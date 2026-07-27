Internet à Bali : wifi, SIM locale ou eSIM, que choisir en 2026

Le wifi est partout à Bali. Dans les hôtels, les villas, les warungs, les beach clubs, jusque dans les cafés perdus des rizières d’Ubud. Et pourtant, arriver sur l’île sans données mobiles reste la meilleure façon de rater son premier jour. Voici comment trancher entre les trois solutions possibles, selon la durée du séjour et le budget.

Pourquoi le wifi ne suffit pas à Bali

La densité de wifi gratuit sur l’île est réellement impressionnante. Un voyageur qui ne quitte pas sa villa et les restaurants du quartier peut techniquement s’en sortir sans jamais acheter un mégaoctet. En pratique, presque personne n’y arrive, et pour une raison très précise.

À Bali, on se déplace avec Grab ou Gojek. Ce sont les deux applications de réservation de scooters, de voitures et de livraison qui ont remplacé les taxis dans à peu près tous les usages. Or on commande un Grab depuis le trottoir, à la sortie d’un temple ou d’un marché, là où il n’y a évidemment pas de wifi. Sans données mobiles, il faut négocier avec un chauffeur à l’ancienne, généralement au triple du prix.

S’ajoutent les usages qui font la vie quotidienne d’un voyageur : Google Maps pour circuler, les traducteurs, la réservation d’une activité à la dernière minute, et la déclaration de douane électronique qu’il faut présenter sous forme de code QR à l’arrivée à l’aéroport de Denpasar. Ce dernier point à lui seul justifie d’être connecté avant même de passer la frontière.

La question n’est donc pas de savoir s’il faut des données mobiles, mais laquelle des trois solutions choisir.

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Combien de données faut-il vraiment prévoir

C’est le point sur lequel la plupart des voyageurs se trompent, et toujours dans le même sens : ils achètent beaucoup trop.

Une journée type de touriste à Bali consomme entre 500 Mo et 1 Go. Google Maps en navigation est étonnamment léger, Grab et WhatsApp le sont aussi, et la messagerie représente une part négligeable du total. Sur deux semaines, une enveloppe de 10 à 20 Go couvre confortablement l’ensemble, wifi de l’hébergement compris.

Ce qui fait exploser un forfait, c’est autre chose : le streaming vidéo en déplacement, les appels vidéo longs vers la France, et surtout la sauvegarde automatique des photos. Une journée de plongée aux Gili produit vite plusieurs gigaoctets de fichiers que le téléphone s’empresse d’envoyer sur le cloud dès qu’il capte.

Le réflexe utile, à prendre avant le départ : passer les sauvegardes photo et les mises à jour d’applications en wifi uniquement. Ce seul réglage divise souvent la consommation par deux.

Les trois solutions, en clair

Le roaming de ton forfait français

À vérifier en premier, parce que ça ne coûte rien de regarder. La plupart des forfaits français facturent l’Indonésie au mégaoctet, en dehors de toute enveloppe, à des tarifs qui transforment une semaine de vacances en incident bancaire. Mais quelques offres incluent désormais l’Asie du Sud-Est dans leur zone hors Europe, avec plusieurs gigaoctets compris.

Deux minutes dans l’espace client suffisent à savoir de quel côté on se trouve. Si le forfait couvre l’Indonésie avec un volume décent, le débat s’arrête là et il n’y a rien à acheter. Dans le cas contraire, il faut impérativement désactiver les données à l’étranger avant le décollage, sous peine de découvrir la facture au retour.

La carte SIM locale

C’est la meilleure solution au gigaoctet dès que le séjour s’allonge. Telkomsel offre la couverture la plus large, en particulier hors du sud de l’île, tandis qu’Indosat et XL se défendent bien dans les zones denses et sont souvent un peu moins chers.

Trois précautions comptent. D’abord, éviter les comptoirs de l’aéroport, dont les tarifs sont systématiquement supérieurs à ceux de la ville pour un contenu identique. Ensuite, acheter en boutique officielle, une GraPARI dans le cas de Telkomsel, avec le passeport, plutôt que dans une échoppe de rue où l’activation est bâclée une fois sur deux.

Enfin, il y a la question de l’IMEI. Depuis 2020, l’Indonésie bloque les téléphones étrangers sur ses réseaux locaux tant que leur numéro d’identification n’est pas enregistré auprès des douanes. Les voyageurs restant moins de 90 jours bénéficient d’une tolérance, ce qui couvre l’immense majorité des séjours touristiques. Mais un enregistrement mal effectué en boutique de rue peut couper la ligne au bout de quelques jours, sans avertissement et sans recours simple.

Dernier inconvénient, souvent sous-estimé : sur un téléphone à emplacement unique, insérer la carte indonésienne signifie retirer la carte française. Plus de SMS de la banque, plus de double authentification, plus d’appels sur le numéro habituel pendant tout le séjour.

L’eSIM

Une eSIM est une carte SIM téléchargée plutôt qu’insérée. Le profil s’installe depuis la France, avant le départ, et la ligne s’active toute seule dès que l’avion touche le sol et que le téléphone accroche un réseau indonésien. Aucune file d’attente, aucun comptoir, aucun passeport à tendre.

Deux avantages pratiques la distinguent nettement de la carte physique. Le premier : le numéro français reste actif en parallèle, puisque l’eSIM occupe un emplacement virtuel distinct. Les SMS de la banque continuent d’arriver. Le second : comme ces offres fonctionnent en itinérance sur les réseaux locaux sans ouvrir de contrat indonésien, la réglementation sur l’IMEI ne s’applique pas. Le sujet disparaît purement et simplement.

Reste la question du prix, qui est la vraie variable. Sur un séjour de une à trois semaines, l’écart avec une carte locale est faible et se rattrape largement en temps gagné et en tranquillité. Il suffit de trouver une eSIM Bali pas chère dont l’enveloppe correspond à la durée réelle du séjour, plutôt que de payer pour cinquante gigaoctets dont quarante ne serviront jamais. Sur plusieurs mois en revanche, la carte locale reprend l’avantage sans discussion.

La contrainte à connaître : le téléphone doit être compatible eSIM et déverrouillé opérateur. Cela exclut une partie du parc, notamment les modèles d’entrée de gamme et les téléphones achetés en offre subventionnée jamais désimlockés.

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Que choisir selon la durée du séjour

Durée Solution la plus adaptée Pourquoi Escale ou week-end eSIM Opérationnel à l’atterrissage, aucune démarche pour deux jours 1 à 3 semaines eSIM L’écart de prix avec la SIM locale est faible, le confort ne se compare pas 1 à 3 mois eSIM à l’arrivée, puis SIM locale Connecté dès la sortie de l’avion, puis passage au tarif local sans urgence Plus de 3 mois SIM locale, avec enregistrement IMEI Le coût au gigaoctet devient décisif, la démarche douanière se justifie

Vérifier que ton téléphone accepte l’eSIM

La vérification prend dix secondes et évite une mauvaise surprise à l’aéroport.

Composer *#06# sur le clavier du téléphone. Si un numéro EID apparaît en plus de l’IMEI, l’appareil gère l’eSIM. Vérifier que le téléphone n’est pas verrouillé sur un opérateur, ce qui reste fréquent sur les appareils achetés avec un forfait subventionné.

En pratique, les iPhone depuis le XS et la grande majorité des Android haut et milieu de gamme sortis ces dernières années sont compatibles. Les modèles d’entrée de gamme et les téléphones plus anciens, non.

Les erreurs qui coûtent cher

Acheter au comptoir de l’aéroport. Même produit, même opérateur, tarif nettement plus élevé qu’en ville, avec une file d’attente en prime.

Acheter en échoppe de rue. L’activation et l’enregistrement y sont faits à la va-vite. Une ligne coupée au bout de trois jours est un scénario courant.

Compter sur le wifi pour se déplacer. Grab et Gojek se commandent dans la rue. Sans données mobiles, on négocie au prix touriste.

Oublier le jour de Nyepi. Lors du nouvel an balinais, en mars, l’île entière s’arrête pendant vingt-quatre heures et les données mobiles sont coupées, y compris pour les cartes étrangères. Seuls les accès filaires continuent de fonctionner.

Laisser les données à l’étranger activées sans avoir vérifié son forfait. C’est le grand classique de la facture au retour.

Questions fréquentes

Le wifi des hôtels est-il fiable à Bali ?

Dans le sud de l’île, il est généralement correct pour naviguer et échanger des messages. Il devient inégal en soirée, quand le lien est partagé entre tous les occupants, et il tombe avec le courant, dont les coupures sont fréquentes.

Peut-on garder son numéro français en utilisant une eSIM ?

Oui, c’est même l’un de ses principaux atouts. L’eSIM occupe un emplacement virtuel, la carte française reste en place et continue de recevoir appels et SMS, notamment ceux de la banque.

Quel opérateur couvre le mieux l’île ?

Telkomsel, en particulier dès que l’on sort du triangle Canggu, Denpasar, Ubud. Dans les zones touristiques denses, les trois grands opérateurs se valent.

Faut-il enregistrer son IMEI pour deux semaines de vacances ?

Non. La tolérance s’applique en dessous de 90 jours pour une carte locale, et la question ne se pose pas du tout avec une eSIM en itinérance.

En résumé

Pour un séjour touristique classique, l’eSIM installée avant le départ règle le problème en dix minutes et pour un surcoût minime par rapport à une carte locale. Pour une installation de plusieurs mois, la carte indonésienne achetée en boutique officielle redevient le choix évident. Et dans tous les cas, le premier réflexe reste le moins cher de tous : ouvrir son espace client et vérifier ce que le forfait français prévoit déjà pour l’Indonésie.