Pourquoi les smart vapes sont dangereuses ?

Les smart vapes commencent à arriver en Europe et représentent un danger pour les jeunes. De quoi s’agit-il et quels sont les risques avec ces cigarettes électroniques dites intelligentes ?

Les smart vapes, ces nouvelles puffs dernier cri

Les smart vapes, c’est quoi au juste ? Il s’agit de cigarettes électroniques dites intelligentes, alors qu’on est loin de ça en réalité. Au lieu de vaporettes qui s’adaptent à la consommation de leurs utilisateurs pour les aider à diminuer leur addiction à la nicotine, comme cela était le cas avec la marque Enovap, on est simplement sur des sortes de grosses puffs qui ont un écran proposant différents jeux et applications.

On trouve par exemple des puffs connectées à WhatsApp, Facebook, X et WeChat, ou encore permettant de passer des appels. Bien souvent, les applications en question ne fonctionnent pas et sont simplement là pour attirer les jeunes, qui sont clairement les cibles de ces produits qui sont plus conçus comme des jouets ou des accessoires que comme des substituts aux cigarettes classiques comme le rapporte France TV Info.

Le danger des smart vapes

Les smart vapes sont originaires de Chine, comme bien des cigarettes électroniques. Ce n’est pas un souci en soi, mais là où le bât blesse, c’est que ces produits n’ont pas reçu d’autorisation d’être vendues en France. De nombreuses smart vapes sont fortement dosées en nicotine, allant jusqu’à 50mg dans de grand formats alors que la législation française interdit la vente de produits nicotinés au delà de 20mg pour 10ml d’e-liquide. La France dépend en effet de la directive sur les produits du tabac de l’Union Européenne.

N’étant pas contrôlés par les autorités sanitaires françaises et vendues sous le manteau, on ne sait rien de la composition des e-liquides qui s’y trouvent. Rappelons que les e-liquides vendus sur le territoire français sont étroitement contrôlés et répondent à des normes strictes pour protéger les vapoteurs et vapoteuses. Des histoires de personnes rendues malades par des e-liquides à la composition hasardeuse, achetés sur le marché noir, sont malheureusement répandues.

Pour votre santé, ne vapotez pas avec des smart vapes et n’achetez que des produits certifiés conformes aux normes françaises comme une e-cigarette Vaporesso, gage de performances et de sécurité !

Les puffs vont d’ailleurs être interdites en France à cause de leur impact écologique et de leur utilisation par de nombreux adolescents. Cette interdiction, qui n’a pas encore été actée, devrait survenir d’ici ces prochains mois.

Rappelons que la vape est réservée aux fumeurs et fumeuses qui ont du mal à arrêter de fumer avec les moyens traditionnels remboursés par la Sécurité Sociale, comme les sprays à la nicotine ou encore les patchs. Elle n’est pas remboursable par l’Assurance Maladie et n’est accessible qu’aux personnes majeures. Il est essentiel de diminuer sa consommation de nicotine au fil du temps, en vapotant moins et en diminuant progressivement le dosage de nicotine de ses e-liquides. Cela permet de se débarrasser de son addiction à la nicotine et ainsi de se retrouver en mesure d’arrêter de vapoter.

Les cigarettes électroniques, même si certaines ont un aspect plus ludique que les autres, ne sont pas des jouets. Leur seul objectif est d’aider les personnes qui fument à faire leur sevrage tabagique !