Faut-il faire du sport quand on est fatigué ? La réponse pourrait vous surprendre !

Après une longue journée, l’envie de se lover dans son canapé semble bien plus tentante qu’une séance de sport. Pourtant, contrairement aux idées reçues, bouger pourrait être la clé pour retrouver de l’énergie ! Mais attention, tout dépend du type de fatigue ressenti. Alors, faut-il s’écouter ou se motiver ? On vous dit tout.

Pourquoi le sport est un véritable allié contre la fatigue ?

Lorsqu’on est fatigué, on a tendance à penser que le repos est la seule solution. Pourtant, l’exercice physique est l’un des meilleurs moyens de recharger ses batteries.

Le cercle vicieux de la sédentarité

Moins on bouge, plus on se sent fatigué… et plus on est fatigué, moins on a envie de bouger. Ce phénomène est bien connu des spécialistes. Une activité physique régulière améliore la condition physique, renforce les muscles et augmente la résistance à l’effort. Résultat ? On se sent plus en forme au quotidien et les petits efforts (monter les escaliers, porter ses courses…) deviennent plus faciles.

Les endorphines : un booster d’énergie naturel

Faire du sport libère des endorphines, ces fameuses « hormones du bonheur » qui procurent une sensation de bien-être et d’apaisement. Mieux encore, elles peuvent réduire la sensation de fatigue et améliorer l’humeur, avec des effets qui durent plusieurs heures après l’effort.

Un sommeil plus réparateur

L’activité physique aide également à mieux dormir. En fatiguant naturellement l’organisme, elle favorise un endormissement plus rapide et un sommeil de meilleure qualité. Attention toutefois à ne pas s’entraîner trop tard le soir, au risque de retarder l’endormissement.

Fatigue ou simple flemme ? Apprenez à faire la différence

Avant de décider de faire du sport ou non, il est essentiel de distinguer une véritable fatigue physique d’un simple manque de motivation.

Les signes d’une vraie fatigue physique

Sensation d’épuisement général

Difficulté à effectuer des tâches du quotidien

Manque de concentration et somnolence

Douleurs musculaires et manque de force

Si vous ressentez ces symptômes, il peut être préférable d’écouter votre corps et de vous reposer. Un surmenage physique ou mental peut être contre-productif et mener à une fatigue chronique.

Quand il ne s’agit que de flemme…

Vous êtes installé(e) confortablement devant votre série préférée et l’idée d’enfiler vos baskets vous semble insurmontable ? Pourtant, une fois lancé(e), vous pourriez être surpris(e) par le regain d’énergie que procure l’activité physique. Dans ce cas, il suffit souvent de se motiver à commencer pour constater que la fatigue n’était qu’un prétexte.

Quel type d’activité privilégier quand on est fatigué ?

Si l’idée d’un entraînement intense vous semble impossible, optez pour des activités plus douces mais tout aussi bénéfiques.

Les sports doux pour retrouver de l’énergie

La marche rapide : excellente pour oxygéner l’organisme et relancer la circulation sanguine

: excellente pour oxygéner l’organisme et relancer la circulation sanguine Le yoga : idéal pour détendre le corps et apaiser l’esprit

: idéal pour détendre le corps et apaiser l’esprit La natation : un sport complet qui tonifie les muscles sans traumatiser les articulations

: un sport complet qui tonifie les muscles sans traumatiser les articulations Le Pilates : parfait pour renforcer les muscles en profondeur et améliorer la posture

Besoin d’un coup de boost ? Optez pour une activité dynamique !

Si vous sentez que votre fatigue est plus mentale que physique, misez sur un sport plus énergique :

Le running : idéal pour libérer des endorphines et évacuer le stress

: idéal pour libérer des endorphines et évacuer le stress Le HIIT (High-Intensity Interval Training) : des séances courtes et efficaces pour réveiller l’organisme

: des séances courtes et efficaces pour réveiller l’organisme La danse ou la boxe : parfaites pour se défouler et relâcher la pression

Combien de temps doit durer une séance pour être efficace ?

Bonne nouvelle : pas besoin de s’entraîner pendant des heures pour ressentir les bienfaits du sport ! Selon plusieurs études, 30 minutes suffisent pour déclencher la production d’endorphines et augmenter son niveau d’énergie.

Si vous manquez de temps (ou de motivation), testez des séances plus courtes :

10 minutes de stretching ou de yoga pour réveiller en douceur l’organisme

pour réveiller en douceur l’organisme 15 minutes de cardio (marche rapide, vélo, corde à sauter) pour un coup de boost express

(marche rapide, vélo, corde à sauter) pour un coup de boost express 20 minutes de renforcement musculaire pour maintenir une bonne tonicité

Peut-on faire trop de sport ? Les signaux d’alerte à surveiller

Si le sport est un excellent moyen de combattre la fatigue, l’excès peut aussi devenir contre-productif. Un entraînement trop intensif sans récupération suffisante peut entraîner une fatigue chronique, des douleurs musculaires et une baisse des performances.

Les signes d’un surentraînement

Fatigue persistante malgré un bon sommeil

Irritabilité et baisse de motivation

Douleurs musculaires ou articulaires fréquentes

Sensation de faiblesse ou de manque d’énergie après l’effort

Si vous ressentez ces symptômes, faites une pause et privilégiez des activités plus douces comme le yoga ou la marche.

En conclusion : faut-il faire du sport quand on est fatigué ?

La réponse dépend de votre état de fatigue ! Si vous êtes épuisé(e) physiquement, écoutez votre corps et reposez-vous. En revanche, si votre fatigue est plutôt mentale ou due à la sédentarité, bouger sera la meilleure solution pour retrouver de l’énergie.

L’astuce : commencez doucement et voyez comment vous vous sentez. Parfois, il suffit de quelques minutes d’exercice pour se sentir revigoré(e) et prêt(e) à enchaîner une séance complète !