À l’heure où les routines beauté se simplifient, une nouvelle tendance s’impose : celle du retour à l’essentiel. Moins de superflu, plus de sens. Dans cette dynamique, les accessoires ne sont plus de simples outils : ils deviennent les compagnons d’un rituel personnel, ancré dans la douceur et la durabilité. C’est dans cet esprit que Bachca, marque française née en 2016, redéfinit notre rapport à la beauté, avec une approche à la fois minimaliste, responsable et esthétique.

Une marque française qui change notre rapport aux accessoires

Fondée par Camille de Bascher, forte de plus d’une décennie dans le secteur de la beauté, Bachca est née d’un désir : créer des objets du quotidien qui allient utilité, design et engagement. Depuis Nantes, où se situe aujourd’hui leur boutique, l’équipe conçoit des accessoires à la fois pratiques et élégants, pensés pour durer et embellir chaque geste beauté.

Le style Bachca, c’est une esthétique épurée, tout en courbes douces, avec des matières nobles et naturelles comme le bois de hêtre ou l’acétate de cellulose. Les produits, qu’il s’agisse de brosses, de pinceaux ou de pinces à cheveux, se distinguent par leur sobriété élégante. Mais au-delà du look, la marque mise sur une fabrication responsable, en privilégiant des matériaux durables et des partenaires de confiance, avec une attention constante portée à l’éthique sociale.

Et surtout, Bachca réussit un pari rare : proposer des objets beaux et durables à un prix juste, sans compromettre la qualité. Un équilibre subtil entre accessibilité et exigence, qui en fait une référence discrète mais précieuse dans l’univers de la beauté.

Une beauté utile, sensorielle et durable

Chez Bachca, chaque accessoire est pensé comme une extension du soin. Une bonne brosse ne se contente pas de démêler : elle masse, lisse, stimule la microcirculation du cuir chevelu. Un pinceau de qualité ne maquille pas seulement : il sublime, il accompagne un geste précis, presque artistique.

La marque propose une gamme complète d’accessoires pour les cheveux, le visage et les ongles. Brosses en bois aux picots doux, peignes larges pour démêlage en douceur, pinceaux maquillage aux poils synthétiques de haute qualité, trousses raffinées, kits de manucure élégants… tout est pensé pour transformer une routine en moment de plaisir. Loin des gadgets ou du jetable, les produits sont conçus pour durer et traverser les années sans perdre en efficacité ni en charme.

L’univers de Bachca évoque cette beauté sensorielle et durable, qui valorise les gestes simples mais justes. Chaque objet est agréable à tenir, doux à utiliser, esthétique à regarder. Une démarche qui séduit celles et ceux qui veulent consommer autrement, sans renoncer au plaisir.

L’élégance dans les détails : quand l’objet devient un rituel

Chez Bachca, l’accessoire n’est plus un simple outil : il devient un rituel en soi. Le toucher du bois brut, la douceur des formes, la légèreté d’un peigne dans la main… Chaque détail compte pour transformer un geste banal en moment de soin. Parce qu’une brosse bien pensée, c’est plus qu’un bel objet : c’est une expérience.