Qui a inventé la machine à écrire et quand ?

L’histoire de la machine à écrire est riche, complexe et jalonnée d’inventeurs méconnus qui ont chacun contribué à façonner cet appareil révolutionnaire. Du concept de Henry Mill en 1714 au prêtre italien Pellegrino Turri, en passant par mécanicien américain Christopher Latham Sholes, découvrons les contributions diverses et variées de ces pionniers ainsi que la date clé où cette invention a marqué son temps.

Les premiers concepts de la machine à écrire

Parler de l’invention de la machine à écrire implique de revenir aux premières tentatives visant à créer un dispositif mécanique permettant de reproduire des lettres sur du papier.

Henry Mill : une tentative pionnière

En 1714, Henry Mill, un ingénieur anglais, obtient un brevet pour une « machine artificielle ou méthode d’impression ». Ce précurseur de la machine à écrire cherchait à mettre au point une machine capable de produire des lettres aussi nettes que celles des imprimeurs. Il n’existe cependant pas de traces physiques de cette machine, seulement la preuve qu’un tel brevet a été déposé.

Le prêtre Pellegrino Turri et la typographie pour aveugles

En 1808, le prêtre et inventeur italien Pellegrino Turri met au point une machine pour permettre à une amie aveugle, la comtesse Carolina Fantoni da Fivizzano, de correspondre par écrit. La machine utilisait des tiges frappant du papier utilisant de l’encre carbonée afin de laisser une trace durable, un procédé tout à fait inédit pour l’époque.

La première machine commercialisée : l’œuvre de Sholes et Glidden

C’est avec la Machine Standard de 1868, souvent appelée ‘Remington N°1’, que la machine à écrire entre véritablement dans le domaine public. Elle fut conçue par Christopher Latham Sholes, assisté de Samuel Soule et Carlos Glidden.

Le rôle de Christopher Latham Sholes

Christopher Latham Sholes, un mécanicien américain, est souvent crédité comme étant l’inventeur de la première machine à écrire pratique. Inspiré par les nombreuses tentatives précédentes, il commence à travailler sur cette invention en 1867 avec ses complices Samuel Soule et Carlos Glidden. Ils cherchent à améliorer les anciens modèles et aboutissent finalement à une version fonctionnelle en 1868.

La commercialisation par Remington

Le design de Sholes et Glidden attire rapidement l’attention de la société E. Remington and Sons, connue pour ses armes à feu et machines de couture. En 1873, Remington commence la production en masse de la nouvelle machine à écrire. La « Remington N°1 » (également appelée Sholes & Glidden Type Writer) devient ainsi la première machine à écrire produite en série.

Conception basée sur un clavier de type piano pour faciliter la frappe

pour faciliter la frappe Taille compacte grâce à l’utilisation des tiges pour frapper les lettres

grâce à l’utilisation des tiges pour frapper les lettres Mise en place de rubans en tissu enduits d’encre pour éviter d’utiliser des encres liquides

pour éviter d’utiliser des encres liquides Bois de jacaranda utilisé pour la structure extérieure pour sa robustesse et beauté

utilisé pour la structure extérieure pour sa robustesse et beauté Adoption du célèbre clavier QWERTY pour éviter que les tiges ne se bloquent

Les perfectionnements et générations de machines à écrire

Bien que la Remington soit la première machine commercialisée, elle n’était que le début d’une longue série de développements et d’améliorations techniques. D’autres inventeurs et sociétés y apportèrent leurs touches personnelles.

Charles Thurber et l’écriture horizontale

Avant même les travaux de Sholes, l’imprimeur Charles Thurber avait breveté en 1843 une machine à écrire à rouleau horizontal similaire à celle de Henry Mill. Destinée principalement à aider les personnes handicapées, la machine de Thurber n’a jamais été commercialisée mais reste un jalon important dans l’évolution technique.

The Caligraph et les innovations multiples

Lancé en 1881, The Caligraph fut une autre marque prométeuse. Développée par les frères George Washington Newton Yost et John Thomas Underwood, elle surpassa techniquement la Remington 2 avec ses améliorations pratiques, tels que l’alignement parfait des lettres et le retour automatique du chariot.

Le succès de la Blickensderfer

En 1893, la sortie de la Blickensderfer Model 5, conçue par l’inventeur suisse George Canfield Blickensderfer, fit sensation. Livrée avec un type de boîte amovible, elle permettait de changer facilement de police de caractères – une révolution pour l’époque – et devint populaire dans les bureaux européens et américains.

L’impact culturel et industriel de la machine à écrire

Introduite dans les bureaux et maisons, la machine à écrire modifia radicalement la manière dont le texte était produit et diffusé. Elle joua un rôle crucial dans l’industrialisation de la communication écrite.

Facilitation des tâches administratives

Avec l’arrivée de la machine à écrire, les secrétaires et autres employés de bureau virent leur travail mécanisé et standardisé. Les manuscrits désordonnés ne furent bientôt plus qu’un souvenir, remplacés par des documents uniformes et faciles à lire. Cette transition vers la mécanisation augmenta non seulement l’efficacité mais réduisit également les coûts de main-d’œuvre.

Ouverture du marché des machines à écrire portables

Avec le modèle Corona 3 de 1912, la portabilité de la machine à écrire se démocratisa. Les journalistes notamment purent transporter facilement ces appareils sur le terrain, accélérant ainsi le processus de reportage et publication. Les écrivains y trouvèrent également un outil fidèle pour développer leurs œuvres littéraires.

Lutte pour les brevets et la concurrence industrielle

Durant le tournant des XIXème et XXème siècles, de nombreuses entreprises rivalisent pour dominer le marché et déposent une multitude de brevets pour protéger leurs innovations. Compagnies telles qu’Underwood, Royal, Smith-Corona, restent célèbres pour leurs inventions ingénieuses et influence durable sur ce secteur en mutation rapide.

La machine à écrire a transformé la communication écrite, facilitant les tâches administratives et ouvrant le marché des machines portables. Des pionniers comme Henry Mill et Christopher Latham Sholes ont chacun laissé une empreinte indélébile sur son évolution. À travers les âges, chaque innovation a contribué à l’outil incontournable que nous connaissons aujourd’hui. Qui aurait imaginé que cet appareil aurait un tel impact sur notre société moderne?