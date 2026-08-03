Vous vous demandez s’il existe des aliments pour grandir ou si certains aliments permettent de gagner quelques centimètres ? La réponse est nuancée. Aucun aliment ne peut, à lui seul, faire grandir davantage. En revanche, une alimentation équilibrée apporte les nutriments indispensables au développement des os, des muscles et des tissus. Associée à un sommeil de qualité, une activité physique régulière et une bonne santé générale, elle permet aux enfants et aux adolescents d’atteindre leur plein potentiel de croissance.

Peut-on vraiment grandir grâce à l’alimentation ?

La taille adulte dépend avant tout de la génétique. Les gènes hérités des parents jouent un rôle majeur dans la croissance. Toutefois, ils ne sont pas les seuls facteurs à intervenir. Pour grandir dans de bonnes conditions, le corps a besoin de suffisamment d’énergie, de protéines, de vitamines et de minéraux. Une alimentation déséquilibrée ou des carences importantes peuvent ralentir la croissance, en particulier pendant l’enfance et l’adolescence.

Le sommeil est également essentiel, car c’est principalement pendant le sommeil profond que l’hormone de croissance est sécrétée. L’activité physique participe, elle aussi, au bon développement des os et des muscles. Autrement dit, bien manger ne permet pas de dépasser sa taille génétique, mais cela aide à atteindre son potentiel de croissance.

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Les meilleurs aliments pour grandir

Certains aliments apportent les nutriments essentiels au développement des os, des muscles et des tissus. Voici ceux qu’il est intéressant d’intégrer régulièrement dans une alimentation équilibrée pendant la croissance.

Les aliments riches en protéines

Les protéines de qualité sont indispensables à la construction des muscles, des os et de tous les tissus de l’organisme.

On les retrouve notamment dans :

les œufs ;

le poulet ;

le poisson ;

la viande maigre ;

le tofu ;

les lentilles ;

les pois chiches ;

les haricots secs.

Les produits laitiers

Les produits laitiers apportent du calcium, un minéral indispensable à la solidité des os. Ils contiennent également des protéines de bonne qualité.

Vous pouvez notamment privilégier :

le lait ;

les yaourts ;

le fromage blanc ;

les fromages.

Les poissons gras

Les poissons gras sont une excellente source de vitamine D, qui aide l’organisme à absorber le calcium.

Les plus intéressants sont :

le saumon ;

les sardines ;

le maquereau ;

le hareng.

Les légumes verts

Les légumes verts fournissent du calcium, du magnésium, de la vitamine K ainsi que de nombreux antioxydants utiles au bon fonctionnement de l’organisme.

Parmi eux :

le brocoli ;

les épinards ;

le chou kale ;

les haricots verts.

Les fruits

Les fruits frais sont riches en vitamine C, un nutriment indispensable à la fabrication du collagène, qui participe au développement des os et des cartilages.

Les plus intéressants sont notamment :

le kiwi ;

l’orange ;

les fraises ;

les fruits rouges.

Les fruits à coque et les graines

Les fruits à coque apportent du zinc, du magnésium et de bonnes graisses, qui participent au développement de l’organisme.

Par exemple :

les amandes ;

les noix ;

les noisettes ;

les graines de courge.

Les céréales complètes

Les céréales complètes fournissent de l’énergie ainsi que des vitamines du groupe B, essentielles pendant la croissance.

Vous pouvez choisir :

le pain complet ;

le riz complet ;

les flocons d’avoine ;

le quinoa.

Les nutriments indispensables à la croissance

Nutriment Pourquoi est-il important ? Principales sources Protéines Construction des muscles et des tissus Œufs, viande, poisson, légumineuses Calcium Développement et solidité des os Lait, yaourts, fromages, brocoli Vitamine D Favorise l’absorption du calcium Soleil, poissons gras, œufs Zinc Participe à la croissance cellulaire Viande, fruits de mer, graines Magnésium Contribue à la santé osseuse Fruits à coque, légumes verts Vitamine C Favorise la production de collagène Kiwi, agrumes, fruits rouges

Les aliments qui ne font pas grandir : attention aux idées reçues

De nombreuses croyances circulent sur les aliments capables de faire gagner quelques centimètres. Pourtant, aucune étude scientifique n’a démontré qu’un aliment pouvait augmenter la taille d’une personne au-delà de son potentiel génétique.

Par exemple :

boire beaucoup de lait ne fait pas grandir davantage ;

les compléments alimentaires ne rendent pas plus grand en l’absence de carence ;

aucun aliment « miracle » ne permet de gagner plusieurs centimètres.

Les compléments ne sont utiles que lorsqu’une carence est diagnostiquée ou sur avis médical.

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Comment favoriser une bonne croissance ?

Au-delà de l’alimentation, plusieurs habitudes contribuent à une croissance harmonieuse :

dormir suffisamment chaque nuit ;

pratiquer une activité physique régulière ;

adopter une alimentation variée et équilibrée ;

passer du temps à l’extérieur pour favoriser la synthèse de vitamine D grâce au soleil (avec une protection adaptée) ;

consulter un professionnel de santé en cas de ralentissement important de la croissance ou de doute.

Il n’existe pas d’aliment capable de faire grandir à lui seul. En revanche, une alimentation riche en protéines, calcium, vitamine D, zinc et autres nutriments essentiels permet aux enfants et aux adolescents de grandir dans les meilleures conditions. Associée à un sommeil suffisant, une activité physique régulière et un bon suivi médical si nécessaire, elle aide chacun à atteindre pleinement son potentiel de croissance.