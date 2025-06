Comment l’homéopathie contribue à notre bien-être ?

Créée par le docteur Samuel Hahnemann en 1796, l’homéopathie est une médecine alternative. Elle fait partie des médecines douces comme l’ostéopathie, la mésothérapie, l’acupuncture… Si pour certains scientifiques, elle est semblable à un placebo, le recours à l’homéopathie progresse année après année. Alors, quels sont véritablement les bienfaits de ce médicament naturel ?

Quelles substances contiennent les produits homéopathiques ?

Les produits homéopathiques proviennent de différentes substances diluées, toutes étant naturelles. Les plantes sont très utilisées. Elles sont entières ou ne comprennent qu’une certaine partie. Il s’agit des feuilles, de la racine, des fleurs… D’autres ressources sont présentes, notamment les sécrétions animales, les venins de serpents ou encore des animaux entiers, comme les abeilles. Enfin, des minéraux peuvent être contenus dans les granules, les doses, les comprimés ou les pommades, tels le soufre, le mercure et le sel marin.

Où se procurer de l’homéopathie ?

L’homéopathie n’est qu’un complément à la médecine générale. En aucun cas, les produits homéopathiques ne peuvent pas remplacer les traitements prescrits par des médecins ou des chirurgiens. En homéopathie, chaque composition traite une pathologie, notamment un rhume, une toux, des douleurs musculaires, une peau sèche… Il est parfois compliqué de s’y retrouver. Ainsi, sur le site Redcare-pharmacie, en tapant le mot « homéopathie » dans le moteur de recherche, une liste de produits est proposée. Au cas où vous rencontreriez des difficultés dans votre sélection, vous pouvez joindre la pharmacie, par e-mail ou par téléphone, qui saura vous conseiller.

Des produits efficaces et sans risque

Effectivement, l’homéopathie est sans aucun risque, mais efficace sur la durée. Les pharmaciens sont tout à fait habilités à vous prescrire le produit qui correspond le mieux à votre pathologie. Il peut vous être proposé des sticks apaisants et hydratants pour les lèvres, ou encore un tube d’arnica Montana 9 CH pour traiter une douleur musculaire, un hématome ou des bleus. L’arnica est un produit très connu et particulièrement utile pour les enfants. L’homéopathie est un moyen pour enrayer également les problèmes de psoriasis ou de l’herpès. Ce dernier étant une affection très douloureuse.

Un physique agréable et une bonne santé

Par ailleurs, la chute des cheveux peut être stoppée également par la prise de granules, d’une crème à appliquer… Un phénomène qui survient souvent pendant une grossesse ou lors de la ménopause. Plusieurs préparations existent. Demandez conseil à votre pharmacien, l’homéopathie peut être une solution à explorer. Il en est de même des pellicules, une formule peut aider à les réduire, surtout si vous connaissez l’origine du problème (stress, alimentation déséquilibrée, traitements médicaux, dérèglements hormonaux, pollution…). À différentes périodes de l’année, les cheveux peuvent présenter des signes de sécheresse. Il existe de l’homéopathie pour les peaux sèches et les cheveux secs, les cheveux cassants et secs et les cheveux secs provoqués par l’exposition solaire.



En résumé, l’homéopathie est une médecine douce qui utilise des substances diluées pour soulager de nombreux symptômes. Le pharmacien est quant à lui habilité à vous conseiller sur le produit le plus adapté à votre pathologie.