par un calendrier sportif exceptionnel. Cela explique pourquoi les plateformes investissent dans des offres qui abaissent la barrière du premier clic.

Ainsi, émergent des mécanismes pour rendre l’arrivée de l’utilisateur plus informative et responsable. Lorsqu’on traite des gratifications dans l’écosystème régulé, la communication doit être descriptive, non promotionnelle, avec éligibilité claire, vérification d’âge et liens visibles vers le jeu responsable.

Concrètement, un onboarding efficace combine pédagogie (expliquer les formats de gratifications et leurs conditions d’éligibilité) et transparence, afin que l’utilisateur puisse comparer en connaissance de cause avant de choisir une offre.

Dans ce cadre informatif, après avoir présenté les formats usuels (match bonus, tours, packs progressifs) et les éléments clés des T&Cs (plafonds, limites, exigences de mise), il est pertinent de proposer une étape de comparaison neutre, et toujours dans le respect des règles de protection (âge, limites, messages de modération).

Dans le retail en ligne, des coupons de première commande, des frais de livraison réduits sur le premier envoi et des essais gratuits pour des services numériques agissent comme des “déclencheurs d’entrée” qui font monter le taux d’inscription. La Fevad elle-même indique que la croissance 2024 n’a pas été qu’une hausse nominale de valeur.

Il y a eu intensification du volume d’achats et élargissement de la base d’acheteurs, ce qui renforce la thèse selon laquelle des incitations initiales alliées à une UX standardisée (vitesse, clarté des prix, checkout simple) changent le résultat d’acquisition à l’échelle.

Pour les publishers et plateformes, l’enjeu est de réduire la friction du premier usage puis de provoquer le “second clic” avec une personnalisation légère, comme des recommandations et des emails/SMS d’activation, sans excès qui génèrent du churn post-essai.

Dans le divertissement régulé, l’A-N-J montre un marché en hausse en 2024, avec les paris sportifs représentant 68 % du PBJ online et une croissance à deux chiffres sur l’année, mais sous surveillance.

L’objectif déclaré du régulateur est de limiter les pratiques commerciales agressives et de prioriser les mesures de protection, comme, par exemple, des messages de modération, des limites, une visibilité des risques).

Ainsi, lorsque la plateforme présente un “bonus de bienvenue”, la manière de communiquer (termes, éligibilité, limites) influence autant la conversion que la conformité et, par conséquent, la réputation.

De l’offre à la fidélité : UX, personnalisation, personnalisation et CRM

L’UX réduit la friction sur mobile. En pratique, une acquisition durable en France naît de petits détails d’expérience sur smartphone. Des pages qui se chargent vite, une copy de bénéfice claire au premier écran, des formulaires courts avec autofill et des moyens de paiement familiers au public local.

Ce soin des micro-frictions n’est pas un “nice to have”. En 2024, l’e-commerce français a crû tiré par le volume, davantage de personnes achetant plus souvent, ce qui confirme qu’un flux d’inscription simple versera des dividendes de conversion tout au long du funnel.

Comme la Fevad l’a indiqué en publiant les chiffres 2024 (175,3 Md€; 2,6 Md de transactions), la reprise de la consommation numérique est moins liée à l’inflation et davantage à l’usage récurrent, précisément là où une UX compétente a le plus d’impact. Mais, après l’offre d’entrée, le défi suivant est de transformer l’inscription en second usage.

La recette qui fonctionne le mieux auprès du public français combine des messages d’activation par email/SMS qui rappellent la raison de l’inscription (essai, coupon, gratification de bienvenue) sans excès commercial et des recommandations légères dans l’app/site, alignées sur l’historique initial, comme contenus vus et catégorie de l’offre.

Il faut aussi de la transparence sur le prix et sur les termes. Pas de petites lignes façon “piège”, la perception d’équité est centrale pour réduire les annulations post-essai. Sur un marché où la croissance du digital s’explique par plus d’utilisateurs et plus d’achats, ce cycle court de valeur (offre → expérience → réactivation) tend à mieux performer que des campagnes longues et génériques.

Indicateurs qui comptent pour une acquisition durable

Dans les publications françaises et rapports sectoriels, les KPI qui “racontent le mieux l’histoire” acquisition + expérience sont le CAC par canal et le payback (combien de temps l’offre met à “s’amortir”), le taux de vérification complétée et le drop par étape dans le funnel mobile (où se trouve la friction?).

Mais aussi le second usage sous 7-14 jours (preuve que la proposition de valeur a été comprise), le churn post-essai et les réclamations liées à des termes peu clairs (thermomètre de confiance) ainsi que le LTV par cohorte d’offre (si la gratification a attiré un client de valeur ou seulement un “chasseur de promos”) comptent également.

En France, l’offre amène le clic, mais l’expérience et la confiance, soutenues par des règles claires et les bonnes pratiques d’UX, sont ce qui maintient la rétention au trimestre suivant.