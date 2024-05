Qu'est-ce que le langage patois en France ?

Le terme patois est souvent utilisé de manière péjorative pour désigner les différentes langues et dialectes régionales de la France. Pourtant, ces idiomes représentent une richesse culturelle immense et sont le reflet d’une diversité linguistique fascinante que le pays a à offrir. Qu’il s’agisse des parlers romans ou encore des variations du francique, chaque région possède son propre trésor linguistique.

Qu’est-ce que le patois ?

Le mot patois dérive possiblement du latin vulgaire « patta » qui signifie ‘figurine de plâtre’ se référant initialement à une forme de discours populaire moins prestigieuse que le langue standardisée. Contrairement à une langue officielle, considérée comme plus pure ou éduquée, un dialecte ou patois est perçu comme étant rural, oral, et parfois même rustique. Les caractéristiques principales du patois incluent sa base orale forte, ses variétés locales, et une absence de normalisation grammaticale stricte.

Variétés Locales : Les expressions peuvent changer considérablement d'un village à l'autre.

Absence de Normalisation : Il n'existe pas de standard officiel concernant la grammaire ou l'orthographe dans la plupart des patois.

Les principaux types de patois en France

Patois d’oïl

En France, on distingue principalement deux grands groupes linguistiques : l’Oïl et l’Occitan. Le premier groupe, familier au nord de la Loire, comprend dès lors une multitude de dialectes connus sous le nom de patois d’oïl. Ce terme fait référence à ces variantes qui ont << oïl >> (oui) pour oui.

Ceux-ci incluent : picard, normand, bourguignon, champenois, wallon, etc.

Patois occitan

L’expérience occitane domine le sud de la France. Les patois de cette région sont issus de la grande famille des langues romanes, et ils incarnent la tradition méridionale. On parle ici d’un large éventail de dialectes comme le provençal, le gascon, le limousin, entre autres.

Exemple pratique : Lorsqu’on veut saluer en provençal, on dit “Bonjorn” comparé à “Bonjour” en français standard.

Patois franco-provençal

Le franco-provençal, aussi appelé arpitan, est un groupe de dialectes parlés dans la région de la Savoie, du Lyonnais, et s’étendant jusqu’en Suisse romande et le Val d’Aoste en Italie. C’est une langue distincte qui se situe entre le français et l’occitan.

Ceux-ci incluent : savoyard, dauphinois, lyonnais, valdôtain, etc.

Patois basque

Bien que le basque ne soit pas une langue romane, il constitue un patois distinctif en France, principalement parlé dans la région du Pays basque. Le basque ou euskara est une langue isolée, sans lien direct avec les autres langues européennes.

Exemple pratique : Pour dire « Bonjour » en basque, on dit “Kaixo”.

Patois breton

Le breton est une langue celtique parlée en Bretagne. Elle appartient au groupe des langues brittoniques, proches du gallois et du cornique.

Exemple pratique : En breton, « Bonjour » se dit “Demat”.

Patois alsacien

L’alsacien est un dialecte de l’allemand alémanique, parlé en Alsace. Il appartient au groupe des langues germaniques et diffère significativement du français.

Exemple pratique : Pour dire « Bonjour » en alsacien, on dit “Guten Tag” ou “Guete Daag”.

Patois corse

Le corse est une langue romane parlée en Corse, étroitement liée à l’italien toscan et au sarde.

Exemple pratique : En corse, « Bonjour » se dit “Bonghjornu”.

Ces différentes variétés de patois montrent la richesse linguistique et culturelle de la France, chaque région ayant su conserver et valoriser ses particularités linguistiques.

Répartition géographique et historique

Nord vs sud : influences historiques

La distinction nord/sud en termes linguistiques trouve ses origines dans la période médiévale. Au nord, la domination du francique germanique a laissé des traces discernables, modelant les différents dialectes. Au Sud, c’est surtout l’influence latine avec une touche celte ancienne qui prévaut.

À titre d’exemples, quelques mots empruntés au germanique apparaissent dans le patois pot-au-noir à « pot-eu-neur » au lieu de « pneu ».

L’influence romane

La langue française elle-même est essentiellement issue de l’évolution des diverses langues romanes parlées en France depuis la chute de l’Empire romain. L’italien, provenant également d’une racine commune, montre d’ailleurs certaines affinités avec le sud notamment sur le vocabulaire agricole. Des échanges commerciaux fréquents ont démocratisé certains termes.

Comparaison linguistique entre la france et voisins européens

Belgique et suisse romande

La Belgique et la Suisse romande présentent aussi des versions uniques de leurs propres dialectes similaires aux variations intra-françaises. Bien que partageant de nombreux traits communs avec le français, ces parlers gardent une certaine spécificité distincte.

Par exemple : Le mot « soif » devient « diète » en wallon liégeois ou « faime » signifiant faim en Bourguignon traditionnel^

Italie franco-provençale

Dans le nord de l’Italie, plusieurs vallées alpines utilisent la langue franco-provençale, un autre membre distingué de la famille romane proche du dauphinois parlé autour de Grenoble. Ceci illustre comment les frontières politiques ne limitent pas toujours les démarcations linguistiques populaires.

Renaissance moderne et protection du patois

Revitalisation linguistique

Aujourd’hui, un renouveau d’intérêt existe pour valoriser ces richesses régionales. D’autant plus renforcé par des initiatives éducatives localisées mais bienveillantes qui enseignent pratiquement ces langues oubliées aux jeunes générations à travers les écoles associatives.

Des festivals de folklore régional tentent régulièrement d’incorporer ces anciennes traditions linguistiques dans leur programmation. Les initiatives culturelles contemporaines démontrent toute la vitalité festive des vieux patois.

Efforts législatifs et associatifs

Les statuts légaux accordés à ce patrimoine intangible demeurent identifiables via divers textes constitutionnels reconnaissant au fin fond leur valeur protectrice. En réalité, plusieurs associations telles que ‘Fédération Nationale de Folklore Français’ incarnent la proue porteuse d’efforts sensibilisateurs clairs !

L’avenir des patois

