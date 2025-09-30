Finary lève 25 millions d’euros en série B : quel impact pour la fintech ?

Finary vient de boucler une nouvelle étape importante dans son développement en levant 25 millions d’euros en série B. Cette fintech française spécialisée dans la gestion de patrimoine numérique a profité de l’engagement avec de nouveaux investisseurs tels que PayPal Ventures. Avec une telle somme, l’entreprise peut désormais poursuivre son expansion à l’international tout en renforçant son offre technologique.

Une importante levée de fonds pilotée par PayPal Ventures

La FinTech française spécialisée en gestion de patrimoine numérique ambitionne de devenir la référence mondiale dans son domaine. PayPal Ventures est le partenaire qui a mené la levée de fonds de 25 millions d’euros lors d’un tour de série B. Il a par ailleurs profité de la participation d’autres partenaires tels que Y Combinator, Hedosophia, LocalGlobe et SpeedInvest. C’est une occasion pour la fintech de renforcer une dynamique déjà engagée à travers un tel financement. En effet, elle se positionne comme une référence en termes de gestion de patrimoine en Europe avec pour objectif de démocratiser l’accès à ce service.

Plusieurs axes pourront ainsi être développés par Finary après cette injection de capital. Il s’agit notamment de l’enrichissement de ses outils d’intelligence artificielle, de son expansion européenne, du renforcement de ses services haut de gamme à travers Finary One et de l’introduction de nouveaux produits financiers. Ainsi, cette levée de fonds aura également un grand impact sur les services financiers en ligne. Ce qui peut d’ailleurs améliorer la qualité des transactions effectuées au casino en ligne avec PayPal entre autres. En effet, grâce à ce service de paiement, les joueurs ont la possibilité d’effectuer leurs transactions en toute sécurité.

Un positionnement éthique et technologique

Finary a vu le jour en 2020 avec une seule idée en tête : centraliser tous les actifs d’un individu sur une seule plateforme. Mounir Laggoune et Julien Blancher sont les têtes pensantes qui ont mis ce plan à exécution et qui viennent de réussir à lever jusqu’à 25 millions d’euros de fonds pour entretenir leur invention. L’idée est que chaque individu puisse gérer ses actifs tels que les crypto-monnaies, l’immobilier ou les placements sur une seule et même interface. Grâce à l’IA, la plateforme propose des solutions sur mesure aux utilisateurs dans le but de les aider à se projeter et à adopter les meilleures solutions technologiques suivant leur besoin particulier.

Dans cette optique, le partenariat avec PayPal ne fait que renforcer la notoriété que Finary a sur le marché. Plus encore, il y aura désormais un véritable pont entre la finance dématérialisée et les services de paiement numériques. Ce qui renforce la légitimité de Finary dans l’écosystème fintech. C’est exactement le partenariat dont cette entreprise avait besoin pour gagner du terrain et inciter davantage la confiance des utilisateurs.

Adoption, rentabilité et utilisateurs

Cette levée de fonds vient renforcer la confiance que les utilisateurs avaient déjà en Finary. Avant cet événement marquant, la FinTech comptait déjà plus de 600 000 utilisateurs. Ce qui prouve que les gens s’intéressent réellement à ce type d’outil de gestion patrimoniale. Pour une FinTech à fort caractère technologique, l’atteinte de la rentabilité annoncée en 2024 a marqué un tournant décisif pour l’entreprise. L’entreprise a en projet d’atteindre jusqu’à 5 milliards d’euros d’actifs sous gestion d’ici 3 ans avec cette levée de fonds. Autrement dit, elle compte mettre toutes les techniques en action pour gagner la confiance de millions d’utilisateurs et les inciter à s’engager en toute quiétude. Cela sera davantage renforcé par la qualité des services offerts et la garantie d’une bonne gestion de ces actifs.

Finary ne sert pas seulement à suivre les actifs, en effet, la FinTech a de grandes ambitions pour ses utilisateurs. Elle prévoit de proposer une interface véritablement hybride où les utilisateurs pourront accéder à un grand nombre de services parmi lesquels : assurance-vie, investissements diversifiés et crypto-monnaies. L’objectif est d’intégrer tous ces services dans le même tableau de bord pour simplifier véritablement la vie aux utilisateurs.

Défis et enjeux pour Finary

L’ampleur de ce financement affecte clairement les attentes que les investisseurs et les utilisateurs ont désormais envers Finary. En effet, la FinTech doit désormais pouvoir offrir des services de qualité et répondre à un certain nombre d’attentes fortes. Autrement dit, l’entreprise doit trouver le moyen de prouver que son modèle basé sur l’intelligence artificielle apporte un réel avantage aux acteurs traditionnels. Mais aussi, elle doit pouvoir garantir une bonne gestion de la croissance sans que la qualité des services en pâtisse.

De plus, Finary doit être en mesure de respecter les réglementations financières européennes. Cela concerne notamment les obligations de conformité, le statut de prestataire de service sur actif numérique ou PSAN ainsi que les autorisations nationales. Garantir une confiance et une transparence sans faille auprès des utilisateurs est l’un des nombreux défis que cette entreprise devra relever. Cela est d’autant plus important qu’il s’agit d’un secteur de l’industrie où la protection des données est une priorité absolue. Finary devra donc penser à mettre en place des mesures de sécurité à toute épreuve pour assurer aux utilisateurs une protection contre toutes sortes d’attaques.

Répercussions sur le secteur FinTech

Afin d’assurer un rapprochement entre FinTech de paiement et wealthtech, PayPal investit dans l’univers de la gestion de patrimoine. PayPal est une grande entreprise mondialement connue dans le secteur des paiements en ligne. Ayant déjà gagné la confiance de ses utilisateurs, le fait de signer avec une FinTech est une preuve que cette dernière est digne de confiance. Ce partenariat change totalement la façon dont les gens voient la gestion de patrimoine numérique et ouvre cet univers à plus d’utilisateurs. Ainsi, on assiste à une intégration des services financiers dans une application qui n’est pas en lien direct avec les banques.

D’un autre côté, les utilisateurs peuvent ainsi profiter de l’éducation financière, de la technologie et de la transparence dans une seule et même solution. Ce sont des concepts qui attirent particulièrement les jeunes générations souhaitant comprendre en profondeur la façon dont leur patrimoine est géré. À ce stade, il sera question pour Finary de relever l’un des plus gros défis consistant à combiner la croissance durable, l’innovation et la sécurité. Réussir un tel deal va propulser cette FinTech à un rang très élevé dans un univers où on retrouve des solutions hybrides et sécurisées.