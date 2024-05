La Cigale et la Fourmi : analyse de la fable de Jean de La Fontaine

La fable « La cigale et la fourmi » est l’une des œuvres les plus célèbres du poète français Jean de La Fontaine. Publiée pour la première fois dans le premier recueil des Fables en 1668, cette courte histoire met en scène deux animaux aux comportements diamétralement opposés. L’analyse de ce texte révèle une richesse de thèmes et de symboles qui continuent de résonner à travers les âges. Explorons ensemble les différentes dimensions de cette fable captivante, en examinant son contexte, ses personnages, sa morale et ses applications toujours actuelles.

Contexte historique et influence littéraire

Au XVIIe siècle, la France est marquée par le règne de Louis XIV, période durant laquelle les arts et la littérature connaissent un essor sans précédent. Jean de La Fontaine, alors partie intégrante de la vie culturelle à la cour, utilise ses fables comme des outils pédagogiques et critiques de la société de son temps. Inspirées en grande partie par les travaux d’Ésope, ces histoires sont peuplées d’animaux humanisés qui reflètent les complexités des rapports humains.

Les personnages : cigale versus fourmi

Dans « La cigale et la fourmi », les deux protagonistes incarnent des philosophies de vie contrastées. Les stéréotypes qu’ils représentent jouent un rôle central dans la compréhension de la fable. La cigale, figure de l’insouciance et de la légèreté, passe son été à chanter, négligeant la préparation pour les mois difficiles. En opposition, la fourmi est l’incarnation de l’organisation et de la prévoyance, accumulant des réserves pour l’hiver.

Ces caractères ne sont pas seulement des personnages mais aussi des archétypes, illustrant deux attitudes distinctes face à la gestion des ressources et des responsabilités :

La cigale : joie de vivre, mais manque de prévision ;

La fourmi : sérieuse et préparée, mais potentiellement avare.

La morale de la fable : au-delà du simple message

Typiquement chez La Fontaine, la morale d’une fable n’est pas simplement un ajout final explicit; elle s’imprègne dans chaque vers et situation présentée. Dans cette fable, si la conclusion directe pourrait être interprétée comme « il faut se préparer pour les jours difficiles », il y a d’autres lectures aussi pertinentes. La moralité ici peut aussi questionner l’équilibre entre le travail et le plaisir, ou mettre en lumière les valeurs d’entraide et de solidarité absentes entre les deux protagonistes.

Analyse détaillée du texte de La Fontaine

Le choix des mots et la structure du poème sont éminemment importants. Chaque terme sélectionné par La Fontaine apporte une nuance particulière et enrichit le texte. Son usage de la rime et du rythme soutient merveilleusement bien l’aspect instructif et plaisant du récit. Par exemple, les descriptions de la vie insouciante de la cigale contrastent avec le ton pratiquement accusateur utilisé pour parler des actions de la fourmi. Cela renforce visuellement et auditivement le contraste entre les deux modes de vie.

Réminiscences contemporaines de la fable

Ce classique de la littérature ne perd pas de sa pertinence, même après plusieurs siècles. Dans notre monde moderne où l’équilibre entre travail et loisir est souvent difficile à gérer, « La cigale et la fourmi » offre un cadre de référence intemporel pour discuter de la planification et de la préparation à long terme, ainsi que de l’aide mutuelle et communautaire. Bien plus qu’une simple critique de l’oisiveté ou de l’avarice, c’est une invitation à réfléchir sur nos propres valeurs et actions quotidiennes.

La cigale et la fourmi : plongée dans l’univers allégorique de La Fontaine

La Cigale et la Fourmi : texte de la fable en intégralité

La Cigale, ayant chanté

Tout l’été,

Se trouva fort dépourvue

Quand la bise fut venue.

Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau.

Elle alla crier famine

Chez la Fourmi sa voisine,

La priant de lui prêter

Quelque grain pour subsister

Jusqu’à la saison nouvelle.

Je vous paierai, lui dit-elle,

Avant l’août, foi d’animal,

Intérêt et principal.

La Fourmi n’est pas prêteuse ;

C’est là son moindre défaut.

Que faisiez-vous au temps chaud ?

Dit-elle à cette emprunteuse.

Nuit et jour à tout venant

Je chantais, ne vous déplaise.

Vous chantiez ? j’en suis fort aise :

Et bien ! dansez maintenant. Jean de La Fontaine – mars 1668

À travers « La cigale et la fourmi », Jean de La Fontaine offre non seulement une leçon de vie mais crée également un miroir de la société, invitant constamment à un dialogue entre le texte et le lecteur. Cette analyse démontre que la portée de la fable dépasse largement le cadre anecdotique pour toucher à des questions universelles et profondément humaines. Familiariser vos enfants avec cette fable, c’est leur transmettre des leçons de vie cruciales tout en éveillant leur goût pour l’art de la narration.